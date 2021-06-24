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Новый маркетплейс в Украине - Mills.com.ua

Во всех сферах жизни нас окружает мебель. Она помогает нам продуктивно работать и полноценно отдыхать.

Электронная торговая площадка Mills предлагает свыше 5300 позиций мебели на любой вкус. Разнообразие моделей дает возможность организовать комфортабельные условия для работы и досуга. Приоритетом маркетплейса Mills является максимальное удобство выбора: обширный ассортимент, подробное описание, круглосуточная онлайн-поддержка.

Все модели, представленные в каталоге Mills, изготовлены из экологически чистых материалов. Этому уделяется особое внимание. У покупателя всегда есть выбор: приобрести готовое изделие или заказать изделия по индивидуальному проект. Мебельный ассортимент включает домашнюю и садовую мебель, гарнитуры, диваны, этажерки для книг, платяные шкафы, банкетки, пуфы и элементы декора. Все модели функциональны и отличаются стильным эргономичным дизайном.

Новый маркетплейс в Украине - Mills.com.ua

Классика встречается с современностью в мебельном каталоге Mills

Значение мебели трудно переоценить. Помимо того, что каждый предмет интерьера несет определенную функцию, при покупке нужно учитывать личные предпочтения. При обустройстве комнаты в квартире или рабочего помещения важен и такой момент, как сочетаемость. Элементы интерьера должны гармонировать с настенным и напольным покрытием, тогда в помещении будет приятно находиться. На коммерческой платформе mills.com.ua есть все, что может вам понадобиться для меблировки жилых или офисных помещений, дачи и пр.:

  1. диваны разных размеров, цветов и моделей (классика, бескаркасные, модульные, угловые, для кухонного уголка и пр.);
  2. кровати (2-спальные, 1-спальные, детские, для новорожденных);
  3. гарнитуры и мебельные стенки;
  4. шкафы (гардеробы, шкафы-купе, секретеры, витрины, буфеты и пр.);
  5. тумбы и комоды;
  6. пуфы и банкетки;
  7. столы (обеденные, туалетные, компьютерные, журнальные и пр.);
  8. мебель для хранения (стеллажи, полки, этажерки, модули, пр.);
  9. садовая и дачная мебель;
  10. будки и лежаки для домашних животных;
  11. декоративные элементы.

Мебель от Mills — это радость, удобство и комфорт

Если покупателю понравилась определенная модель, но он хочет внести в нее некоторые изменения, с мебелью от Mills такая возможность существует.

Специалисты компании заинтересованы в том, чтобы каждый, кто зашел на сайт mills.com.ua, совершил функциональную покупку, которая будет радовать его долгие годы. Именно для этого клиентам предоставляется возможность индивидуального заказа желаемой модели. В каталоге присутствуют модели, различные по стилю, форме, цвету и размеру.

Профессиональные консультанты на mills.com.ua рады ответить на все вопросы и помочь подобрать понравившуюся модель. При выполнении индивидуального заказа учитывается площадь, технические особенности, общий стиль помещения и предпочтения заказчика.

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Новый маркетплейс в Украине - Mills.com.ua
Новый маркетплейс в Украине - Mills.com.ua
Во всех сферах жизни нас окружает мебель. Она помогает нам продуктивно работать и полноценно отдыхать.
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