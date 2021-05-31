 

Акустический кабель – как правильно рассчитать и выбрать

Досуг Сегодня, 17:0862
Акустический кабель – как правильно рассчитать и выбрать

Акустический кабель должного качества – важная часть наилучшего звучания любительской и профессиональной аудиосистемы. Такая покупка для дешевых колонок вовсе не обоснованная, ведь подобная коммутация стоит дорого, а прироста в звуке не даст. А вот Hi-Fi, Hi-End системы – совсем другое дело.

Однако проблем меньше не станет – как правильно рассчитать и выбрать аудио кабель, чтобы и не переплачивать и звук был без изъянов? Вопрос звучит сложно, но на деле не все так запутанно. Достаточно знать некоторые важные нюансы и правила. О них и поговорим.

Выбираем сечение кабеля

Что нужно знать:

1.       Чем больше сечение – тем лучше. Таким образом сопротивление проводов существенно уменьшается и усилителю гораздо проще «раскачивать» акустическую систему. Не забывайте и о логических рамках – не стоит останавливаться на запредельных значениях без надобности.

2.       Чем длиннее кабель, тем большее сечение понадобится. Разберем это на простом примере.

Расстояние между усилителем и системой составляет 2 метра. Сечения 2х1.6 мм2 хватит, но впритык. А что, если усилитель слабый, а слушателю нужна высокая громкость? Не проблема – сечение 2х2,5 мм гарантирует комфортное прослушивание. Нужно ли брать еще большее сечение? В описанном примере не обязательно, если бюджет ограничен.

Важность направленности кабеля

Подключение коммутации без соблюдения направленности может отразиться на звучании аудиосистемы: пропадет «сцена», уменьшиться динамика, появятся искажения на высоких частотах.

Обратите внимание на надписи на изоляции акустического кабеля. В большинстве случаев изображена стрелка, указывающая направление подключения. Если такой нет, ориентируйтесь по тексту: начинается маркировка от усилителя сигнала и заканчивается со стороны акустики.

Необходимость соблюдения направленности – доказана физиками и напрямую связана с земляными петлями, а также блуждающими токами. Другими словами, с горки проще спускаться, нежели подниматься на нее.

А важен ли размер?

Однозначно важен и аудио кабель для подключения колонок должен подбираться в соответствии. Обратите внимание, что в данном случае речь идет именно о длине, а не о сечении.

В идеале, оба кабеля для подключения мониторов или колонок должны быть одинаковы по длине. А что, если источники звука расположены на разном расстоянии? Выход прост: разница в длине между кабелями должна быть минимальной. Например, если один 1,5 м, то другой не 4 метра, а 2 или 2,5 метра.

Акустический кабель для колонок запрещается укладывать внатяжку или использовать с провисанием. Укладывать провода кольцами также не стоит, если не хотите искажения звука.

Подводим итоги

Основные постулаты просты и понятны новичкам:

·         Доказано, что кабели «звучат», поэтому к выбору следует подойти серьезно, как и к покупке компонентов аудиосистемы. Оборудование без качественной коммутации однозначно не порадует звуком.

·         Не забывайте про направленность кабеля, соотношений длины и сечения.

·         Обратите внимание на форму проводника и использованные материалы.

Конечно, особенностей выбора гораздо больше и запутать в них легко. Углубляйтесь в тему постепенно, а квалифицированные менеджеры интернет-магазина iProstir помогут с выбором акустического кабеля, его ремонтом и даже изготовлением на заказ. Достаточно лишь обратиться по указанным на сайте контактам.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Акустический, кабель, 7dniv, 7dnivinfo  
От простого ремонта телевизоров до замены и ремонта матрицы: виды, сложность, стоимость и сроки
От простого ремонта телевизоров до замены и ремонта матрицы: виды, сложность, стоимость и сроки
Акустический кабель – как правильно рассчитать и выбрать
Акустический кабель – как правильно рассчитать и выбрать
Умная техника по доступным ценам: лучшие ноутбуки среднего ценового сегмента
Умная техника по доступным ценам: лучшие ноутбуки среднего ценового сегмента
Наркомания – что это такое? Формирование зависимости и лечение.
Наркомания – что это такое? Формирование зависимости и лечение.
Маникюр гель-лаком для новичка: что покупать и как делать?
Маникюр гель-лаком для новичка: что покупать и как делать?
Сухой корм для котов и котят
Сухой корм для котов и котят
Как выбрать одежду на лето 2021
Как выбрать одежду на лето 2021
Как правильно выбрать цифровой фотоаппарат?
Как правильно выбрать цифровой фотоаппарат?
Харьков-Одесса — расписание автобусов на самый востребованный маршрут
Харьков-Одесса — расписание автобусов на самый востребованный маршрут
Преимущества покупки видеорегистратора
Преимущества покупки видеорегистратора
Основные правила выбора кухонного смесителя
Основные правила выбора кухонного смесителя
Финмониторинг в Украине: три важных вопроса
Финмониторинг в Украине: три важных вопроса

