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Досуг Сегодня, 19:2254
Как выбрать одежду на лето 2021

Говорят, что тренды больше не в моде. Зачем нужны маркетинговые хитрости, которые провоцируют перепотребление и перепроизводство? Это вредит экологии, а значит будет плохо всему обществу. Довольно логичное объяснение, но с трендами не все так однозначно. 

Если отказаться от них, честно будет отбросить и рекламу, и показы, что окончательно погубит индустрию моды навсегда. Но это ненужно. Базовый гардероб, безусловно, хорош и необходим, но иногда хочется чего-то необычного. К тому же, тренды не всегда быстро уходят, а мода бывает циклична.

Возможно, в такой непростой ситуации из-за пандемии не стоит переживать о моде будущего лета. Но надежды и мечты о снятии карантинных мер, хорошей погоде и настоящем лете не оставляют нас.

Платье – создатель летнего настроения

Главный атрибут лета – легкие и воздушные платья. Романтичность и очаровательность основной тренд данного сезона. Легкие платья и сарафаны должны стать основой гардероба летом каждой прекрасной девушки. Такой наряд позволяет сохранять комфорт и легкость передвижения даже в сильно жаркие дни.

Широкий выбор стильных моделей платьев позволяет найти идеальный наряд в зависимости от личных предпочтений и фигуры. Перейдя на сайт https://officiel-online.com/lmoda/trendy/most-trendy-dresses-of-ss-21/ можно найти оптимальные варианты универсальных трендовых платьев. Внимание стоит обратить на летящие и подвижные материалы.

Главные тенденции лета 2021 по версии женского журнала Lofficiel

Пандемия не мешала творить дизайнерам. Тенденции теперь базированы на реальности: в основе – удобная одежда, подходящая для работы дистанционно, но существуют и парадные варианты, дарящие драгоценный энтузиазм.

Двенадцать актуальных трендов весна-лето 2021, замеченные на реальных и виртуальных подиумах:

  1. Прозрачные ткани (юбки и платья из тюля и шифона).
  2. Внимание на плечи (пышные буфы и рукав gigot).
  3. Полосы ярких цветов (топы-бра и микрошорты).
  4. Белье как полноценная одежда.
  5. Сетка.
  6. Оранжевая палитра.
  7. Домашний наряд.
  8. Светлые платья из хлопка.
  9. Рюши, оборки и воланы.
  10. Социальная дистанция и маски.
  11. Удобные, комфортные платья.
  12. Цветочный принт.

Как выбрать одежду на лето 2021

Можно сделать вывод, что дизайнеры хорошо поработали на карантине. Все тренды применимы в жизни, а значит остается отдать предпочтение тому, что подойдет именно вам. К счастью, и в фасонах, и в цветах есть широкий выбор. Пусть лето 2021 будет ярким и запоминающимся!

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Теги: news, новости, Украина, одежда, 7dniv, 7dnivinfo  
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