От чего зависит стоимость квартир в ЖК Киева

Покупка апартаментов — это ответственная задача, причем это касается не только расценок на жилплощадь, но и соответствия жилья вашим собственным предпочтениям. Существует множество факторов, которые следует учесть: первичный или вторичный рынок, планировка и метраж квартиры, а также особенности жилых комплексов.

Если вам уже приглянулся определенный вариант жилплощади, вы сможете облегчить себе задачу, обратившись к профессионалам — в агентство премиальной недвижимости thecapital.com.ua. Специалисты оперативно изучают существующие варианты и подбирают жилье, учитывают все ваши пожелания и занимаются оформлением сделки на выгодных условиях. Если на любом из этапов сотрудничества вам потребуется помощь, профессионалы T.H.E. Capital с радостью окажут ее вам.

Как выбирать апартаменты в жилых комплексах

В первую очередь следует обратить внимание на площадь квартиры, которая может варьироваться в широком диапазоне:

1-комнатные апартаменты — площадь от 30 м²;

2-комнатные — от 50 м²;

3-комнатные — от 80 м².

Следует уточнить, что это только приблизительные данные, а стоимость квадратного метра может различаться в жилых комплексах разного класса. К примеру, в Тетрис Холл цена апартаментов выше, чем в большинстве ЖК эконом, комфорт или бизнес-класса. Но при этом площадь 1-комнатных квартир здесь начинается от 48 м² и может достигать 345 м² в просторных двухуровневых апартаментах с пятью комнатами.

На цену жилплощади также влияет наличие дополнительных элементов, а также их количество: балкон, терраса, панорамные окна, гардеробные помещения. Учитывая большое разнообразие существующих вариантов планировок, у вас будут большие возможности по подбору апартаментов. При этом следует уделить внимание следующим особенностям жилья:

материал стен и утеплителя;

отопление — централизованное или автономное;

этаж, на котором находится квартира;

высота потолков в апартаментах;

состояние квартиры — без отделки, с ремонтом и так далее.

Что еще влияет на стоимость апартаментов: особенности ЖК

Существует множество факторов, от которых зависит цена жилья. Например, если вы решили купить квартиру в ЖК Бульвар фонтанов, на стоимость могут повлиять следующие особенности:

наличие многоуровневого подземного паркинга для жильцов на 900 машиномест;

закрытая от автомобилей и посторонних придомовая территория;

эксплуатируемые крыши;

наличие уникальной свето-музыкальной системы Аллея фонтанов, где струи воды достигают 6 метров;

выгодное географическое расположение — престижный Печерский район столицы, наличие поблизости культурных учреждений и множества инфраструктурных объектов, станция метрополитена в пешей доступности и так далее.

Все эти особенности повышают статус жилого комплекса и делают его отличным вариантом для проживания. При этом повышается и стоимость квадратного метра, особенно, если сравнивать Бульвар Фонтанов со многими другими домами в столице.