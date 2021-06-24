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Досуг Сегодня, 15:5963
Как ухаживать за волосами мужчинам

Мы живем в такое время, когда не только женщины, но и мужчины могут ухаживать за собой - и это в порядке вещей. Различные средства для ухода за кожей, волосами, за бородой, все новые и более качественные барбер-шопы. Это дает чувство уверенности в себе, ведь обаяние мужчины не в том какая у него внешность или телосложение, а в том, как он это все преподносит. И, как известно, именно волосы, один из самых главных таких аспектов. Конечно, удобно, когда их нет. И ты просто брутальный лысый Брюс Уиллис, которому для счастья нужна только бархатная тряпочка. Но что делать, когда природа таки постаралась над шевелюрой, а как с ней справляться - совершенно не понятно. Именно об этом мы поговорим сегодня.

 

Топ-8 правил по уходу за волосами

Начнем с того, что грамотный уход можно получить как в салонных, так и в домашних условиях. Главное знать, как это делать.

  1. Моем голову правильно.

    Если вы обладатель жирных волос - мойте голову ежедневно натуральными шампунями с щадящими составами. Подробнее здесь. Также, не используйте слишком горячую воду. Она не только приводит к быстрой жирности, но и провоцирует выпадение.

  2. Средство под тип волос.

    Важно подбирать то, что подходит именно вам. Например, если у вас склонность кожи головы к шелушению, то лучше забыть про средства из масс-маркета. Отдавайте предпочтение профессиональным составам, заботясь таким образом о здоровье и состоянии кожного покрова. Если ваша шевелюра - это вьющиеся кудри, то вся серия по уходу должна также быть направлена на данный тип. Если это длинные рокерские пряди - позаботьтесь иметь в арсенале как минимум средство против ломкости, сечения.

  3. Защита всеми способами.

    Иногда кажется, что раз мы - мужчины, то нам достаточно просто вымыть голову и на этом все. Дело сделано. Однако, чтобы волосы сохранили свою эластичность, красоту и первозданный вид, нужно постараться. Например, взять за правило хотя бы раз в неделю наносить маски с укреплением. Таким образом, как бы проводя профилактику выпадения. Чтоб волосы не становились ломкими, сухими, тусклыми, рекомендуется использовать увлажняющие линейки, а также питательные, которые вернут блеск и наполнят волос силой. Кроме того, не забывайте про витамины, чтобы получать нужные микроэлементы не только снаружи, но и изнутри.

  4. Грамотный подход к расчесыванию.

    Увлажняющий шампунь ежедневныйЭтот пункт может показаться еще более смешным и непонятным: мол, что в расчесывании можно сделать не так. Тем не менее, такая процедура должна проходить достаточно аккуратно, особенно если вы любитель длинных волос или же просто обладатель тонких прядей. В таком случае, запомните, что мы никогда не расчесываем их влажными. Подождите пока они подсохнут, после чего аккуратно используйте гребень. В противном случае вы просто повырываете половину шевелюры. То же касается спутанных волос - не рвите и не дергайте. Бережно распутайте колтуны пальцами, после чего проведите по ним щеткой.

  5. Моделирование прически.

    Укладка сейчас является одним из самых модных и популярных направлений в мужском мире моды. Ее используют даже самые брутальные знаменитости. Поэтому, использование лака или геля для волос мужчинами, уже давно перестало быть чем-то зазорным. Так что не стесняйтесь выделять себе полку в ванной для укладочных средств. Фирменные воски, тоники, всевозможные кремы для мягкости и так далее. Пробуйте, экспериментируйте, творите. Никогда не поздно поменять свой стиль на более трендовый.

  6. Пополнять набор аксессуаров.

    Чтобы уход за шевелюрой был максимально в радость, чтоб вам хотелось этим заниматься в удовольствие, а не потому что так надо - покупайте себе разные наборы для этого дела. В барбер-шопах сегодня можно найти множество интересных расчесок, подравнивателей, ножниц, ароматизаторов с различными видами запахов и даже инструменты ручной работы. Почувствуйте себя более мужественным, имея, например, такой набор в кожаном чехле на заказ (кстати, вот вам и отличная идея для любимой, что вам можно подарить).

  7. Стрижка, как привычка.

    Мужской шампуньНесмотря на все возможности стричься дома, все же лучше это доверить профессионалам. Во-первых - из-за качественных инструментов, которыми они пользуются. Попробуйте тупыми ножницами или некачественным лезвием подравнять прическу, и вы увидите, как вместо мужественного красавца на вас из зеркала смотрит вчерашний бездомный, который милостыню просил. Немного преувеличено, но смысл вы уловили. Кроме того, регулярная стрижка (раз в два-три месяца), очень хорошо влияет на качество прически в общем. Волосы отрастают ровными, блестящими, здоровыми.

  8. Считаемся с временами года.

    В холодные сезоны, когда приходит настоящая зима, или пронизывающий ветер, позаботьтесь о том, чтобы ваша голова находилась в тепле. Никто ведь не хочет лысину раньше времени. Естественно, что о выходе в холод с мокрой головой вообще не может идти речи. Что касается жарких периодов - важно прикрывать шевелюру от солнца. Слишком сильное воздействие прямых ультрафиолетовых лучей приводит к сухости, тусклости, выгоранию и, как следствие, выпадению. Длинные пряди лучше завязывать в нетугой пучок, чтобы ветер их не спутывал.

Шампунь от перхоти для жирных волосНа самом деле, правил не так уж много. Выполнять их достаточно просто. Но помимо этих восьми, есть еще небольшие хитрости. Например, чтобы сохранить волосы чистыми дольше - нужно применять гель для укладки у самых корней. Он приподнимает волос от кожи головы, что не дает ему так быстро загрязняться. Или если прическа стала терять объем, можно, как вариант, попользоваться какое-то время шампунем с кофеином или любым другим компонентом, который стимулирует кровообращение и дает корням необходимое питание. А для борьбы с перхотью - обращайте внимание на составы, а не на рекламы. Например, пиритион цинка, который борется непосредственно с грибком - первопричиной появления перхоти.

Также, важный момент, который не стоит упускать из виду: время выдержи любого средства. Маска, которую вы подержали минуту - не даст ровным счетом ничего. Все эти “три минуты и ваши волосы сияют” - маркетинговый ход для ленивых. Необходимое время выдержки от 10 до 25 минут, в зависимости от состава. Поэтому главный совет, просто помните: то, что смывается с головы быстро - помочь как должно не сможет.

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