Новости по теме

Где заказать вкусные суши в Одессе онлайн?
Где заказать вкусные суши в Одессе онлайн?
31-мая-2021, 12:11
Стоит ли покупать матрас в интернет-магазине: за и против
Стоит ли покупать матрас в интернет-магазине: за и против
25-мая-2021, 13:39
Как выбирать садовые зонты: особенности и подводные камни
Как выбирать садовые зонты: особенности и подводные камни
21-мая-2021, 17:53
Курить трубку – вредно или красиво?
Курить трубку – вредно или красиво?
18-мая-2021, 16:34
Какую модель Айфона стоит выбрать?
Какую модель Айфона стоит выбрать?
30-апр-2021, 10:07

Последние новости

19:26
Политика
Идею Меркель о прямом диалоге с РФ у Зеленского назвали проявлением слабости Германии
19:19
События
Зачем Зеленский заговорил о референдуме по Донбассу и собираются ли его реально проводить
18:58
События
Украинский ковид-сертификат будет действовать менее полугода
18:27
События
Обязательное тестирование на границе для въезжающих из России и трех других стран с июля вводит Украина
18:22
Экономика
Неожиданная распродажа "Укравтодора" обвалила доллар в пятницу. Что будет с курсом после Дня Конституции
18:19
События
Глава армии Британии обеспокоен риском войны с Россией из-за ситуации с эсминцем
18:17
События
На Львов обрушилась буря, затоплены улицы и повалены деревья. Мэр просит горожан оставаться дома
14:30
События
Павел Фукс: "После введения санкций люди мне звонят и предлагают $1-3 млн, чтоб хватало на жизнь"
14:27
События
В Ужгороде огромная ветка упала на головы посетителей кафе, которые отдыхали на летней террасе
14:25
События
Зеленского в попытке сорвать встречу с Путиным обвинили в Кремле
12:13
События
У Зеленского заявили, что Украину к операции по "вагнеровцам" подталкивала Россия
12:12
События
Въезд в Киев грузовикам в связи с аномальной жарой ограничила полиция
12:07
События
Всемирный банк выделит Украине $350 млн. На что пойдут эти деньги
12:05
События
Трое подростков покончили с собой на рельсах в Липецкой области России
10:11
События
Что и зачем заявил Зеленский в новом интервью. Главные выводы
10:06
Экономика
Доллар в Украине подорожал на 17 копеек, а евро - на 19
10:04
События
На Олимпиаде в Токио первое инфицирование "Дельтой". Спортсмен был привит AstraZeneca и с отрицательным тестом
09:59
События
По Чехии пронеслось сокрушительное торнадо. Десятки пострадавших, в четырех селах уничтожены дома
09:52
События
Байден в ожидании роста смертности в США из-за нового штамма "Дельта" призвал американцев вакцинироваться
09:30
События
Ведущий инфекционист Минздрава заявила, что "Дельта" втрое заразнее других штаммов коронавируса

Новости ТОП-7

Когда аномальная жара в Украине сменится ливнями и грозами рассказали синоптики11483
Активизировать "гражданскую конфискацию" для наполнения госбюджета призвала Ирина Венедиктова7080
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 июня 20213378
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 июня 20213118
Китайский посол анонсировал контракт с Украиной по теме "Большой стройки"2724
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 июня 20212487
Свой рецепт примирения сторонников Ватутина и Бандеры назвал Зеленский1053

