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Досуг Сегодня, 14:1735
Умная техника по доступным ценам: лучшие ноутбуки среднего ценового сегмента

Ноутбук — портативный помощник для работы, учебы или досуга. Технику удобно брать с собой благодаря небольшим габаритам. Перед покупкой электроники появляется много вопросов, касающихся параметров, возможностей и цены будущего «друга». Следует тщательно подходить к выбору, ведь ноутбук приобретают на длительное время. В этой статье вы познакомитесь с лучшими моделями техники среднего ценового сегмента.

ТОП-3 недорогих портативных помощников

На рынке компьютерной электроники представлены детища многих брендов. Мы расскажем об основных достоинствах и фишках популярных производителей.

  1. HP ENVY 15x360. Особенность этого компьютера — он трансформер. Экран раскрывается на 360 градусов, что позволяет использовать устройство, как планшет. Это удобно в дороге, техника не занимает много места. Основные характеристики дисплея: диагональ — 15,6 дюймов, а разрешение — 1920х1080 пикселей. Ноут детально передает изображение, это понравится любителям смотреть фильмы. В основе лежит Intel Core i5, а 8 ГБ оперативной памяти позволяют работать процессору в режиме многозадачности.

  2. ASUS VivoBook S13 S330FA-EY129. Ультрабук весом всего 1,2 кг. Легкую модель можно брать с собой повсюду, он не занимает много места. Металлический корпус защищает «начинку» от повреждений. Фишки этой модели — подсветка клавиатуры и сканер отпечатков пальцев. Последняя функция — отличная преграда от незваных гостей. Время автономной работы компьютера — 12 часов, что хорошо для железа среднего ценового сегмента.

  3. DELL Inspiron 5501. Недорогое устройство, которое оценят поклонники компьютерных видеоигр. В ноутбук установлены Intel Core i5 10-го поколения и NVIDIA GeForce MX330. Из беспроводных коммуникаций в модели есть Bluetooth и Wi-Fi. Благодаря первому можно передавать данные со смартфона без использования USB. Антибликовое покрытие экрана обеспечивает удобное использование даже в солнечную погоду.

Среди недорогих гаджетов есть устройства, которые легко справляются с разными задачами. Главное — правильно подобрать компьютер под будущие нагрузки.

Важные правила покупки

В магазинах и на сайтах представлено множество моделей ноутбуков. Они отличаются в зависимости от назначения. Например, игровые устройства более мощные, чем техника для обычных офисных задач. Перед приобретением следует обращать внимание на:

  • вес — удобство при ношении ноута с собой;

  • основные характеристики — определяют возможности компьютера;

  • автономность — важно, сколько ноут сможет работать без подзарядки;

  • дополнительные функции — обеспечивают комфорт во время использования, например, подсветка клавиатуры.

Помните, что цена техники зависит от вида и типа процессора, видеокарты, материалов корпуса и других составляющих. Учитывайте эти моменты во время покупки и точно не прогадаете с выбором умного электронного помощника!

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Умная техника по доступным ценам: лучшие ноутбуки среднего ценового сегмента
Умная техника по доступным ценам: лучшие ноутбуки среднего ценового сегмента
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Досуг

Умная техника по доступным ценам: лучшие ноутбуки среднего ценового сегмента
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