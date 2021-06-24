Как правильно выбрать терморегулятор для теплого пола?

Выбор терморегулятора зависит от тех требований, которые предъявляются к управляющему работой системы обогрева пола элементу. Ведь такие устройства отличаются функциональными возможностями и удобством использования. Соответственно и цены у термостатов разные. Вот только переплачивать за те функции, которые никогда не будут востребованы, нет никакого смысла. На практике и самые простые дешевые механические приборы, и достаточно дорогостоящие беспроводные терморегуляторы будут исправно выполнять свою основную функцию — по необходимости включать и выключать обогрев.

Фактически выбор термостата похож на покупку билета на поезд. В конечном итоге все пассажиры общего, плацкартного, купейного или СВ вагонов доедут в пункт назначения. Вот только удобство поездки и качество сервиса в каждом из них различаются. Но если многие согласны перетерпеть ночь или сутки в поезде в любых условиях, то терморегулятор будет служить гораздо дольше. Поэтому и к выбору такого устройства следует относиться гораздо ответственнее. Давайте разберемся, как правильно купить термостат для системы теплого пола.

Аты баты, выбираем термостаты!

Сегодня можно купить терморегуляторы, отличающиеся функциональностью, дизайном и стоимостью. При выборе нужно понимать, какие возможности предоставляет использование каждого вида термостатов.

Когда все очень просто

Самый простой и одновременно дешевый вариант — механический терморегулятор. Такое аналоговое устройство имеет поворотную ручку для выставления температуры, напротив которой нанесена шкала. Надо понимать, что с высокой точностью выставить температуру на таком приборе не получится, а его дизайн можно мягко назвать не самым современным. Но зато цена радует глаз.

Электроника «рулит»

Цифровые термостаты выглядят гораздо современнее и привлекательнее. Многие модели даже оснащены дисплеем, а выставить температуру можно с точностью до десятых долей градуса. По сравнению с механическими электронные терморегуляторы быстрее реагируют на изменение температурного режима и являются самым сбалансированным решением по соотношению цены и качества.

Как запрограммировать комфорт

Такие цифровые устройства обладают широким функционалом. С их помощью владелец системы теплого пола может задать индивидуальный график работы обогрева и получить самый оптимальный температурный режим. Можно, к примеру, задать время включения системы. Фактически именно программируемые термостаты позволяют достигнуть наибольшей экономии электроэнергии — до 70%. Но за дополнительные возможности придется существенно доплатить.

Включаем обогрев пола дистанционно

Терморегуляторы со встроенным Wi-Fi модулем — это фактически те же программируемые устройства, только с возможностью управлять работой системы на расстоянии. Владелец может управлять обогревом из любой точки земного шара: для этого необходимо подключенное к Интернету устройство — смартфон, планшет, ноутбук. Главная «фишка» такого термостата — с его помощью теплый пол интегрируется в систему «умного дома».

Регулируем температуру воздуха

Такие устройства обычно устанавливают, когда обогрев пола используется в качестве основной отопительной системы. При этом регуляторы температуры воздуха можно применять и для управления работой другого электрического оборудования. Особенностью подобных термостатов является возможность их интеграции в систему теплого пола или прямого подключения через розетку.

Платим только за то, что действительно необходимо

Выбирать устройство нужно исходя из своих потребностей и возможностей. Если в ближайшее время не планируется обустройство системы «умный дом», а владельцы обогрева пола — люди старшего поколения, до сих пор совершающие звонки с кнопочного мобильника, то покупать программируемый терморегулятор со встроенным Wi-Fi модулем нет никакого смысла. Также важно понимать, что при использовании теплого пола в качестве основной отопительной системы наибольшую экономию на потреблении электроэнергии можно получить именно благодаря программируемому термостату.