 

Наркомания – что это такое? Формирование зависимости и лечение.

Досуг Сегодня, 21:0843
Наркомания – что это такое? Формирование зависимости и лечение.

Наркоманией называют хроническую болезнь, если она сформировалась она остается на всю жизнь (как сахарный диабет). Но с ней можно научиться жить как с любым другим хроническим заболеванием. Только для этого нужно прикладывать усилия и личностно расти. Если человек находится в зависимости, просто так она не пройдет для того, чтобы ее победить нужен комплекс мер по лечению наркомании. Человеку нужно научиться бороться с симптомами зависимости, а также научиться навыкам трезвой жизни, которые были утрачены или не сформированы по причине употребления.

Основные вещества, которые принимают в Украине это:

- Опиаты (метадон, бублиморфин, кодеин, героин), 

- Амфетамины (метамфетамин, соль альфа ПВП),

- Алкоголь, галлюциногены (лсд, доб), 

- Дисоциативы (марихуана, DXM). 

Обычно у зависимого наблюдается сочетание этих веществ. В зависимости какое вещество, такая будет специфика поражения организма, некоторые наркотики убивают быстрее, некоторые медленнее. Объединяет эти вещества желание наркомана изменить свое сознание, получить желаемые чувства.  Один раз возникнув, зависимость остаётся на всю жизнь.

Характерные механизмы пристрастия наркомании является стремление выпить еще одну, все более опьяняющую дозу. Наркоман быстро теряет контроль над приемом вещества и, несмотря на свою волю, не может отказаться от него. Предупреждающим знаком может быть изменение отношения к наркотику, его раздражительность, несогласие, безразличие к жизненным трудностям

Выделяют 4 основных фазы наркозависимости: 

- Экспериментирование 

- Рост толерантности

- Злоупотребление

- Зависимость

На первой фазе человек пробует наркотик, у него появляется положительное подкрепление - прием вещества - сильные позитивные эмоции. Дальше идет рост толерантности, человек начинает употреблять все большие дозы вещества для получения того же эффекта. Зависимость понемногу формируется, но употребление еще не систематическое, хаотичное. На стадии злоупотребления формируется зависимое мышление, человек привыкает с помощью наркотиков изменять свое сознание, прием становиться регулярный. Последняя стадия зависимость - человек употребляет регулярно, не может контролировать частоту приемов веществ, полностью погружается в это состояние. Зависимость сохраняется до конца жизни, и только полное воздержание от наркотиков и соблюдение рекомендаций специалистов может ее сдерживать.

Наркомания – что это такое? Формирование зависимости и лечение.

Как же избавиться от наркотической зависимости?

Комментирует врач-нарколог, наркологического центра «Тонус Плюс» - Андрей Кочетков

«Единственное эффективное лечение наркомании - комплексное реабилитационное и ресоциализационное лечение. Можно даже сказать, что это лекарство от синдрома отмены, но такое лечение неизмеримо больше, чем простой отказ от алкоголя.»

В наркологическом центре длительность лечения базового курса психосоциальной реабилитации предлагает лечения на срок от 28 дней до 4 месяцев. Но настоящая задача начинается только после завершения лечения.

Для начала нужна мотивация, человек должен хотеть избавиться от зависимости, он должен хотеть научиться жить трезвой жизнью, и искать способы взаимодействия с миром без наркотиков. Еще важный аспект — это абстиненция, у разных наркотиков она разная, у одних ее нет, у других она может достигать 30 дней. Здесь проводиться консультации и составляется индивидуальный план преодоления абстиненции с помощью медикаментозных препаратов.

Первый этап — это диагностика, зависимый проходит психологические тесты, с ним общаются психотерапевты для составления индивидуального плана лечения. На этом этапе зависимого изолируют от его старого окружения, первое время не дают общаться с близкими. Человек начинает отходить от употребления.

Второй этап - этап реабилитация наркозависимых. Это период обучения пациента. Человек должен снова изучить жизнь, должен изобрести схемы решения ситуаций, в которых наркотики помогали до сих пор, должен научиться справляться с напряжением и гневом. Конечно, необходимо также найти новые способы расслабиться и повеселиться. Сначала восстановление тяжелое, пациент физически и часто психологически деградирует из-за наркотиков, но с терпением, постепенностью и регулярностью клиенты могут снова начать работать, они смогут взять на себя ответственность в финансовом отношении также. В этот период зависимый человек начинает работать над собой, своим поведением и мышлением, меняет свои иррациональные привычки, убеждения и ценности, а также приобретает новые модели эффективной личности. 

Наркомания – что это такое? Формирование зависимости и лечение.

Третий этап - этап ресоциализации в общество и семью. Ресоциализация – это плавный выход в социум и налаживания жизни вне стен центра. К этому времени роль наркологического центра ослабевает, роль семьи растет. В это время рекомендуется искать опоры в выздоровлении, которые могут удерживать возвращающегося «выздоравливающего» наркомана в социум на основании воздержания.

 

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Наркомания – что это такое? Формирование зависимости и лечение.
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