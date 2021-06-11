Межсезонная распродажа в Миратон - выбираем обувь и аксессуары по скидке

Лето в разгаре, и если в вашем гардеробе до сих пор не хватает модных деталей, мы составили список трендовой обуви и аксессуаров для мужчин и женщин и рассказали, где их найти со скидками.

В интернет-магазине Miraton грандиозная распродажа стартовала еще в начале лета, и продлится она до конца июля. Так что поторопитесь посетить онлайн-ресурс, чтобы успеть примерить и приобрести стильные обновки, пока еще есть ваши размеры. Сейл распространяется на всю обувь из новой коллекции весна-лето 2021, а скидки достигают 50%!

В ассортименте магазина «Миратон» есть разнообразная модная обувь, которая может вам понадобиться для создания нарядов в ближайшие несколько месяцев: от мужских мокасин и сандалий до женских мюли и сабо и, конечно же, стильные аксессуары на любой вкус.

Для мужчин

Любимыми моделями обуви среди мужчин неизменно остаются кеды и кроссовки. Они давно перестали быть атрибутом исключительно спортсменов или неформальной молодежи. Сегодня это обувь, которую вы сможете носить каждый день, практически в любых ситуациях.

Если вы универсальную пару на все случаи жизни, выбирайте черные кожаные кеды Miraton или белоснежные кроссовки Nike. Для лета отдайте предпочтение воздухопроницаемым моделям из сетки, чтобы ваши ноги могли дышать, поддерживая идеальный микроклимат. Такие варианты широко представлены в ассортименте Puma, Under Armour, Columbia.

Прекрасной альтернативой станут лоферы, мокасины или слипоны. Все эти модели мягкие, плотно прилегающие и идеально подходят для того, чтобы носить их без носков. Мужские слипоны в огромном разнообразии представлены по ссылке. Здесь вы сможете найти варианты из натуральной замши, кожи, со стеганой или перфорированной поверхностью в большой палитре расцветок.

Кроме того, для жаркой рассмотрите вариант сандалий. Изделия из кожи выглядят очень презентабельно (как у Miguel Miratez), а текстильные прекрасно подойдут для похода на пляж или на рынок за покупками (пример – бежевые трекинговые сандалии Teva).

Для женщин

Приоритет девушек при выборе обуви для лета – максимальная открытость. Поэтому удачным станет выбор босоножек или сандалий. Они могут быть на низком ходу или каблуке, платформе или танкетке, кожаными или замшевыми, плетеными или текстильными. В online-store «Миратон» представлены различные модели на любой вкус. Среди брендов-производителей: Alohas, Lorenzo Mari, Tony Bianco, Siren, Miraton, Versace Jeans Couture, Vic Matie, Warrior, WINDSOR SMITH, Bibi Lou, Фру ит, Nike, PUMA, Reebok, Fru.it и многие другие.

Сандалии, сабо, мюли также будут удачным выбором. Это легкая, открытая обувь, которая при этом отлично держится на ноге и обеспечивает необходимый комфорт. Дизайнеры предлагают модницам массу вариантов прочтений: с едва заметными ремешками или с широкими перемычками, на изящной тонкой подошве или грубой тракторной платформе, минималистичные или украшенные лентами и цветами, однотонные или с принтами, спортивные или классические.

Если вы ищете обувь, которая будет подходить ко всему, балетки – именно то, что вам нужно. Их привлекательность и удобство сочетаются невероятным образом, без каблука и шнурков их можно надевать и снимать, как тапочки. Ознакомиться с ассортиментом балеток можно здесь. Представлены модели разного дизайна и стиля, разнообразных расцветок и материалов.

Аксессуары

Завершите свой новый летний образ стильными аксессуарами. Прекрасным дополнением станут модные очки в цветной оправе, стильный ремень, подчеркивающий талию, или головной убор, который спасет от палящего солнца. В «Миратон» также есть бижутерия, и главный аксессуар во все времена – сумки. Подобрать подходящую сумку можно по ссылке.

Среди мужских аксессуаров представлен не меньший выбор: начиная от сумок, рюкзаков, кошельков, кардхолдеров и ключниц и заканчивая ремнями, очками, кепками, панамами.