 

Какие услуги предлагает клиника семейной медицины

Досуг Сегодня, 17:4361
Какие услуги предлагает клиника семейной медицины

Все мы в той или иной степени стараемся заботиться о здоровье. Кто-то ведет здоровый образ жизни, кто-то принимает профилактические меры и употребляет БАДы. Однако бывает так, что как бы мы не заботились о состоянии своего здоровья, оно дает сбой в самый неожиданный момент. Поэтому всегда под рукой должны быть контакты надежной медицинской помощи. Это может быть участковый врач или контакты поликлиники. Однако если государственная медицина вам по каким-то причинам не подходит, лучшим вариантом будет частная клиника, где предоставляется широкий спектр услуг, в том числе, диагностика и скорая помощь.

Одной из лучших многофункциональных клиник в г. Киеве является Universum Clinic. Подробности о ней можно узнать на сайте https://universum.clinic/. В данном медицинском учреждении работает большое количество специалистов разных специализаций, проводится диагностика различной типологии. Есть программы по комплексному медицинскому обслуживанию и т.д.

«Универсум Клиник» предоставляет качественные услуги по медицинскому обслуживанию как для граждан Украины, так и для иностранцев, старается подобрать индивидуальных подход к каждому обратившемуся пациенту.

Основные преимущества «Универсум Клиник»:

  • Есть круглосуточная неотложная помощь, которая работает без выходных. Специалисты в критических ситуациях готовы прибыть к вам в кратчайшие сроки. Они предоставляют услуги для взрослых и детей от 12 лет. Есть возможность на месте сделать экспресс-тесты, в том числе, на COVID-19, что сейчас очень актуально. Предоставление скорой помощи на месте сейчас актуально по многим причинам. Также возможно нахождение бригады скорой помощи на мероприятиях.
  • Можно вызвать врача не только домой, но и в любое место, где он необходим (отель, офис и т.д.).
  • Возможность вакцинироваться в клинике. Это касается как плановых вакцин, так и дополнительных, в том числе, от COVID-19.
  • В клинике консультируют и лечат большое количество специалистов разных профилей. Это аллерголог, педиатр, кардиолог, диетолог, проктолог, онколог и многие другие.
  • Доступные цены по сравнению с аналогичными клиниками. Однако при этом спектр услуг шире и более качественный.
  • Возможность оформления обслуживания компаниям.

Это небольшая часть преимуществ «Универсум Клиник». Чтобы узнать все более подробно и воспользоваться услугами, свяжитесь со специалистами по указанному номеру на сайте. Они вам помогут.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, медицина, семейная, 7dniv, 7dnivinfo  
Какие услуги предлагает клиника семейной медицины
Какие услуги предлагает клиника семейной медицины
Как правильно выбрать терморегулятор для теплого пола?
Как правильно выбрать терморегулятор для теплого пола?
Что может предложить современная стоматология в Киеве?
Что может предложить современная стоматология в Киеве?
От простого ремонта телевизоров до замены и ремонта матрицы: виды, сложность, стоимость и сроки
От простого ремонта телевизоров до замены и ремонта матрицы: виды, сложность, стоимость и сроки
Акустический кабель – как правильно рассчитать и выбрать
Акустический кабель – как правильно рассчитать и выбрать
Умная техника по доступным ценам: лучшие ноутбуки среднего ценового сегмента
Умная техника по доступным ценам: лучшие ноутбуки среднего ценового сегмента
Наркомания – что это такое? Формирование зависимости и лечение.
Наркомания – что это такое? Формирование зависимости и лечение.
Маникюр гель-лаком для новичка: что покупать и как делать?
Маникюр гель-лаком для новичка: что покупать и как делать?
Сухой корм для котов и котят
Сухой корм для котов и котят
Как выбрать одежду на лето 2021
Как выбрать одежду на лето 2021
Как правильно выбрать цифровой фотоаппарат?
Как правильно выбрать цифровой фотоаппарат?
Харьков-Одесса — расписание автобусов на самый востребованный маршрут
Харьков-Одесса — расписание автобусов на самый востребованный маршрут

Новости по теме

Что может предложить современная стоматология в Киеве?
Что может предложить современная стоматология в Киеве?
Вчера, 23:43
Где оформить выгодный кредит в режиме онлайн?
Где оформить выгодный кредит в режиме онлайн?
28-мая-2021, 12:12
Премиальные услуги и обслуживание для клиентов в «Укрсиббанк»
Премиальные услуги и обслуживание для клиентов в «Укрсиббанк»
26-мая-2021, 13:18
Продвижение сайтов силами профессионалов
Продвижение сайтов силами профессионалов
7-мая-2021, 14:33
World visa - квалифицированная помощь профессионалов в получении виз
World visa - квалифицированная помощь профессионалов в получении виз
29-апр-2021, 08:29

