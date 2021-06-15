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Досуг Сегодня, 15:5266
Как правильно выбрать цифровой фотоаппарат?

Каждый фотограф-любитель, планирующий покупку фотоаппарата, неизбежно сталкивается с проблемой выбора. На рынке представлено огромное количество моделей фотоаппаратов, многие из которых обладают настолько схожими характеристиками, что порой не так-то просто понять, чем же они отличаются.

Те, у кого до этого был один или несколько фотоаппаратов, уже имеют некоторое представление о тех подводных камнях, с которыми предстоит столкнуться, совершая покупку. Остальные, как правило, вынуждены следовать совету друзей либо консультантов, полагаясь на их профессионализм. Например, широкий ассортимент различных цифровых фотоаппаратов и другого оборудования для съемки можно найти на сайте https://tv-project.com. Здесь представлены только качественные устройства по наиболее доступным ценам.

Виды и особенности цифровых фотоаппаратов

Все цифровые фотоаппараты можно разделить на два типа:

  • оснащенные зеркальным видоискателем (так называемые «зеркалки»);
  • и все остальные фотоаппараты.

Принято считать, что зеркальные фотоаппараты предназначены для профессионального и полу-профессионального использования, а не для любительской съемки. В принципе это утверждение верно: зеркальные фотоаппараты более дорогостоящие и обладают возможностями, которые вряд ли пригодятся любителю. Поэтому, если вы не собираетесь учиться фото-мастерству и в ваши планы не входит покупка фотоаппарата “на вырост”, то зеркальные модели вы можете не рассматривать.

Основными параметрами любительских фотоаппаратов являются: число мегапикселей, наличие оптического увеличения (Zoom).

Это и не удивительно: от первого параметра напрямую зависит, насколько подробными и четкими будут ваши фотографии, а от второго — насколько комфортным окажет процесс фотосъемки.

Разрешение цифрового фотоаппарата

Число мегапикселей — это количество “точек”, из которых будет состоять ваши фото. Соответственно, чем больше будет этих точек, тем больше мелких деталей можно будет рассмотреть, и тем лучше будут выглядеть фотографии на печати. Тот факт, что пользователи в первую очередь обращают внимание на число мегапикселей, не прошло мимо внимания производителей фотоаппаратов, которые начали стремительно наращивать это значение, оставляя при этом неизменным размер светоулавливающей матрицы.

В результате сегодня число мегапикселей пользовательских камер составляет 15-20, в то время как для печати на листе формата А4 без заметной потери качества вполне достаточно всего 5-6 мегапикселей. Увеличение разрешения при неизменном размере матрицы приводит к уменьшению размера пикселя, что в свою очередь ведет к увеличению уровня шумов и появлению артефактов (искажений изображения) на фотографии. Поэтому к утверждению “чем больше мегапикселей — тем лучше” не стоит относиться с безусловным доверием.

Оптическое увеличение

Оптическое увеличение (zoom) — это способность фотоаппарата изменять свое фокусное расстояние, “приближая” или “удаляя” объекты съемки. Чем меньше число, указанное в графе “оптическое увеличение” — тем больше вам придется перемещаться для того, чтобы скомпоновать удачный кадр, в котором окажется именно то, что вы хотите. Соответственно, чем больше это число — тем проще вам будет “приблизить” нужный объект, не сходя с места.

Наиболее популярными являются камеры с 3-5-кратным увеличением, чего вполне достаточно как для съемки удаленных объектов, так и для портретных работ. Тем, кто хочет большей свободы, могут понравиться модели с 10 или даже 18-кратным зумом. Цена таких фотоаппаратов окажется несколько дороже. Однако не стоит увлекаться сверхбольшим зумом, если вы не планируете фотографировать со штативом: практика показывает, что даже на камерах со стабилизаторами изображения, фотографии «с рук» при зуме больше 10-12 чаще всего оказываются «смазанными» — очень трудно сохранять руки абсолютно неподвижными даже на протяжении тех долей секунды, пока снимается один кадр.

 

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Досуг

Как правильно выбрать цифровой фотоаппарат?
Как правильно выбрать цифровой фотоаппарат?
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