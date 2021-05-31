Акустический кабель – как правильно рассчитать и выбрать

Акустический кабель должного качества – важная часть наилучшего звучания любительской и профессиональной аудиосистемы. Такая покупка для дешевых колонок вовсе не обоснованная, ведь подобная коммутация стоит дорого, а прироста в звуке не даст. А вот Hi-Fi, Hi-End системы – совсем другое дело.

Однако проблем меньше не станет – как правильно рассчитать и выбрать аудио кабель, чтобы и не переплачивать и звук был без изъянов? Вопрос звучит сложно, но на деле не все так запутанно. Достаточно знать некоторые важные нюансы и правила. О них и поговорим.

Выбираем сечение кабеля

Что нужно знать:

1. Чем больше сечение – тем лучше. Таким образом сопротивление проводов существенно уменьшается и усилителю гораздо проще «раскачивать» акустическую систему. Не забывайте и о логических рамках – не стоит останавливаться на запредельных значениях без надобности.

2. Чем длиннее кабель, тем большее сечение понадобится. Разберем это на простом примере.

Расстояние между усилителем и системой составляет 2 метра. Сечения 2х1.6 мм2 хватит, но впритык. А что, если усилитель слабый, а слушателю нужна высокая громкость? Не проблема – сечение 2х2,5 мм гарантирует комфортное прослушивание. Нужно ли брать еще большее сечение? В описанном примере не обязательно, если бюджет ограничен.

Важность направленности кабеля

Подключение коммутации без соблюдения направленности может отразиться на звучании аудиосистемы: пропадет «сцена», уменьшиться динамика, появятся искажения на высоких частотах.

Обратите внимание на надписи на изоляции акустического кабеля. В большинстве случаев изображена стрелка, указывающая направление подключения. Если такой нет, ориентируйтесь по тексту: начинается маркировка от усилителя сигнала и заканчивается со стороны акустики.

Необходимость соблюдения направленности – доказана физиками и напрямую связана с земляными петлями, а также блуждающими токами. Другими словами, с горки проще спускаться, нежели подниматься на нее.

А важен ли размер?

Однозначно важен и аудио кабель для подключения колонок должен подбираться в соответствии. Обратите внимание, что в данном случае речь идет именно о длине, а не о сечении.

В идеале, оба кабеля для подключения мониторов или колонок должны быть одинаковы по длине. А что, если источники звука расположены на разном расстоянии? Выход прост: разница в длине между кабелями должна быть минимальной. Например, если один 1,5 м, то другой не 4 метра, а 2 или 2,5 метра.

Акустический кабель для колонок запрещается укладывать внатяжку или использовать с провисанием. Укладывать провода кольцами также не стоит, если не хотите искажения звука.

Подводим итоги

Основные постулаты просты и понятны новичкам:

· Доказано, что кабели «звучат», поэтому к выбору следует подойти серьезно, как и к покупке компонентов аудиосистемы. Оборудование без качественной коммутации однозначно не порадует звуком.

· Не забывайте про направленность кабеля, соотношений длины и сечения.

· Обратите внимание на форму проводника и использованные материалы.

Конечно, особенностей выбора гораздо больше и запутать в них легко. Углубляйтесь в тему постепенно, а квалифицированные менеджеры интернет-магазина iProstir помогут с выбором акустического кабеля, его ремонтом и даже изготовлением на заказ. Достаточно лишь обратиться по указанным на сайте контактам.