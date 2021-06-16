Жиклер для газовой плиты и его особенности

Одним из важных конструкционных элементов любой газовой плиты является жиклер. Он обладает своими особенностями, а также тонкостями в проведении установки и чистки. Рассмотрим данные моменты подробно.

Назначение и определение

Газовая плита работает по заданному алгоритму. Газовая смесь под давлением поступает на газопроводную систему плиты. Как только кран, расположенный на передней части плиты открывается, газ по системе стремится к точке сгорания. В этот временной промежуток происходит смешивание газа и воздуха, что обеспечивает оптимальные параметры сгорания. В этой точке установлены жиклеры, использующиеся с целью подачи газа в необходимом объеме и под фиксированным давлением, благодаря чему гарантируется стабильный процесс горения смеси.

Конструкционная особенность жиклера для газовой плиты предусматривает наличие отверстия, его диаметр определяет объем и давление подаваемой газовой смеси. У каждого вида жиклера диаметр отверстия отличается, данный параметр зависит от давления газа в системе.

Разновидности и параметры жиклеров

Как правило, головки жиклеров обладают шестигранным шлицом, производство основано на цинке, имеется наружная резьба. По всей оси есть продольное отверстие. С торцевой части наносится маркировка, которая несет информацию относительно пропускной способности элемента.

Если плита работает от баллона, заполненного газом, а не от центральной газовой сети, то на ней должен устанавливаться жиклер с меньшим диаметром пропускного отверстия. Данный факт обуславливается большим давлением в баллоне, нежели чем в газовой сети. Если диаметр жиклера газовой плиты данного типа будет больше, то газовая смесь попросту не будет успевать сгорать. Из-за этого в комнату будут попадать вредные для здоровья продукты горения.

Никакой самодеятельности

Газовая плита должна продаваться потребителю с дополнительным набором жиклеров. Если таковых не имеется в наличии, то в случае необходимости проведения замены данного элемента, не стоит в самостоятельном порядке рассверливать отверстие жиклера и устанавливать его обратно. Все дело в том, что данный элемент производится с задействованием высокоточного оборудования. Точность отверстия жиклера газовой плиты https://easyfix.com.ua/catalog/forsunki-inzhektory-dlya-plit-i-duhovok/сводится к микронам, что полностью исключает возможность проведения модернизации элемента в самостоятельном порядке.

Чтобы произвести замену, необходимо иметь набор идентичных жиклеров. Чтобы узнать, какой именно тип пропускного элемента установлен на вашей плите, можно воспользоваться идущей в комплекте с ней технической документацией. Или же выкрутить его и на торцевой части посмотреть маркировку.

Как почистить жиклер

Для поддержания продолжительного эксплуатационного периода газовой плиты настоятельно рекомендуется чистить или проводить замену форсунок с периодичностью один раз в год. Если пренебречь данным аспектом, то процесс горения пламени существенно ухудшится. Язык пламени приобретает четко выраженный желтый цвет, в помещения попадают продукты горения газовой смеси, понижается тепловой коэффициент, а также просматривается ряд других факторов, которые приводят к нежелательным последствиям. Для того чтобы произвести чистку форсунки в самостоятельном порядке, потребуется наличие следующих средств:

Зубная щетка;

Сода, уксус или моющее средство;

Тончайшая игла.

После снятия жиклера место его крепления необходимо очистить от накипи, нагаров и прочего. Форсунка выкручивается накидкой головкой и замачивается в уксусе или растворе соды. Зубной щёткой очищается внешняя часть элемента. За счет тонкой иглы прочищается внутреннее отверстие жиклёра. В особо проблематичных случаях может потребоваться продувка форсунки насосом или компрессором.