Последние новости

18:35
События
Монету в память о принце Филиппе выпустили в Британии
18:33
События
В День крымскотатарского флага Украина призвала усилить международное давление на Россию
18:32
События
Каждый второй украинец готов полностью отказаться от оплаты наличкой - опрос
16:05
События
Как у Зеленского готовятся заработать на Дне независимости
16:00
События
Появилась концепция "университета будущего" Зеленского
15:34
События
Мэрилин Мэнсон готов сдаться полиции из-за обвинений в нападении
12:57
События
За сутки в Украине сделали рекордное количество прививок от коронавируса
12:36
События
Возможность существования жизни на Титане официально признали в NASA
12:34
События
Правила въезда для граждан РФ из-за коронавируса "Дельта" ужесточают Германия и Франция
12:18
События
Как в Украине готовятся к приходу вируса "Дельта" и что происходит в странах, где он бушует
12:15
События
Список побочных эффектов в предупреждениях к вакцинам Pfizer и Moderna расширили в США
12:13
События
Концепцию университета будущего Зеленского одобрил Кабмин
09:34
События
Полноприводный электробайк с радикальным дизайном нацелен на мировой рекорд скорости
09:32
События
Убийство Джорджа Флойда: экс-полицейский Дерек Шовин приговорен к 22,5 годам тюрьмы
09:31
События
Ровно накрыли ливни и песчаная буря
09:29
События
В США арестовали украинского хакера из группировки FIN7
09:28
События
ВВС США нанесли авиаудары по талибам в Афганистане
09:27
События
Почти тысяча населенных пунктов осталась без света в Украине из-за непогоды
09:24
События
Выставка похоронной культуры "Все там будем" в Киеве
09:21
Спорт
Президент "Формулы-1" заявил, что в 2023 году гонка пройдет в Санкт-Петербурге

Новости ТОП-7

Активизировать "гражданскую конфискацию" для наполнения госбюджета призвала Ирина Венедиктова10471
Свой рецепт примирения сторонников Ватутина и Бандеры назвал Зеленский3893
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 июня 20213664
Китайский посол анонсировал контракт с Украиной по теме "Большой стройки"3629
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 июня 20213469
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 июня 20211983
"Будем бомбить": в МИД РФ угрожают обстрелами по целям НАТО, если ситуация с Defender повторится550

Досуг

Какие услуги предлагает клиника семейной медицины
Какие услуги предлагает клиника семейной медицины
В последнее время все более популярными становятся услуги клиник семейной медицины. Что о них важно знать.
Сегодня, 17:4362
Как правильно выбрать терморегулятор для теплого пола?
Как правильно выбрать терморегулятор для теплого пола?
Выбор терморегулятора зависит от тех требований, которые предъявляются к управляющему работой системы обогрева пола элементу. Ведь такие устройства отличаются функциональными возможностями и удобством использования
Сегодня, 12:0793
Что может предложить современная стоматология в Киеве?
Что может предложить современная стоматология в Киеве?
Косметические и терапевтические процедуры, профессиональная чистка зубов, исправление патологий прикуса, протезирование, хирургия... перечислять услуги современной столичной стоматологии можно еще долго, суть же в том, что сегодня любые проблемы с зубами и ротовой полостью решаются.
Вчера, 23:43139
От простого ремонта телевизоров до замены и ремонта матрицы: виды, сложность, стоимость и сроки
От простого ремонта телевизоров до замены и ремонта матрицы: виды, сложность, стоимость и сроки
Современные ЖК телевизоры имеются практически в каждой квартире. Они способны радовать качественным изображением и звуком. По своей конструкции данные модели полностью отличаются от своих предшественников.
Вчера, 17:54182
Акустический кабель – как правильно рассчитать и выбрать
Акустический кабель – как правильно рассчитать и выбрать
Акустический кабель должного качества – важная часть наилучшего звучания любительской и профессиональной аудиосистемы. Такая покупка для дешевых колонок вовсе не обоснованная, ведь подобная коммутация стоит дорого, а прироста в звуке не даст. А вот Hi-Fi, Hi-End системы – совсем другое
Вчера, 17:08118
Умная техника по доступным ценам: лучшие ноутбуки среднего ценового сегмента
Умная техника по доступным ценам: лучшие ноутбуки среднего ценового сегмента
Ноутбук — портативный помощник для работы, учебы или досуга. Технику удобно брать с собой благодаря небольшим габаритам.
Вчера, 14:17154

События

Монету в память о принце Филиппе выпустили в Британии
Монету в память о принце Филиппе выпустили в Британии
Казначейство Великобритании представило новую монету в память о принце Филиппе, муже королевы Елизаветы II, который умер в апреле в возрасте 99 лет.
Сегодня, 18:3537
В День крымскотатарского флага Украина призвала усилить международное давление на Россию
В День крымскотатарского флага Украина призвала усилить международное давление на Россию
В субботу, 26 июня, в День крымскотатарского флага в Министерстве иностранных дел Украины потребовали от России прекратить репрессии в отношении украинцев и крымских татар.
Сегодня, 18:3339
Каждый второй украинец готов полностью отказаться от оплаты наличкой - опрос
Каждый второй украинец готов полностью отказаться от оплаты наличкой - опрос
Украинцы активно переходят на безналичную оплату - 48% стали платить cashless чаще, чем год назад.
Сегодня, 18:3243
Как у Зеленского готовятся заработать на Дне независимости
Как у Зеленского готовятся заработать на Дне независимости
Верховная Рада утвердила и передала на подпись Зеленскому законопроект № 5309, которым внесены изменения в ряд законов Украины.
Сегодня, 16:0578
Появилась концепция "университета будущего" Зеленского
Появилась концепция "университета будущего" Зеленского
Кабинет министров Украины одобрил концепцию реализации проекта "Президентский университет", который предложил Владимир Зеленский. Планируется, что годовой бюджет нового вуза будет составлять 2,5 млрд гривен.
Сегодня, 16:0076
Мэрилин Мэнсон готов сдаться полиции из-за обвинений в нападении
Мэрилин Мэнсон готов сдаться полиции из-за обвинений в нападении
Американский исполнитель Мэрилин Мэнсон заявил, что готов сдаться полиции из-за обвинений в нападении на видеооператора в 2019 году.
Сегодня, 15:3475
7 Днів