Что может предложить современная стоматология в Киеве?

Косметические и терапевтические процедуры, профессиональная чистка зубов, исправление патологий прикуса, протезирование, хирургия... перечислять услуги современной столичной стоматологии можно еще долго, суть же в том, что сегодня любые проблемы с зубами и ротовой полостью решаются. Например, в отделениях клиники «Мед-Део» на Академгородке, Оболоне, Позняках, или Театральной. Здесь можно получить консультацию опытных врачей (в штате более 25 специалистов), пройти лечение или профилактику на лучшем оборудовании, при этом экономя благодаря акциям, выгодным ценам, и спецпредложениям.
Стоматологическое отделение медицинского центра Мед-Део
Цель любых лечебных мероприятий — сохранить зуб, такого принципа придерживаются в стоматологическом отделении «Мед-Део», и в этом им помогают новейшие методики. Для удаления кариозного поражения применяется комплексный подход с рентгеном, компьютерной томографией, микроскопом, и анестезией (если потребуется). Эстетический отдел клиники занимается отбеливанием зубов по технологии Magic Smile, также с помощью лазера, геля Opalescence Endo (или Boost).
В «Мед-Део» обращаются за помощью в лечении:
- гингивита, это инфекционная болезнь десен;
- пародонтоза, и пародонтита, провоцирующего выпадение зубов;
- рецессии десны, т. е. опускания десны, из-за чего оголяется шейка зуба;
- альвеолита, осложнения после потери зуба;
- флюороза, изменения цвета и формы зубов из-за избытка фтора.
Перечень терапевтических и хирургических процедур включает:
- Технику InnoDent. Имплантация эмали для лечения кариеса (на стадии пятна) без бормашины.
- Фторирование. Недорогая профилактическая процедура против кариеса.
- Шинирование. Спасает расшатанные зубы от выпадения.
- Кюретаж. Профилактика пародонтита. Чистка эмали под десной от налета, камней, бактерий.
- Плазмолифтинг десен. Способ лечения пародонта инъекцией плазмы из крови пациента.
Еще в стоматологии «Мед-Део» консультируют (платно, и условно бесплатно), устанавливают протезы и импланты, брекеты, виниры, реставрируют зубы. Особый подход к детям и беременным (ими занимается свое подразделение).
В чем преимущество клиники?
С «Мед-Део» сотрудничают все страховые компании, клиника принимает пациентов-туристов в рамках программы «стоматологического туризма», отделения находятся около метро, за почти 30 лет работы обслужено более 120 тыс. пациентов, опыт отдельных специалистов превышает двадцать лет, в работе используются только сертифицированные материалы, и аппаратура не хуже европейской. Если зубная боль застала врасплох, можно воспользоваться экстренной помощью без записей и ожидания.