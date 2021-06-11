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Досуг Сегодня, 14:4376
Преимущества покупки видеорегистратора

На сегодняшний день, сложно представить себе автомобиль, который не оснащен видеорегистратором. Хотя и сейчас многие задаются вопросом: "Зачем мне он нужен?". Ответ прост: для безопасности, доказательств, аналитики того, что происходит в машине и вне ее.

На рынке присутствует широкий ассортимент при выборе регистраторов. Тогда, на что же все таки нужно обращать внимание при покупке?

Во-первых. Функционал.

Запись видео в режиме реального времени того, что происходит внутри машины, спереди, сзади, либо все вместе.

  • Углы обзора.
  • Запись звука.
  • Радар.
  • Качество съемки.
  • Вместимость хранения данных.
  • Паркинг.
  • Передача данных.

Разберем более детальней каждый пункт. Вы можете уже быть вполне спокойны в тех ситуациях, при которых переживали за свою безопасность. Ведь видеорегистратор, может оказаться личным сторожем вашей машины, фиксируя все действия, которые происходят с ней. В любое время, вы можете подключится через смартфон и наблюдать все, что фиксируют камеры в режиме онлайн. Вращение датчиков позволяют охватывать до 300 градусов обзора видимости. Встроенные радары помогут вам узнать, где находятся камеры фиксации нарушений. И не только одной, а и той, которая находится через несколько метров от предыдущей. Передача данных может осуществляться с помощью WI-FI, BLUETOUTH, USB. Видео в формате до 4К позволит четко наблюдать за картинкой с качественной детализацией как днем, так и ночью. Функция паркинга позволит без проблем и удобно припарковать вашу машину и условно обезопасить вас от лишних трат.

Во-вторых. Доказательства.

*Законное предоставление видео (ваш личный свидетель)

При возникновении правонарушений, вы можете предоставить видео в качестве доказательств в суде. По данным статистики за 2021г, количество ДТП в мире возросло на 7%, в сравнении с предыдущим годом. Поэтому данная покупка будет ключевым фактором для вашей защиты в правовой сфере, при возникновении спорных ситуаций.

В третьих. Аналитика.

  • Таргетинг
  • Анализ езды

С помощью GPS Логгера, вы всегда сможете просмотреть свой маршрут, поделиться им с друзьями и также просматривать скорость передвижения в целом, или на определённых участках дороги.

В четвертых. Безопасность.

Хотя многие советуют забирать регистратор из машины на ночь, или на длительное время, но все же это, скорее всего, будет ошибкой. Благодаря аварийному включению записи устройства, можно фиксировать в реальном времени с помощью мобильного WI-Fi роутера, к которому подключен видеорегистратор, через IP адрес кто проник, или пытается проникнуть в ваше транспортное средство. Так вы тоже сможете обезопасить себя или свести к минимуму риски.

В итоге получается, что благодаря современным технологиям, которые, в данном случае, представлены в виде регистраторов, можно облегчить, обезопасить и насладить использование вашим мобильным способом передвижения. Это устройство, которое, на данный момент, является доступным и практичным атрибутом водителей по всему миру.

Вы ещё размышляете? Стоит попробовать, и после этого, вы уже не сможете представить комфортную езду без этого устройства!

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Теги: news, новости, Украина, Видеорегистратор, 7dniv, 7dnivinfo  
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