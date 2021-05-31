Что может предложить современная стоматология в Киеве?

Косметические и терапевтические процедуры, профессиональная чистка зубов, исправление патологий прикуса, протезирование, хирургия... перечислять услуги современной столичной стоматологии можно еще долго, суть же в том, что сегодня любые проблемы с зубами и ротовой полостью решаются. Например, в отделениях клиники «Мед-Део» на Академгородке, Оболоне, Позняках, или Театральной. Здесь можно получить консультацию опытных врачей (в штате более 25 специалистов), пройти лечение или профилактику на лучшем оборудовании, при этом экономя благодаря акциям, выгодным ценам, и спецпредложениям.

Стоматологическое отделение медицинского центра Мед-Део

Цель любых лечебных мероприятий — сохранить зуб, такого принципа придерживаются в стоматологическом отделении «Мед-Део», и в этом им помогают новейшие методики. Для удаления кариозного поражения применяется комплексный подход с рентгеном, компьютерной томографией, микроскопом, и анестезией (если потребуется). Эстетический отдел клиники занимается отбеливанием зубов по технологии Magic Smile, также с помощью лазера, геля Opalescence Endo (или Boost).

В «Мед-Део» обращаются за помощью в лечении:

гингивита, это инфекционная болезнь десен;

пародонтоза, и пародонтита, провоцирующего выпадение зубов;

рецессии десны, т. е. опускания десны, из-за чего оголяется шейка зуба;

альвеолита, осложнения после потери зуба;

флюороза, изменения цвета и формы зубов из-за избытка фтора.

Перечень терапевтических и хирургических процедур включает:

Технику InnoDent. Имплантация эмали для лечения кариеса (на стадии пятна) без бормашины. Фторирование. Недорогая профилактическая процедура против кариеса. Шинирование. Спасает расшатанные зубы от выпадения. Кюретаж. Профилактика пародонтита. Чистка эмали под десной от налета, камней, бактерий. Плазмолифтинг десен. Способ лечения пародонта инъекцией плазмы из крови пациента.

Еще в стоматологии «Мед-Део» консультируют (платно, и условно бесплатно), устанавливают протезы и импланты, брекеты, виниры, реставрируют зубы. Особый подход к детям и беременным (ими занимается свое подразделение).

В чем преимущество клиники?

С «Мед-Део» сотрудничают все страховые компании, клиника принимает пациентов-туристов в рамках программы «стоматологического туризма», отделения находятся около метро, за почти 30 лет работы обслужено более 120 тыс. пациентов, опыт отдельных специалистов превышает двадцать лет, в работе используются только сертифицированные материалы, и аппаратура не хуже европейской. Если зубная боль застала врасплох, можно воспользоваться экстренной помощью без записей и ожидания.