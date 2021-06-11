 

Никотиновые паучи - особенности и важная информация

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Никотиновые паучи - особенности и важная информация

Если есть желание подробнее узнать, что такое никотиновые паучи, стоит перейти на портал postup brama com. Здесь подробно представлено на правах рекламы описание данной продукции. Сразу стоит отметить, что эти паучи могут вызывать привыкание, соответственно использоваться они должно только совершеннолетними лицами, которые имеют опыт употребления никотина. В представленной ниже информации кратко описано, что такое паучи и с какой целью их используют.

   Немного истории 

Европейцы начали курить табак еще в 15 веке. В последующие десятилетия практически вся Европа узнала все об особенностях курения табака. При этом северные народности пошли несколько другим путем. В частности, в конце 18 века в Швеции появилась информация о жевательном снюсе. Это продукт, который многие предпочитали употреблять вместо курения. Причина в том, что снюс не производил дыма и пепла. По сути, это увлажненный табак, который был упакован в небольшие пакетики. У продукта было два важных недостатка:

  • специфический запах;
  • оставление налета на зубах.

Сегодня используется никотиновые паучи без табака. По мнению специалистов, это самая настоящая уникальная разработка от известной компании Бритиш Американ Тобакко. 

   Никотиновые паучи сегодня

 Данная продукция является уникальной, так как не имеет аналогов. По своему виду и форме паучи похожи на снюс. На этом какие-либо сходства заканчиваются. Причина в том, что паучи представляют собой совсем другой продукт. Среди основных отличительных факторов можно выделить следующие:

  • в составе нет табака;
  • на зубной эмали не остаются следы;
  • отсутствие неприятного запаха.

 Особого внимания заслуживает состав продуктов. В нем содержатся следующие вещества и компоненты:

  • микрокристаллическая целлюлоза;
  • никотин;
  • вода;
  • подсластители и ароматизаторы.

 Для многих стран появление этого продукта является настоящей новинкой. Количество поклонников никотиновых паучей становится все больше.

   Преимущества паучей

Причина популярности данного никотинового продукта основана на следующих преимуществах:

  1. По причине отсутствия табака и процессов горения полностью отсутствует дым, который мог бы повредить окружающим или доставить им дискомфорт.
  2. Обеспечивается длительный и равномерный эффект от никотина.
  3. Предоставляется полная свобода, нет никаких ограничений по применению - можно использовать в любом общественном месте у себя дома, не опасаясь о том, что близким будет причинен вред.

 Благодаря всем перечисленным выше преимуществам у многих появляется интерес к паучам. При этом мало, кто знает, как правильно ими пользоваться.

   Как использовать паучи?

Здесь нет ничего сложного. Все что необходимо - расположить между десной и верхней губой небольшое количество пауча, и удерживать его так до 30 минут. Руки при этом будут свободны. Использованную подушечку можно убрать в ту же упаковку, для чего в ней есть специальное отделение.  Говоря иными словами, можно получать удовольствие, не отвлекаясь на посторонние вещи, не требуется искать мусорный бак, не нужно беспокоиться о том, что кому-то это занятие доставляет дискомфорт.

Единственное, о чем нужно помнить, это то, что все вещества, содержащие никотин, вредят здоровью. Это обычное предупреждение, которое каждый человек имеет право интерпретировать исключительно по своему усмотрению. Выбор каждый осуществляет в зависимости от собственных пожеланий. Единственное, что можно отметить, что никотиновые паучи представляют собой намного более экологичный продукт, в отличие от обычных сигарет, которые к тому же вызывают множество дискомфорта.

 

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Никотиновые паучи - особенности и важная информация
Никотиновые паучи - особенности и важная информация
Если есть желание подробнее узнать, что такое никотиновые паучи, стоит перейти на портал postup brama com. Здесь подробно представлено на правах рекламы описание данной продукции.
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