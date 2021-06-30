Локатор – украинский онлайн-справочник для пользователей и владельцев бизнеса

Различные заведения и организации открываются в городах практически ежедневно. Однако, когда возникает необходимость найти салон красоты, СТО, ветеринарную клинику или другую компанию, то становится неясно – где искать. Главная трудность – поиски в незнакомом районе или вовсе в чужом городе. Получается, что заведений много, а клиенты ничего о них не знают. И вместо того, чтобы воспользоваться услугами мастера маникюра или косметолога на соседней улице, едут в другой микрорайон.

Хотя проблема, оказывается, легко разрешимая. Век информационных технологий упростил задачу и для клиентов, и для владельцев бизнеса. И теперь найти нужные услуги может каждый через первый украинский онлайн-справочник https://locator.ua/ – Локатор. Все, что нужно – воспользоваться смартфоном.

Локатор для украинских пользователей

Locator – это каталог украинских компаний и заведений. Он содержит информацию о новых, только открывшихся, а также о хорошо известных организациях. Сервис упрощает жизнь пользователям, потому что собирает информацию и объединяет ее в одном месте.

Воспользоваться ресурсом через телефон или веб-версию может каждый совершенно бесплатно. Предположим, вам понадобились услуги нотариуса, стоматологическая клиника, салон красоты, гостиница или шиномонтажная мастерская. Не нужно тратить время, перебирать сайты и каталоги в интернете. Найти заведение – гораздо проще. Все есть в одном месте, на ресурсе Локатор. Пользователи сразу видят режим работы компаний, адреса, цены, сайты, телефоны и отзывы. А онлайн-карта отображает точное расположение организации и оптимальный маршрут к ней.

Просто введите запрос на сервисе и позвольте ему определить местоположение. Далее, он покажет локации, которые есть рядом. Сейчас такая опция доступна во всех городах Украины. Также Locator расширяет свои возможности, и теперь украинские путешественники могут воспользоваться сервисом в Великобритании – uk.locator.biz.

Локатор для владельцев бизнеса в Украине

В наше время владельцам организаций и предприятий сложнее привлекать клиентов. Причины не только в высокой конкуренции. Просто некоторые заведения долгое время остаются в тени, потому что о них не знают. Локатор помогает узнать о вашем бизнесе нужной целевой аудитории.

Сервис бесплатно собирает, хранит актуальные данные и выдает их по запросу. Стоит понимать, что эти самые запросы вводят пользователи не из любопытства, а по необходимости. Соответственно, о вашей компании узнают реальные клиенты.

Еще одно преимущество – ресурс предоставляет пользователям не только контактные данные, но и адреса сайтов компаний. Выходит, что ростом органического трафика ваш сайт тоже обеспечен.

Владельцы бизнеса активно размещают информацию об организациях на Локатор в Украине. А пользователи активно посещают ресурс как в нашей стране, так и за рубежом uk.locator.biz.