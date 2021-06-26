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Как выбрать стабилизатор напряжения

Проблема с электричеством остается актуальной. Особенно это касается домов за пределами города. Столкнуться со скачками электричества могут и жители высотных домов. Во время грозы возможно резкое отключение. Такие перепады отрицательно влияют на электроприборы. Некоторые могут вовсе выйти из строя.

Для сбережения техники от перебоев с электричеством поможет стабилизатор напряжения, который обеспечивает безопасную работу. Этот прибор контролирует уровень сигнала в гранично допустимых нормах. Их применение дает возможность сохранить приборы при пониженном или повышенном напряжении.

Виды стабилизаторов

Сегодня на рынке можно встретить много разновидностей стабилизатора. Среди такого разнообразия возникает вопрос, какой лучше выбрать. Для начала необходимо разобраться какие бывают агрегаты.

В зависимости от принципа работы стабилизаторы делятся на четыре типа:

  • Электромеханический. Внутри устройства расположен подвижный контакт. При изменениях напряжения данный элемент перемещается. Перемещение происходит по обмотке автотрансформатора. За счет чего происходит изменение количество витков, которые подключены в работу. Коэффициент трансформации изменяется. Происходит процесс нейтрализации энергии до граничных норм.
  • Релейный. Принцип работы отличается резким изменением напряжения. Процесс происходит не плавно, а рывком. При этом за счет своей конструкции быстро регулируются нормальные показатели.
  • Полупроводниковый. Действия стабилизации напряжения идентичны релейному.
  • Инверторный. Относятся к инновационным технологиям. Новая методика позволяет дважды преобразовывать входную энергию. На первом этапе напряжение превращается в промежуточное, а после в переменное. Такое преобразование позволяет максимально обезопасить приборы. Установить стабильное напряжение в сети.

Стабилизатор является незаменимым устройством как для квартиры, так и для дачи. С их помощью можно сохранить приборы от сильных перепадов.

На что обратить внимание во время покупки

Выбор устройства зависит от напряжение, которое установлено в доме. При однофазной сети, необходимо приобретать определенное соответствующий прибор. Для трехфазной сети можно устанавливать на выбор или трехфазное устройство или три однофазных. Причем каждое устройство подключается к конкретной фазе.

Агрегат рассчитан на защиту как конкретных приборов, так и некоторых из них. Для больших объемов лучше выбирать мощный стабилизатор. В частном доме комфортно размещать такой агрегат. Он не будет смотреться громоздко. Чего нельзя сказать о квартире. Пространство возле счетчика ограничено. Для его установки потребуется достаточно свободного места. Мощности агрегата до 3.5 тыс. кВт для квартиры будет достаточно. Для частного дома лучше обратить внимание на стабилизаторы с мощностью до 6 тыс.

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Как выбрать стабилизатор напряжения
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Как выбрать стабилизатор напряжения
Как выбрать стабилизатор напряжения
Проблема с электричеством остается актуальной. Особенно это касается домов за пределами города. Столкнуться со скачками электричества могут и жители высотных домов. Во время грозы возможно резкое отключение.
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