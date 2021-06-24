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Досуг Сегодня, 15:5465
Завораживающие длинные летние платья: с подиума в гардероб

Подчеркнуть женственность можно не только с помощью макияжа и обнаженных плеч. Красивое длинное летнее платье — идеальный наряд, чтобы выглядеть соблазнительно и загадочно. Несмотря на длину макси, полет фантазии модельеров безграничен. Ведь, когда, как не жаркой порой попробовать новый look и открыть себя неожиданную. Новое платье в гардеробе — это игривое настроение, другая ты и привкус лета в твоем образе!

Решает фасон: привлекательное подчеркивает, ненужное скрывает  

Летом хочется быть яркой, легкой и конечно стильной. Зная, какой крой идеально садится по фигуре, можно сделать ее стройнее, придать больший изгиб бедрам. Выбирая летнее платье в пол, нужно учесть такие тонкости:

  • Обладательницам пышных форм стоит отказаться от мешковатых фасонов. Предпочтительны модели с V-образным вырезом, прямого силуэта, расклешенным подолом.
  • Длинное летнее платье трапеция делает визуально ноги стройнее благодаря расширенному низу. Настоящая находка, когда нужно скрыть не выраженную талию. Девушкам с широкими плечами такой фасон не стоит надевать, чтобы не казаться еще массивнее.
  • Для создания пляжного, каждодневного лука подойдут модели с приоткрытыми плечами бело-голубой расцветки, декорированные рюшами.
  • Универсальное длинное летнее платье на запах привлекает взгляды к груди, смотрится соблазнительно. Такой фасон акцентирует талию, утончает ее, зрительно уменьшает бедра.
  • Модель с тонкими бретельками хорошо смотрится на миниатюрных леди с изящными руками.

Эксперты модной индустрии советуют носить повседневные длинные летние платья с босоножками без каблука или с кедами, создавая естественность. Для вечернего выхода предпочтительна обувь на каблуке.

В плену новинок: кокетливая летняя коллекция

Для жаркой погоды и прохладных вечеров модельеры создали идеальные наряды с присутствием ноток спонтанности, легкости, женского кокетства:

Платье в пол летнее в горошек

Представь себя идущей по городским улочкам в игривом горохе, из наушников доносится любимый трек, а на лице улыбка. Легкий ветерок развевает подол платья, появляется летящее чувство невесомости, ты уверена — в эти жаркие месяцы будет особое настроение.

Завораживающие длинные летние платья: с подиума в гардероб

Асимметричное летнее длинное платье на одно плечо

Наряд подойдет девушкам, предпочитающим дерзкие, неординарные решения, а также романтичным натурам. Дополняет модель цветочный принт — главный must have лета.

Красивое и нежное белое летнее платье в пол

Утонченные модели в длинном варианте, с высокими разрезами, дополненные прозрачным декором придают спонтанности и легкости модным образам.

Хлопковое летнее длинное платье рубашка

Прогуляться по набережной, отправиться на прогулку или в офис — это бесспорный тренд летних дней. Стильное и практичное, оно одинаково хорошо сочетается с каблуками и обувью на низком ходу. На худеньких леди такой наряд лучше смотрится с поясом.

Завораживающие длинные летние платья: с подиума в гардероб

Где купить летнее платье в пол с правильной посадкой?

Большинство модниц часто совершают ошибки во время шопинга. Ведь для многих тренд выходит на первое место, а потом уже соответствие фигуре. Заглянув в интернет-магазин Onlady, вы можете убедиться, что купить длинное летнее платье — максимально просто.

Преимущества магазина:

  • модные коллекции от популярных украинских производителей;
  • натуральные безвредные ткани;
  • предусмотрена примерка в шоу-руме в Киеве;
  • персонал магазина работает с платьями вживую, знает все тонкости посадки моделей;
  • доступная стоимость;
  • до 30 дней на обмен и возврат;
  • быстрая доставка за 1 день по столице и по городам Украины.

Желаете почувствовать себя изящной женщиной и при этом долго не решались на покупку длинного платья? Тогда самое время выбрать свой идеальный наряд макси для жаркой поры, дав шанс ему влюбить в себя и сделать своим личным спутником лета.

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