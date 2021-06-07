Харьков-Одесса — расписание автобусов на самый востребованный маршрут

Автобус Харьков-Одесса обладает двумя весомыми преимуществами: это значительно быстрей, чем на поезде, и существенно дешевле, чем авиаперелет. Учитывая, что на этом отрезке ходит современный транспорт, вам обеспечен абсолютный комфорт.

Самый известный курорт страны — всегда отличное решение: если хотите сменить обстановку, познакомиться с новыми достопримечательностями, насладиться отдыхом у моря, совместив его с культурной программой:

Театр оперы и балета;

музей (Археологический, Литературный, Пушкина, Западного и восточного искусства);

Государственная филармония.

Если вы уже вдохновились, сайт InBus собрал выгодные предложения от автобусных организаций. Здесь вы рассчитаете стоимость проезда, сможете удобно спланировать свое турне.

Как купить билеты на автобус по направлению из Харькова в Одессу

Расстояние между населенными пунктами составляет 674 км, продолжительность — от 10 ч 28 мин. до 15 ч 25 мин. Прямые и транзитные рейсы следуют в течение суток, вы можете выбрать как ранний, так и вечерний. Они отправляются от харьковского автовокзала (просп. Гагарина, 22) и прибывают по двум одесским адресам: Старосенная, 1 или Коллонтаевская, 58.

Чтобы совершить покупку, необходимо сделать следующее. Укажите города и дату, получите список доступных вариантов. В каждом указаны сведения об остановках, длительность, перевозчик, марка автотранспорта. Тариф устанавливает предприятие, занимающееся перевозками. Процесс приобретения на сервисе InBus занимает несколько минут. После оплаты через LiqPay, Apple Pay или Google Pay вам на почту и в личный кабинет придет электронный проездной документ, который нужно показать водителю при посадке на экране смартфона. Если возникли трудности, воспользуйтесь помощью службы поддержки (работает ежедневно с 7 до 23).

Как узнать расписание автобусов из Харькова в Одессу

Чтобы ознакомиться с интересующим вас графиком, введите точки назначения и число в календаре, нажмите на кнопку «Поиск». Оно регулярно обновляется, поэтому информация всегда актуальна. В меню «Табло автостанции» вы увидите в режиме реального времени полные данные об авторейсах (номер, отправление и прибытие, модель транспортного средства, количество свободных мест и его состояние (отправлен, сорван, прибыл)).

Планируя путешествия через специальные сервисы и официальных компаний, вы экономите время и нервы на очередях, делая вклад в свою безопасность: едете в комфортабельных условиях, а каждая поездка застрахована