Досуг

От простого ремонта телевизоров до замены и ремонта матрицы: виды, сложность, стоимость и сроки
От простого ремонта телевизоров до замены и ремонта матрицы: виды, сложность, стоимость и сроки
Современные ЖК телевизоры имеются практически в каждой квартире. Они способны радовать качественным изображением и звуком. По своей конструкции данные модели полностью отличаются от своих предшественников.
Сегодня, 17:5481
Акустический кабель – как правильно рассчитать и выбрать
Акустический кабель – как правильно рассчитать и выбрать
Акустический кабель должного качества – важная часть наилучшего звучания любительской и профессиональной аудиосистемы. Такая покупка для дешевых колонок вовсе не обоснованная, ведь подобная коммутация стоит дорого, а прироста в звуке не даст. А вот Hi-Fi, Hi-End системы – совсем другое
Сегодня, 17:0863
Умная техника по доступным ценам: лучшие ноутбуки среднего ценового сегмента
Умная техника по доступным ценам: лучшие ноутбуки среднего ценового сегмента
Ноутбук — портативный помощник для работы, учебы или досуга. Технику удобно брать с собой благодаря небольшим габаритам.
Сегодня, 14:1792
Наркомания – что это такое? Формирование зависимости и лечение.
Наркомания – что это такое? Формирование зависимости и лечение.
Наркоманией называют хроническую болезнь, если она сформировалась она остается на всю жизнь (как сахарный диабет). Но с ней можно научиться жить как с любым другим хроническим заболеванием. 
Вчера, 21:08156
Маникюр гель-лаком для новичка: что покупать и как делать?
Маникюр гель-лаком для новичка: что покупать и как делать?
Техника создания маникюра с покрытием гель-лаком сама по себе не сложная, качество результата во многом зависит от умений мастера. Делать себе ногти дома может каждая, но тут есть свои нюансы.
Вчера, 20:09205
Сухой корм для котов и котят
Сухой корм для котов и котят
Статья о магазин GoodZoo, который занимается продаже кормов для домашних животных, в том числе для котов.
Вчера, 20:06155

События

Зачем Зеленский заговорил о референдуме по Донбассу и собираются ли его реально проводить
Зачем Зеленский заговорил о референдуме по Донбассу и собираются ли его реально проводить
Одной из главных тем вчерашнего интервью Владимира Зеленского стал вопрос референдума по Донбассу.
Сегодня, 19:1958
Украинский ковид-сертификат будет действовать менее полугода
Украинский ковид-сертификат будет действовать менее полугода
Ковидный сертификат может быть внедрен с 1 июля и будет действовать до 180 дней.
Сегодня, 18:5842
Обязательное тестирование на границе для въезжающих из России и трех других стран с июля вводит Украина
Обязательное тестирование на границе для въезжающих из России и трех других стран с июля вводит Украина
Кабинет министров Украины для противодействия распространения штамм коронавируса "Дельта" ввел новые правила для въезжающих из Индлии, Великобритании, Португалии и России.
Сегодня, 18:2791
Глава армии Британии обеспокоен риском войны с Россией из-за ситуации с эсминцем
Глава армии Британии обеспокоен риском войны с Россией из-за ситуации с эсминцем
Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер обеспокоен риском "неоправданной эскалации конфликта" после инцидента с британским эсминцем в Черном море.
Сегодня, 18:1983
На Львов обрушилась буря, затоплены улицы и повалены деревья. Мэр просит горожан оставаться дома
На Львов обрушилась буря, затоплены улицы и повалены деревья. Мэр просит горожан оставаться дома
Пока Киев страдавет от аномальной жары, устанавливая один за другим температурные рекорды, Львов переживает стихийное бедствие - ливень с ураганным ветром. 
Сегодня, 18:1764
Павел Фукс: "После введения санкций люди мне звонят и предлагают $1-3 млн, чтоб хватало на жизнь"
Павел Фукс: "После введения санкций люди мне звонят и предлагают $1-3 млн, чтоб хватало на жизнь"
Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова пообщалась с находящимся под санкциями бизнесменом Павлом Фуксом.
Сегодня, 14:30105
7 Днів