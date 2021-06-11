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Досуг Сегодня, 20:0649
Сухой корм для котов и котят

Многим владельцам котов и кошек кажется, что их животные способны съесть и переварить все продукты со стола. Но это вовсе не так, ведь у них чувствительный желудок, а неправильно подобранный кошачий корм может навредить домашнему питомцу. 

Классы кормов для кошек

Вы можете выбрать на сайте зоомагазина GoodZoo https://goodzoo.com.ua/shop/tovari-dlya-kotov/sukhie-korma корм для кошек в зависимости от класса:

  • эконом (не рекомендуется для употребления на постоянной основе, особенно, если рассматривается в качестве корма для стерилизованной кошки, так как ускоренно развивается апатичность и начинает выпадать шерсть);
  • премиум (недорогой и безвредный вариант, но не содержит весь спектр полезных компонентов, как корм для котов/кошек премиум и супер-премиум классов);
  • супер-премиум (к примеру, набирающий популярность Monge, так как в его составе большое количество белка);
  • холистик (такой корм для котов станет лучшим решением — натуральное мясо и минимальное или полное отсутствие злаковых сделают процесс усвояемости более легким и быстрым). 

Корм для кастрированного кота лучше выбрать класса "супер-премиум", ведь у животного произошел большой стресс и организму требуется комплексное восстановление, чтобы продолжать оставаться активным. Потеря энергичности связана с тем, что при кастрации удаляются органы репродуктивной системы — это влечет нарушение гормонального фона.

Какой выбрать корм

Выбирая корм, просмотрите ингредиенты, как правило, они расположены по убыванию в соответствии с содержанием продукта. Поэтому, если курица стоит самой последней, то это эконом вариант, который не принесет никакой пользы. Овощи также будут хорошим дополнением, ведь они богаты витаминами. Не избегайте их, думая, что хищнику нужно одно лишь мясо. 

Попробовав один раз корм, посмотрите, как он усвоился у кошки — это легко можно определить по тому, как она сходила в туалет (кал должен быть не слишком твердым, но и не жидким). Организм животного не способен быстро перестроиться на новый корм, поэтому менять следует постепенно, добавляя фарш или курицу, чтобы сохранить сбалансированность. Не забывайте про водный баланс питомца.

Вы можете выбрать комплект для котят и взрослых котов, где помимо питания, будет еще ряд вспомогательных вещей. На сайте есть и отдельные элементы для комфортной жизни питомца: игрушки, лотки, расчески и т.п.

В зоомагазине GoodZoo вы можете приобрести корм ведущих производителей: Royal Canin, Acana, 1st Choice, Orijen, Monge, Josera, Gemon, Pronature Holistic, Purina Pro Plan и других. Заказ собирается оперативно, возможна доставка курьером на территории Киева, в случае необходимости есть возможность приобрести нужный корм в вечернее время до 23:00.

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