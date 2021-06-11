 

Frisbee – лучший сервис оплаты частями, и вот почему

Досуг Вчера, 22:2747
Frisbee – лучший сервис оплаты частями, и вот почему

Покупки в режиме «онлайн» уже давно стали обычным делом, ведь это очень удобно, легко и выгодно. Но если вы запланировали покупку, и на ее осуществление пока не хватает денег, отличным решением может стать использование оплаты частями от сервиса Frisbee!

С помощью сервиса Frisbee вы можете мгновенно оформить покупку любого товара – будь то смартфон, ноутбук или одежда с обувью. Самое главное то, что пользоваться ресурсом очень просто и возникнуть проблем с этом ни у кого не должно!

Как работает Frisbee?

Данный сервис интуитивно понятен и удобен. Чтобы использовать его для покупок товаров и услуг, достаточно:

  • Во-первых, выбрать подходящий онлайн-магазин – партнер системы Frisbee (сервис активно работает над тем, чтобы число партнеров регулярно увеличивалось);
  • Во-вторых, определиться с нужным товаром и добавить его в корзину;
  • В-третьих, во время оформления заказа выбрать Frisbee в качестве способа оплаты;
  • В-четвертых, выбрать подходящий план оплаты – на протяжении 45 дней или частями за три месяца;
  • В-пятых, зарегистрироваться на Frisbee или войти с помощью логина / пароля, если вы уже использовали сервис.

После этого достаточно подтвердить заказ и ожидать его доставку по указанному адресу. Как видите, в этом нет ничего сложного.

Почему именно Frisbee?

Разумеется, на сегодняшний день существует множество мест, предоставляющих услуги оплаты частями – это и банки, и МФО, и прочие подобные организации. Но большинство из них, как правило, имеют достаточно запутанные условия, в которых очень трудно разобраться. Что не скажешь о сервисе Frisbee – здесь все понятно, прозрачно и выгодно. Условия использования сервиса можно в деталях изучить на сайте, но, забегая на перед, отметим те преимущества, которые вы получите, используя Frisbee:

  1. Никаких скрытых и непонятных условий. Только реальные цифры и ничего лишнего;
  2. Без первых платежей! Используя сервис, не стоит беспокоится о первом платеже. Принцип простой – покупай сейчас, оплачивай потом;
  3. Оплачивай, когда удобно! Frisbee предлагает два удобных плана оплаты – выбери подходящий, покупай то, что нужно, оплачивай хоть завтра, хоть через месяц;
  4. Профессиональная поддержка. Возникли вопросы? В техподдержке всегда рады помочь и проконсультировать;
  5. Удобный сайт. Юзабилити сервиса Frisbee продумано таким образом, чтобы каждый пользователь имел возможность оперативно получить то, что ему нужно. Это касается и регистрации, и поддержки, и поиска сайтов-партнеров, и получения любой другой информации.
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Frisbee – лучший сервис оплаты частями, и вот почему
Frisbee – лучший сервис оплаты частями, и вот почему
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Досуг

Frisbee – лучший сервис оплаты частями, и вот почему
Frisbee – лучший сервис оплаты частями, и вот почему
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