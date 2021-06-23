HAPPY HOUSE — новый жилой комплекс в Киеве с инфраструктурой для детей

Появление ребенка автоматически повышает требования родителей к качеству и удобству жилья. Семьи с малышами при выборе недвижимости особое внимание уделяют окружающей инфраструктуре, общественным пространствам, наличию рекреационных зон поблизости и системе безопасности. В нескольких минутах ходьбы от парка «Нивки» вскоре появится новый жилой комплекс HAPPY HOUSE, где учтены основные потребности семей с детьми.

Почему ЖК HAPPY HOUSE привлекает внимание инвесторов?

Новый ЖК HAPPY HOUSE от SAGA Development соответствует концепции family friendly. При проектировании застройщик позаботился об инфраструктуре для семей с детьми.

Акцентируем внимание на основных преимуществах объекта.

Детский сад и центр развития на территории

Откроется дошкольное учреждение нового поколения с безопасными детскими пространствами. Чтобы отвести ребенка на занятия в детский сад, не нужно избегать маршрутов с оживленным автомобильным трафиком — достаточно спуститься на первый этаж дома. Предусмотрена система автономной охраны.

Запланирован центр развития, специалисты которого будут заниматься подготовкой детей в школу, помогут развивать их творческие и интеллектуальные способности.

Детская и спортивная площадки

Во дворе будет оборудована площадка для занятий спортом на свежем воздухе, а также игровая зона с системой видеонаблюдения. Родители смогут контролировать, в безопасности ли малыш, со своего смартфона, зайдя в соответствующий раздел приложения SFERA.

Хорошая транспортная и пешеходная доступность

Адрес ЖК HAPPY HOUSE: проспект Победы, 72. Станция метро «Берестейская» находится в 650 м от дома. Дорога до одного из крупнейших парков столицы — «Нивки» — занимает около десяти минут пешком. Здесь можно неспешно прогуливаться с детьми и домашними любимцами, устраивать пикники и играть в бадминтон. В непосредственной близости находятся супермаркеты, стоматологические клиники, аптеки, почтовые и банковские отделения.

Развитая внутренняя инфраструктура

На первом этаже ЖК HAPPY HOUSE запроектировано кафе семейного формата, где можно будет собираться на совместные завтраки и ужины. В доме будут находиться зоны для хранения колясок, самокатов и велосипедов.

Предусмотрено пространство для релакса и общения родителей — Mama HUB, — где можно будет делиться опытом в воспитании и развитии ребенка.

Ознакомиться с базовыми вариантами планировок, почитать актуальные новости и посмотреть аэрооблет жилого комплекса ХЭППИ ХАУС можно на официальном сайте проекта.