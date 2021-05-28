 

Маникюр гель-лаком для новичка: что покупать и как делать?

Досуг Сегодня, 20:0961
Маникюр гель-лаком для новичка: что покупать и как делать?

Техника создания маникюра с покрытием гель-лаком сама по себе не сложная, качество результата во многом зависит от умений мастера. Делать себе ногти дома может каждая, но тут есть свои нюансы. Во-первых, нужно потратиться на материалы и инструменты, а во-вторых – потребуется немало времени чтобы приловчиться и отточить навыки. Если эти стороны вопроса не пугают, то можно приступать к основе – теоретической и технической части.

Список покупок: что нужно купить для маникюра гель-лаком

Первое и очевидное в списке покупок – гелевые лаки для ногтей. Одного флакона хватит надолго, но это всего один цвет, чего явно недостаточно. На сегодняшний день у всех производителей палитры просто огромные, поэтому лучше начать с малого – можно подбирать цвета и текстуры начиная с самых любимых или же под конкретные идеи, которые хочется воплотить на ногтях. Гель лаки есть в разных ценовых категориях, стоит купить на пробу и недорогие варианты, и фирмы подороже – так получится найти наиболее комфортный в работе материал.

Помимо самого декоративного покрытия понадобится купить ещё целый список:

  • инструменты для обработки ногтя (пилочки, кусачки, апельсиновые палочки или пушер для кутикулы);
  • безворсовые салфетки;
  • топ и база для гель-лака;
  • лампа для полимеризации покрытия;
  • праймер для обезжиривания ногтя и клинсер для удаления липкого слоя;
  • декоративные элементы (фольга, блестки, слайдеры, наклейки и пр.).

Лучше выбрать большой магазин и купить всё в одном месте, например, жителям Украины можно заглянуть на сайт https://shellnail.com.ua/, где есть и гель лаки, и инструменты, и все необходимые материалы, дешевые в том числе.

Как сделать маникюр гель-лаком

Процесс нанесения декоративного покрытия состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка ногтевой пластины. Свободному краю нужно придать желаемую длину и форму, с поверхности ногтя удалить частицы кожи. Кутикулу отодвигают апельсиновой палочкой или пушером, после чего аккуратно срезают кусачками. Инструменты нужно иметь личные, если они используются ещё кем-то, то перед работой они должны пройти стерилизацию. Для подготовки ногтя можно пользоваться маникюрным аппаратом – фрезером. Оборудование хоть и означает дополнительные затраты, но процесс оно значительно ускоряет, а за счет различных фрез может быть использовано на всех этапах маникюра.
  2. Нанесение базового слоя. Ногтевая пластины должна быть чистой, без пыли и частиц кожи, нужно хорошо всё обработать щёточкой. Для лучшей сцепки материалов на натуральный ноготь наносят либо праймер, либо клинсер для обезжиривания. Через 30 секунд приступают к базе, можно пользоваться как стандартной (например, с пометкой strong), так и каучуковой (rubber). Материал наносят тонким слоем втирающими движениями, не заходя на кожу. Слой полимеризуют в лампе по рекомендациям производителя (обычно 30-60 секунд).
  3. Нанесение гель-лака. Вне зависимости от производителя, будь-то Grattol, F.O.X или Canni, процедура проходит одинаково: слой должен быть нанесен аккуратно, равномерно, без затёков на кожу, после чего палец отправляют в лампу (60-90 секунд). После просушки наносят второй слой и при необходимости декоративные элементы. Для дизайна можно купить и использовать разные приспособления, например, диски для стемпинга, виниловые трафареты или обычные гель-краски и кисти – всё это наносится на готовое покрытие гель-лаком. Для качественной просушки можно купить любую лампу, и UV, и LED, и гибридную, главное знать её мощность и правильно подбирать время.
  4. Покрытие топом. Когда дизайн гель-лаком полностью создан, его нужно «запечатать». Топ выбирают исходя из желаемого эффекта с глянцевым или матовым финишем. При нанесении этого слоя важно следить, чтобы он был тонким, равномерным и обязательно заходил на торец ногтя.

Процедуры создания и снятия покрытия гель-лаком вполне можно реализовывать дома. Это не только реально, но и интересно, с каждой тренировкой результат будет выходить всё лучше и лучше.

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