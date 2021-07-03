Все о трифале

Трифалу можно заслужено считать королевой трав, поскольку аюрведические врачи ее используют уже более 1000 лет. Она базируется на трех компонентах: плодах амалаки, бибхитаки и харитаки, поэтому дословно трифала расшифровывается как «три плода». Уникальное сочетание трех плодов в одном средстве делает ее универсальных решением для комплексного восстановления здоровья.

Трифала: преимущества препарата

В борьбе с какими заболеваниями использование трифалы будет особенно акуальным:

диабет – амалаки способствует снижению уровня сахара, что доказано исследованиями, проведенными в 2014 и 2017 годах. За счет стимулирования бета-клеток поджелудочной железы, она способствует естественной стимуляции выработки инсулина и снижению неутилизированной глюкозы;

подагра – трифала уменьшает количество мочевой кислоты в крови, которая, в случае подагры, вызывает сильную боль в суставах;

артрит – входящая в составе средства харитаки ослабляет проявления артрита, что также было доказано клиническим путем в 2017 году;

запоры – систематический прием продукта улучшает микробиом кишечника, что в целом, положительно сказывается на работе ЖКТ, способствует регулярности стула, снижению веса;

иммунитет – трифала отвечает за повышение защитных функций организма, что особенно актуально в последние несколько лет;

волосы, ногти, кожа – средство отличается комплексным воздействием, укрепляя волосяную луковицу, делая волосы более крепкими, здоровыми и блестящими.

Порошок трифалы подходит для применения как в качестве профилактического средства, так и лечебного. Его также можно использовать для внешнего применения в качестве косметологического продукта. Многие аюрведические врачи рекомендуют трифалу для укрепления сердечной мышцы, поддержания работы мочевыделительной системы, очистки от токсинов.

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