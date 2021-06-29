Какой должна быть хорошая прогулочная коляска?

Чтобы прогулка приносила радость и маме, и малышу, необходимо купить хорошую прогулочную коляску. Сейчас их ассортимент просто огромен, на любой вкус, цвет и кошелек. Однако, при выборе стоит учитывать условия, в которых она будет эксплуатироваться, чтобы через пару месяцев не разочароваться.

Виды прогулочных колясок

Прогулочная коляска может иметь несколько механизмов складывания:

Трость, отличающаяся легкостью и компактными размерами. Предназначена для детей от 1 года.

Книжка — модель для детей от полугода, у которой более прочная конструкция и богатая комплектация, в отличие от трости.

Универсальная коляска-трансформер, которой можно пользоваться с рождения и до 3-х лет. Такие модели оснащены люлькой для новорожденных малышей и прогулочным блоком (а некоторые и автокреслом).

Первый детский транспорт и все необходимое для ребенка можно купить, посетив детский магазин в интернете. Сейчас это наиболее доступный и выгодный вариант.

Параметры прогулочной коляски

В первую очередь при выборе "прогулки" нужно учитывать ее вес и габариты. Важно продумать несколько вопросов:

Как и где будет храниться коляска? Есть ли в доме лифт, чтобы она могла в него заехать? Насколько удобно будет вытаскивать транспорт каждый день самостоятельно?

По сути, чем меньше вес коляски, тем лучше для мамы. При выборе стоит ориентироваться на приблизительный вес ребенка, который будет в ней находиться.

Также важен тип колес. Наиболее мягкий ход обеспечивают резиновые колеса, но полиуретановые более надежные и долговечные. Пластиковые — громкие, жесткие, но дешевые. Ими чаще всего комплектуются недорогие трости.

Родители также обращают внимание на ручки. Самыми удобными считаются классические ручки в виде прямой скобы. Ими укомплектованы универсальные коляски и книжки, благодаря чему можно с легкостью управлять ими посредством одной руки. У некоторых моделей ручки — перекидные. Коляски-трости оснащаются раздельными ручками, только вот повесить на них, например, пакет с продуктами не получится, так как она может опрокинуться.

Какую коляску лучше выбрать?

Для частного сектора идеально подходят трансформеры, оснащенные большими резиновыми колесами. Для городских условий лучше взять трехколесные книжки на пенополиуретановых или надувных колесах. Жителям многоэтажек с лифтом подойдут коляски-книжки, а если вы часто путешествуете по городу, причем на общественном транспорте, идеальный выбор — трость с пластиковыми колесиками.