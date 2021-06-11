Преимущества покупки видеорегистратора

На сегодняшний день, сложно представить себе автомобиль, который не оснащен видеорегистратором. Хотя и сейчас многие задаются вопросом: "Зачем мне он нужен?". Ответ прост: для безопасности, доказательств, аналитики того, что происходит в машине и вне ее.

На рынке присутствует широкий ассортимент при выборе регистраторов. Тогда, на что же все таки нужно обращать внимание при покупке?

Во-первых. Функционал.

Запись видео в режиме реального времени того, что происходит внутри машины, спереди, сзади, либо все вместе.

Углы обзора.

Запись звука.

Радар.

Качество съемки.

Вместимость хранения данных.

Паркинг.

Передача данных.

Разберем более детальней каждый пункт. Вы можете уже быть вполне спокойны в тех ситуациях, при которых переживали за свою безопасность. Ведь видеорегистратор, может оказаться личным сторожем вашей машины, фиксируя все действия, которые происходят с ней. В любое время, вы можете подключится через смартфон и наблюдать все, что фиксируют камеры в режиме онлайн. Вращение датчиков позволяют охватывать до 300 градусов обзора видимости. Встроенные радары помогут вам узнать, где находятся камеры фиксации нарушений. И не только одной, а и той, которая находится через несколько метров от предыдущей. Передача данных может осуществляться с помощью WI-FI, BLUETOUTH, USB. Видео в формате до 4К позволит четко наблюдать за картинкой с качественной детализацией как днем, так и ночью. Функция паркинга позволит без проблем и удобно припарковать вашу машину и условно обезопасить вас от лишних трат.

Во-вторых. Доказательства.

*Законное предоставление видео (ваш личный свидетель)

При возникновении правонарушений, вы можете предоставить видео в качестве доказательств в суде. По данным статистики за 2021г, количество ДТП в мире возросло на 7%, в сравнении с предыдущим годом. Поэтому данная покупка будет ключевым фактором для вашей защиты в правовой сфере, при возникновении спорных ситуаций.

В третьих. Аналитика.

Таргетинг

Анализ езды

С помощью GPS Логгера, вы всегда сможете просмотреть свой маршрут, поделиться им с друзьями и также просматривать скорость передвижения в целом, или на определённых участках дороги.

В четвертых. Безопасность.

Хотя многие советуют забирать регистратор из машины на ночь, или на длительное время, но все же это, скорее всего, будет ошибкой. Благодаря аварийному включению записи устройства, можно фиксировать в реальном времени с помощью мобильного WI-Fi роутера, к которому подключен видеорегистратор, через IP адрес кто проник, или пытается проникнуть в ваше транспортное средство. Так вы тоже сможете обезопасить себя или свести к минимуму риски.

В итоге получается, что благодаря современным технологиям, которые, в данном случае, представлены в виде регистраторов, можно облегчить, обезопасить и насладить использование вашим мобильным способом передвижения. Это устройство, которое, на данный момент, является доступным и практичным атрибутом водителей по всему миру.

Вы ещё размышляете? Стоит попробовать, и после этого, вы уже не сможете представить комфортную езду без этого устройства!