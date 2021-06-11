Frisbee – лучший сервис оплаты частями, и вот почему

Покупки в режиме «онлайн» уже давно стали обычным делом, ведь это очень удобно, легко и выгодно. Но если вы запланировали покупку, и на ее осуществление пока не хватает денег, отличным решением может стать использование оплаты частями от сервиса Frisbee!

С помощью сервиса Frisbee вы можете мгновенно оформить покупку любого товара – будь то смартфон, ноутбук или одежда с обувью. Самое главное то, что пользоваться ресурсом очень просто и возникнуть проблем с этом ни у кого не должно!

Как работает Frisbee?

Данный сервис интуитивно понятен и удобен. Чтобы использовать его для покупок товаров и услуг, достаточно:

Во-первых, выбрать подходящий онлайн-магазин – партнер системы Frisbee (сервис активно работает над тем, чтобы число партнеров регулярно увеличивалось);

Во-вторых, определиться с нужным товаром и добавить его в корзину;

В-третьих, во время оформления заказа выбрать Frisbee в качестве способа оплаты;

В-четвертых, выбрать подходящий план оплаты – на протяжении 45 дней или частями за три месяца;

В-пятых, зарегистрироваться на Frisbee или войти с помощью логина / пароля, если вы уже использовали сервис.

После этого достаточно подтвердить заказ и ожидать его доставку по указанному адресу. Как видите, в этом нет ничего сложного.

Почему именно Frisbee?

Разумеется, на сегодняшний день существует множество мест, предоставляющих услуги оплаты частями – это и банки, и МФО, и прочие подобные организации. Но большинство из них, как правило, имеют достаточно запутанные условия, в которых очень трудно разобраться. Что не скажешь о сервисе Frisbee – здесь все понятно, прозрачно и выгодно. Условия использования сервиса можно в деталях изучить на сайте, но, забегая на перед, отметим те преимущества, которые вы получите, используя Frisbee: