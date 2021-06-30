Американські технології успіху – в агробізнес Закарпаття

Безпрецедентна подія на факультеті міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету – стартує ПРАКТИЧНИЙ ПРОЄКТ для розвитку міжнародного бізнесу на Закарпатті.

Організатори проєкту: Corvallis Sister Cities Association – Uzhhorod Council (CSCA), USA Oregon State University Extension Service (OSU), USA Uzhhorod National University, Faculty of International Economic Relations (UzhNU), Ukraine.

Отже, не пропустіть можливість підкачати свої підприємницькі м’язи. Цей проєкт – для тих сільськогосподарських підприємців, які готові до реальної багатосторонньої співпраці з американськими науковцями та бізнесменами, прагнуть диверсифікувати свій бізнес, отримувати більший прибуток та розвивати економіку краю!

Що Ви отримаєте від участі в “Сидр-проєкті”?

сертифікат учасника проєкту

вивчення досвіду і чинників реального успіху американських сидр-виробників

можливість відвідування США в рамках проєкту

Головна мета “Сидр-проєкту”: міжнародний досвід для Вашого підприємства + залучення закарпатських агровиробників до виробництва сидру в США Участь у проєкті безкоштовна.

Усі деталі проєкту тут: https://drive.google.com/file/d/1ZWQJhM0Nsa8cwJPReSUpMqw86r9XYhtJ/view?usp=sharing

Залишились запитання? Слідкуйте за новинами факультету МЕВ і отримуйте реальну можливість здобути практичний досвід ведення агробізнесу в Закарпатті! Якщо Ви агровиробник і бажаєте стати учасником команди україно-американського “Сидр-проєкту”, надсилайте своє резюме та супровідний лист із темою е-mail: “Сидр-проєкт” на адресу: [email protected] або [email protected]