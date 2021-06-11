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Металлопластиковые или полипропиленовые — какие трубы выбрать для отопления

Огромное разнообразие строительных материалов заставляет многих задуматься, какие трубы лучше для отопления? Два наиболее популярных вида — металлопластиковые и полипропиленовые. Оба варианта могут использоваться для снабжения холодной и горячей водой, в отопительной системе. Разберёмся, в чём их отличие.

Металлопластиковые трубы

Металлопластиковая труба состоит из нескольких слоёв, благодаря чему гарантированный срок её эксплуатации исчисляется десятками лет (не менее 50 лет). Возможный диаметр трубы для отопления — 16, 20, 26, 32, 40 мм. Больший диаметр применяется только в промышленности.

Преимущества металлопластиковых изделий:

  • термостойкость;
  • лёгкость;
  • гибкость;
  • устойчивость к коррозии, химическим веществам;
  • низкая электропроводность;
  • прочность;
  • простота монтажных работ.

Металлопластиковые трубы хорошо поддаются ремонту, не требуя при этом задействовать тяжёлое, шумное оборудование.

Полипропиленовые трубы

Когда стоит задача приобрести трубы для отопления, цена которых будет максимально бюджетной — выбирайте изделия из полипропилена. Они обладают однородной структурой, но различаются между собой размерами, цветом, наличием или отсутствием армированного слоя. 

Неармированные изделия можно применять только для подачи холодной воды, так как под воздействием высокой температуры и в случае её перепадов, полипропилен деформируется.

В системах отопления используются исключительно армированные трубы. Армирование выполняется фольгой, которую размещают внутри и снаружи трубы. Дополнительный слой служит не для того, чтобы сделать изделие более прочным, а ставит перед собой единственную цель — снизить тепловое удлинение, которое и вызывает деформацию материала.

Лучшее решение для отопления

Чтобы определить, какие трубы лучше использовать для отопления в квартире, нужно сравнить изделия по нескольким пунктам.

  • Долговечность. Срок службы металлопластиковых труб в 2 раза превышает аналогичный показатель полипропиленовых изделий. 
  • Количество стыков. Полипропилен не гибкий, поэтому изменение направления трубопровода придётся делать, прибегая к использованию углов, муфт, паяльника. Это затрудняет процесс монтажа.
  • Возможность деформации. Армированным полипропиленовым изделиям это не грозит. А вот у металлопластиковой трубы при перепадах температуры может нарушиться герметичность в стыковой зоне.
  • Риск коррозии. Полипропилен подвержен проблеме гораздо больше.
  • Стоимость. Металлопластик обойдётся значительно дороже.

Решив купить трубы для отопления в Украине, учитывайте, что плюсы и минусы есть у каждого материала. Но прежде чем сделать покупку, обязательно посоветуйтесь со специалистами. Только профессионал сможет дать однозначный ответ, зная и особенности помещения, и технические характеристики изделий. Ну а качественные и недорогие трубы купить в Украине вы всегда сможете на сайте крупнейшего поставщика.

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