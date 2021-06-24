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Аукцион Авто США, как лотерея. На сколько выгодно покупать авто в Америке?

В 2018 году в Украине вступил в силу закон о доступной растаможке и открыл доступ к авторынку США. В зависимости от везения, на аукционах можно найти настоящую “американскую мечту” c бюджетом “под ключ” 10-20 тысяч долларов. Одни из “топов” на рынке, компания Atlantic Express утверждает, что может купить любой бестселлер Toyota, Ford, Chevrolet или Tesla под ключ почти вдвое дешевле, чем на досках объявлений AutoRia или RST.

Покупка “крутой” машины зависит только от правильного выбора из сотен тысяч вариантов, и иногда — от количества попыток. Это как “рулетка”: можно выиграть куш, главное — уметь играть. В Atlantic Express умеют играть и выигрывать “по-крупному”. Смотрите на живых примерах.

Аукцион Авто США, как лотерея. На сколько выгодно покупать авто в Америке?

2020 Jeep Cherokee — потрясающий компактный кроссовер с 3.2-литровым двигателем, полным приводом, удобными сиденьями и интуитивно понятной информационно-развлекательной системой. Атлантик Экспресс купил его на аукционе Copart за $8000; если прибавить к этой сумме расходы на доставку, растаможку и оплату всех комиссий, получим около $15 000. В то время как оценочная стоимость этой машины — $30000. Великолепная покупка, которая делает владельца счастливчиком. Пробег — менее 20 тысяч км. 

Аукцион Авто США, как лотерея. На сколько выгодно покупать авто в Америке?

2020 Ford F-150. В Америке занимает №1 среди пикапов; сочетает в себе отличные возможности буксировки и перевозки грузов, удобный салон, множество удобных функций и высокую надежность. Резерв продавца на аукционе был 18500$ (цена, за которую ее хотели продать), но менеджеру Atlantic Express удалось купить за 11750$ (под ключ в Украине будет около 20000$). Оценочная стоимость автомобиля — 40000$. Пробег — не более 20 тысяч км. Пикап оснащен 2.7-литровым двигателем V6 и полным приводом. 

Аукцион Авто США, как лотерея. На сколько выгодно покупать авто в Америке?

2020 JEEP WRANGLER UNLIMITED SPORT. Четырехдверный компактный внедорожник с исключительной проходимостью, мощным 3.6-литровым двигателем V6 и продвинутым набором функций. На аукционе резерв продавца был 29000$, но Атлантик Экспресс удалось забрать автомобиль за 22000$. Машина практически новая, без повреждений — лишь несколько незначительных царапин и вмятин. На одометре чуть более 10 тысяч км. Цена под ключ — 35000$, в то время как аналог в Украине обойдется минимум в 50000$. 

Аукцион Авто США, как лотерея. На сколько выгодно покупать авто в Америке?

2020 Mercedes-Benz Metris. Пассажирский вэн премиального немецкого бренда с широким списком технологий, отменной управляемостью и удобным салоном. Один из лучших фургонов на рынке США — будь-то для бизнеса или частных целей. Был куплен на аукционе за $15000 (под ключ это $27000) — феноменальное везение, если учесть, что в Украине такой микроавтобус обойдется не менее $40000. Оснащен 2.0-литровым двигателем, передним приводом и коробкой-автомат.

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Теги: news, новости, Украина, Авто, США, 7dniv, 7dnivinfo  
Аукцион Авто США, как лотерея. На сколько выгодно покупать авто в Америке?
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Досуг

Аукцион Авто США, как лотерея. На сколько выгодно покупать авто в Америке?
Аукцион Авто США, как лотерея. На сколько выгодно покупать авто в Америке?
В 2018 году в Украине вступил в силу закон о доступной растаможке и открыл доступ к авторынку США. В зависимости от везения, на аукционах можно найти настоящую “американскую мечту” c бюджетом “под ключ” 10-20 тысяч долларов.
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