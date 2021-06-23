От простого ремонта телевизоров до замены и ремонта матрицы: виды, сложность, стоимость и сроки

Повреждения ЖК матрицы ведут к сложному и дорогому ремонту.
Современные ЖК телевизоры имеются практически в каждой квартире. Они способны радовать качественным изображением и звуком. По своей конструкции данные модели полностью отличаются от своих предшественников. У них тонкий корпус, минималистская рамка, а главное, очень хрупкая, тонкая, уязвимая к механическим воздействиям матрица. По сути, эта деталь является самой дорогой в телевизоре. Когда на ней появляются разного рода дефекты, у пользователей появляется множество вопросов. И главный из них:
Что делать в данном случае, возможен ли ремонт?
Главное, не паниковать и ничего не предпринимать самостоятельно, поскольку не зная, как правильно выполнять ремонт телевизора, можно навредить еще больше. При возникновении проблемы выход один - обращение за помощью к опытным телемастерам, которые проведут диагностику и дадут однозначный ответ, стоит ли выполнять дорогостоящую замену или нет. Если она возможна, в сервисном центре подберут подходящую панель, полностью совместимую с конкретной моделью телевизора, и выполнят ремонт по замене.
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По каким причинам нужен ремонт, а именно, замена матрицы телевизора?
Как правило, к такому дорогостоящему ремонту приводит неаккуратная эксплуатация телевизора со стороны пользователей. Давайте рассмотрим некоторые примеры, с которыми приходится сталкиваться телемастерам сервисного центра:
- во время просмотра футбола пользователь в нервах запустил пульт в телевизор, в результате на экране «паутина» из трещин;
- дети во время игры попали в матрицу игрушкой и разбили ее;
- собака скинула телевизор с тумбочки, он упал матрицей вниз, в результате много разных дефектов: трещины, сколы, разноцветные полосы;
- во время празднования Нового года в экран попали пробкой из-под шампанского, в результате потребовалась замена матрицы телевизора;
- телевизор сорвался со стены;
- когда телевизор с большой диагональю вынимали из коробки, нечаянно его перекосили и матрица треснула.
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Как понять что матрица на телевизоре разбита?
Когда по каким либо причинам на матрице появляются дефекты, смотреть его становится невозможно, соответственно ремонт телевизора станет неизбежным. Это могут быть:
- трещины разной длины и толщины;
- сколы или дырки;
- разноцветные полосы, столбцы или пятна;
- вмятины.
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Возможен ли ремонт матрицы телевизора, если она разбит?
Когда на экране появляются трещины на внешнем стекле, нарушается целостность матрицы, соответственно газовая смесь без каких либо препятствий выходит из своего «резервуара». С такой неисправностью ремонт матрицы телевизора не возможен, поэтому гарантированно потребуется замена.
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Можно ли смотреть телевизор с разбитой матрицей?
Ответ однозначный - нет, нельзя! Причем это не зависит, насколько сложный дефект на ней появился, будь то совсем небольшая трещина, царапина, скол или дыра.
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Актуальным будет ремонт матрицы телевизора, если на ней механические повреждения?
К большому сожалению с такой проблемой единственный вариант - замена, поскольку из-за конструктивных особенностей экрана ремонт механических повреждений выполняется.
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Как уберечь матрицу от различных повреждений?
- сегодня можно приобрести специальные защитные экраны, устойчивые к царапинам, незначительным ударам и влажности;
- если в квартире есть маленькие дети или домашние питомцы, особенно собаки крупных пород, лучше разместить телевизор повыше на стене, правильно рассчитав крепление, учитывая вес телевизора;
- избегать контакта матрицы с любой жидкостью.