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Досуг Сегодня, 13:0558
На какой декоративной косметике можно сэкономить?

Каждая женщина, которая увлекается макияжами, знает, что покупка косметики — это не самое дешевое удовольствие. Особенно это справедливо, если делать ставку на профессиональные средства.

Но подобные решения нужны далеко не всем. Большинство женщин красятся для себя, а еще не хотят тратить на косметичку баснословные деньги. Это и необязательно: многая декоративная косметика на Watsons.ua продается по очень доступным деньгам. И здесь речь идет про то, что бюджетные решения вполне достойные — такие, которые отлично справляются со своими задачами.

Давайте рассмотрим популярные декоративные средства и поймем, какие из них не теряют в качестве от невысокой цены.

Тональная основа — спорный вопрос

Сейчас есть много разных тональных средств, которые стоят недорого и при этом радуют качеством. Но уточним, что они подходят для кожи без особых проблем. Иногда женщинам требуются все-таки профессиональные решения или составы уровня люкс. Это связано с чрезмерной чувствительностью, склонностью к аллергиям или специфическими особенностями кожи — например, очень расширенными порами, большим количеством мелких морщин.

Если вы уже покупали недорогие тональные средства, но вам ничего из этого не подошло, присмотритесь к косметике высокого уровня.

На какой декоративной косметике можно сэкономить?

Средства, на которые не всегда влияет цена

В бюджетном ценовом сегменте вы вполне купите все остальное. Причем многие решения будут настолько качественными, что по эффекту не всегда уступят профессиональным решениям. Экономить допустимо на следующих продуктах:

  • тени для век — хорошая базовая палетка стоит от 15-20 долларов;
  • пудра — в том числе и прозрачная рассыпчатая пудра для закрепления;
  • румяна и хайлайтер: сухие или кремовые (в стиках, тюбиках);
  • туши и средства для укладки, тонирования бровей.

Во всех этих категориях есть недорогие средства, которые стоят в районе 3-10 долларов в зависимости от производителя. Причем компании, которые выпускают бюджетную косметику, научились работать даже со сложными текстурами. Так, раньше румяна в стиках были только у дорогих брендов — сейчас же это очень распространенный продукт. Поскольку он экономичный сам по себе (используется и в качестве помады, теней), его покупка позволяет сэкономить немало денег.

Еще один спорный продукт: помада ярких цветов

Обычная помада в оттенках ближе к нюдовым стоит недорого. Но с яркими цветами дела обстоят сложнее. Если формула насыщенная, хорошо ложится и стойко держится на коже в течение нескольких часов, при этом не подсушивая губы, с большой вероятностью она будет стоить дороже среднего. Правда, и в этой категории появилось немало бюджетных, вполне достойных средств. Они хорошо подойдут для фотосессии или короткого мероприятия. А вот если вы собираетесь несколько часов находиться под софитами сцены или безупречно выглядеть на важном приеме, тут лучше потратиться на профессиональную помаду (и, соответственно, профессиональный тон).

Если экономить грамотно, то собрать качественную косметичку с достойными продуктами можно за доступные деньги. И большинство подходящих товаров для нее вы легко найдете в магазине “Ватсонс”.

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Теги: news, новости, Украина, Косметика, 7dniv, 7dnivinfo  
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Досуг

На какой декоративной косметике можно сэкономить?
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