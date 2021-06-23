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Досуг Сегодня, 17:5481
От простого ремонта телевизоров до замены и ремонта матрицы: виды, сложность, стоимость и сроки

Повреждения ЖК матрицы ведут к сложному и дорогому ремонту.

От простого ремонта телевизоров до замены и ремонта матрицы: виды, сложность, стоимость и сроки

Современные ЖК телевизоры имеются практически в каждой квартире. Они способны радовать качественным изображением и звуком. По своей конструкции данные модели полностью отличаются от своих предшественников. У них тонкий корпус, минималистская рамка, а главное, очень хрупкая, тонкая, уязвимая к механическим воздействиям матрица. По сути, эта деталь является самой дорогой в телевизоре. Когда на ней появляются разного рода дефекты, у пользователей появляется множество вопросов. И главный из них:

Что делать в данном случае, возможен ли ремонт?

От простого ремонта телевизоров до замены и ремонта матрицы: виды, сложность, стоимость и сроки

Главное, не паниковать и ничего не предпринимать самостоятельно, поскольку не зная, как правильно выполнять ремонт телевизора, можно навредить еще больше. При возникновении проблемы выход один - обращение за помощью к опытным телемастерам, которые проведут диагностику и дадут однозначный ответ, стоит ли выполнять дорогостоящую замену или нет. Если она возможна, в сервисном центре подберут подходящую панель, полностью совместимую с конкретной моделью телевизора, и выполнят ремонт по замене.

  1. По каким причинам нужен ремонт, а именно, замена матрицы телевизора?

От простого ремонта телевизоров до замены и ремонта матрицы: виды, сложность, стоимость и сроки

Как правило, к такому дорогостоящему ремонту приводит неаккуратная эксплуатация телевизора со стороны пользователей. Давайте рассмотрим некоторые примеры, с которыми приходится сталкиваться телемастерам сервисного центра:

  • во время просмотра футбола пользователь в нервах запустил пульт в телевизор, в результате на экране «паутина» из трещин;
  • дети во время игры попали в матрицу игрушкой и разбили ее;
  • собака скинула телевизор с тумбочки, он упал матрицей вниз, в результате много разных дефектов: трещины, сколы, разноцветные полосы;
  • во время празднования Нового года в экран попали пробкой из-под шампанского, в результате потребовалась замена матрицы телевизора;
  • телевизор сорвался со стены;
  • когда телевизор с большой диагональю вынимали из коробки, нечаянно его перекосили и матрица треснула.

  1. Как понять что матрица на телевизоре разбита?

От простого ремонта телевизоров до замены и ремонта матрицы: виды, сложность, стоимость и сроки

Когда по каким либо причинам на матрице появляются дефекты, смотреть его становится невозможно, соответственно ремонт телевизора станет неизбежным. Это могут быть:

  • трещины разной длины и толщины;
  • сколы или дырки;
  • разноцветные полосы, столбцы или пятна;
  • вмятины.

  1. Возможен ли ремонт матрицы телевизора, если она разбит?

Когда на экране появляются трещины на внешнем стекле, нарушается целостность матрицы, соответственно газовая смесь без каких либо препятствий выходит из своего «резервуара». С такой неисправностью ремонт матрицы телевизора не возможен, поэтому гарантированно потребуется замена.

  1. Можно ли смотреть телевизор с разбитой матрицей?

Ответ однозначный - нет, нельзя! Причем это не зависит, насколько сложный дефект на ней появился, будь то совсем небольшая трещина, царапина, скол или дыра.

  1. Актуальным будет ремонт матрицы телевизора, если на ней механические повреждения?

К большому сожалению с такой проблемой единственный вариант - замена, поскольку из-за конструктивных особенностей экрана ремонт механических повреждений выполняется.

  1. Как уберечь матрицу от различных повреждений?

  • сегодня можно приобрести специальные защитные экраны, устойчивые к царапинам, незначительным ударам и влажности;
  • если в квартире есть маленькие дети или домашние питомцы, особенно собаки крупных пород, лучше разместить телевизор повыше на стене, правильно рассчитав крепление, учитывая вес телевизора;
  • избегать контакта матрицы с любой жидкостью.
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