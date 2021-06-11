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Досуг Сегодня, 17:3465
Как познакомиться с девушкой онлайн: секреты успешного общения

Все чаще люди ищут свою вторую половинку через Интернет. Знакомства онлайн приобретают большую популярность. Мужчина не чувствует скованности в общении и может относительно быстро завязаться разговор с понравившейся девушкой. Но бывает так, что и такие знакомства не приводят к серьезным отношениям. Дело все в том, что для онлайн знакомства нужны определенные навыки.

Стратегия поиска для знакомства

Как и в любом деле успех зависит от начальных целей. Мужчина должен четко понимать, какую девушку он ищет, где она должна проживать, чем заниматься, как выглядеть.

Поиск начинается с заполнения личной анкеты на сайте знакомств OBYAVA.ua. Первое время новая анкета будет находиться в начале списка всех гостей сайта, поэтому стоит ожидать большое количество просмотров и откликов на анкету. Через некоторое время анкета сместится за счет новых зарегистрированных пользователей. Сообщений будет меньше, поэтому есть смысл самим поискать подходящие кандидатуры на место избранницы сердца.

Сайт знакомств - это одна большая база, где собраны фотографии и информация тех, кто желает познакомиться.

Оценить внешние данные можно по фотографиям. Лучше, когда девушки размещают собственные фото, а не сделанные у профессиональных фотографов. Так больше вероятность того, что в реальной жизни девушка выглядит как на снимке. Если девушка разместила фото в нижнем белье, то вряд ли она ищет серьезных отношений. Многие девушки публикуют фотографии с места учебы или работы, со своими питомцами или показывают свои кулинарные шедевры. Уже появляется повод для разговора.

Необходимо обратить внимание, как пишет девушка, много ли грамматических ошибок допускает. Это говорит об образованности и интеллектуальности молодой особы.

Важно учесть, как давно девушка находится на сайте знакомств. Это можно узнать по дате регистрации. Если очень давно, то возможно девушка просто развлекается. Хотя не исключено, что она тщательно отбирает кандидатов на роль молодого человека.

По анкетным данным можно получить первое представление о жизни девушки, об ее увлечениях и характере. Аферисток и мошенниц также можно вычислить по оставленным анкетам. Лучше всего сразу отобрать тех девушек, которые мужчине покажутся ближе по духу. С такими особами легче начать диалог. Возможно, что в будущем у них сложатся отношения.

Первое сообщение

Знакомства онлайн начинаются с первого сообщения. Стоит заранее продумать ответы на самые частые вопросы, которые задают девушки. Может даже самому стоит начать разговор с основных моментов. Многих девушек они интересуют в первую очередь.

Для начала необходимо хорошо себя представить, чтобы расположить к себе собеседницу. Девушка не должна бояться человека, которого сейчас не видит.

Не лишним будет сообщить цель посещения сайта знакомств.

Стоит добавить, чем девушка так привлекла парня. Можно это выразить через комплимент. Девушки любят приятные слова о себе.

Частые ошибки

Успешные знакомства онлайн зависят от двух собеседников. Разговор с самого начала должен строиться в форме диалога, поэтому не нужно много и долго рассказывать о себе.

Беседа должна быть интересной и для парня, и для девушки. Не стоит говорить о политике, религии, читать нотации и критиковать друг друга.

Говорить можно много, но надо переходить и к реальному знакомству. Если девушка отказывается дальше продолжать общение, не надо настаивать и винить себя в этом. Причины могут быть разные. Девушек много и на сайте знакомств всегда можно еще с кем-то начать беседу.

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