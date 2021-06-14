 

Может ли биткоин упасть до $10 тыс.?

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Может ли биткоин упасть до $10 тыс.?

За последние пару недель стоимость популярных криптоактивов заставила трейдеров хорошо понервничать и пересмотреть отношение к выбранным цифровым валютам. Особенно ярко изменения отразились на цене биткоина, которая в сравнении с максимумом в $64,3 тыс. уменьшилась практически вдвое. 28 мая стоимость актива составила порядка $36 тыс., что стало настоящим шоком для держателей криптовалюты и повлекло за собой бурные обсуждения. 

Есть вероятность падения монеты

Эксперты утверждают, что такой стремительный обвал виртуального актива был спровоцирован негативным информационным фоном. Однако финансовый аналитик Currency.com Михаил Кархалев убежден, что дальнейшее снижение цены возможно только при условии экстраординарных событий. В ближайшее время возможно очередное снижение до $20 тыс., которое спровоцирует массовую скупку криптовалюты, и уже к концу этого года при относительно спокойной динамике рынка возможен рост актива до 80 тысяч долларов.

Согласно исследованиям, снижение стоимости биткоина повлекло за собой отток монеты с бирж. За сутки более 175 тыс. биткоинов, общая стоимость которых превысила $7 млрд, была выведена пользователями на холодные кошельки. 

Комментируя эту ситуацию, ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис объяснил, что высокая волатильность криптовалютного рынка вполне допускает любую амплитуду изменения цены. Специалист придерживается мнения, что к середине следующего года возможно снижение курса, а порог в $10 тыс. может стать нижней точкой падения, однако для таких глобальных изменений нужна совокупность крайне отрицательных факторов. 

А что же крупные инвесторы?

Стоит отметить, что корпорациям, вложившим средства в биткоин, даже при реализации крайне отрицательных прогнозов удастся сохранить инвестиции. Но, рассматривать этот фактор как перспективу ближайшего роста не стоит.

Теперь подробнее о крупных игроках рынка. Tesla в феврале этого года инвестировала в первую криптовалюту порядка $1,5 млрд, но уже к концу марта было зафиксировано, что компания продала 10% от всего объема монет.

Крупнейшим владельцем виртуальных монет на сегодняшний день является производитель программного обеспечения MicroStrategy. Согласно статистике, общий объем купленных биткоинов составляет 92 тысячи монет.

Михаил Кархалев в свою очередь утверждает, что крупные компании на этом этапе могут распродать запасы биткоина, однако сделано это будет исключительно для фиксации прибыли, а после — дальнейшего реинвестирования в криптовалюты. 

Покупать или подождать?

Ситуация, сложившаяся на данный момент с биткоином, заставляет задуматься о целесообразности инвестирования сейчас. С одной стороны, цена актива достаточно привлекательна, а с другой — есть риск потери средств. Однако если вы все же решились купить криптомонету, выбирайте только проверенные сервисы. Одной из наиболее надежных компаний в Украине является обменник биткоинов BUYBank с официальными отделениями в Киеве и Одессе. Возможен наличный и безналичный расчет.

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