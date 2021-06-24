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Разновидности современных кран-балок и их особенности

Кран-балки - это разновидность кранов мостового типа, отличающихся простотой конструкции и рассчитанных на выполнение подъемно-транспортных операций со сравнительно нетяжелыми грузами (в пределах 16 тонн). Кран-балки позволяют перемещать грузы вдоль моста, являющегося их основным конструкционным элементом и вдоль по всей рабочей площадке (протяженность которой ограничена лишь длиной подкрановых путей), а также - вверх и вниз с помощью грузоподъемного механизма (как правило это электрическая либо ручная таль).

Кран-балки широко используются на промышленных и ремонтных предприятиях, металлургических и горнодобывающих комбинатах, складах, перегрузочных площадках, в транспортной отрасли и агропромышленном комплексе – везде, где имеется насущная потребность в подъеме и последующей транспортировке всевозможных грузов.

При классификации кран-балок учитывает конструкцию несущей конструкции – подкрановых путей. Если пути расположены на опорах (колоннах), то это опорная кран-балка – https://kzpto.com.ua/kran-balka-opornaya/. Если закреплены на несущих конструкциях здания, то это – подвесная кран-балка – https://kzpto.com.ua/kran-balka-podvesnaya/. Подвесные краны монтируются под конструкцией крыши и совсем не занимают места на рабочей площадки. Однако есть некоторые ограничения по использованию этого типа кран-балок - конструкция здания должна соответствовать определенным требованиям.

Что же касается опор, на которых монтируются подкрановые пути опорных кранов, несколько загромождают площадку и немного затрудняют обзор рабочей площадки крановщику. Зато благодаря опорам вся крановая установка в целом становится более устойчивой и надежной, что позволяет более безопасно работать с тяжелыми грузами.

Кран-балки могут приводиться в движение вручную (для относительно небольших грузов) с помощью механического привода или с помощью электродвигателя (электрические кран-балки), а также иногда – гидравлическим или пневматическим способом. Согласно статистическим данным, на отечественных предприятиях (как крупных, так и небольших) самыми распространенными являются электрические подвесные кран-балки, на открытых площадках используются только опорные кран-балки.

Представитель Киевского завода подъемно-транспортного оборудования говорит: «При изготовлении кран-балок для наших клиентов мы учитываем не только условия, существующие в месте их окончательного размещения, но, прежде всего, их предполагаемое использование. Собственное конструкторское бюро позволяет реализовывать индивидуально разработанные решения, идеально отвечающие потребностям бизнеса».

На КЗПТО выпускают практически все востребованные модели кран-балок. Более подробно познакомиться с их особенностями и возможной комплектацией, а также узнать актуальные цены на кран-балки вы можете на заводском сайте - www.kzpto.com.ua

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Теги: news, новости, Украина, кран, балки, 7dniv, 7dnivinfo  
Разновидности современных кран-балок и их особенности
Разновидности современных кран-балок и их особенности
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Разновидности современных кран-балок и их особенности
Разновидности современных кран-балок и их особенности
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