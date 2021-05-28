Какие услуги предлагает клиника семейной медицины

Все мы в той или иной степени стараемся заботиться о здоровье. Кто-то ведет здоровый образ жизни, кто-то принимает профилактические меры и употребляет БАДы. Однако бывает так, что как бы мы не заботились о состоянии своего здоровья, оно дает сбой в самый неожиданный момент. Поэтому всегда под рукой должны быть контакты надежной медицинской помощи. Это может быть участковый врач или контакты поликлиники. Однако если государственная медицина вам по каким-то причинам не подходит, лучшим вариантом будет частная клиника, где предоставляется широкий спектр услуг, в том числе, диагностика и скорая помощь.

Одной из лучших многофункциональных клиник в г. Киеве является Universum Clinic. Подробности о ней можно узнать на сайте https://universum.clinic/. В данном медицинском учреждении работает большое количество специалистов разных специализаций, проводится диагностика различной типологии. Есть программы по комплексному медицинскому обслуживанию и т.д.

«Универсум Клиник» предоставляет качественные услуги по медицинскому обслуживанию как для граждан Украины, так и для иностранцев, старается подобрать индивидуальных подход к каждому обратившемуся пациенту.

Основные преимущества «Универсум Клиник»:

Есть круглосуточная неотложная помощь, которая работает без выходных. Специалисты в критических ситуациях готовы прибыть к вам в кратчайшие сроки. Они предоставляют услуги для взрослых и детей от 12 лет. Есть возможность на месте сделать экспресс-тесты, в том числе, на COVID-19, что сейчас очень актуально. Предоставление скорой помощи на месте сейчас актуально по многим причинам. Также возможно нахождение бригады скорой помощи на мероприятиях.

Можно вызвать врача не только домой, но и в любое место, где он необходим (отель, офис и т.д.).

Возможность вакцинироваться в клинике. Это касается как плановых вакцин, так и дополнительных, в том числе, от COVID-19.

В клинике консультируют и лечат большое количество специалистов разных профилей. Это аллерголог, педиатр, кардиолог, диетолог, проктолог, онколог и многие другие.

Доступные цены по сравнению с аналогичными клиниками. Однако при этом спектр услуг шире и более качественный.

Возможность оформления обслуживания компаниям.

Это небольшая часть преимуществ «Универсум Клиник». Чтобы узнать все более подробно и воспользоваться услугами, свяжитесь со специалистами по указанному номеру на сайте. Они вам помогут.