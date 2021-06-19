Переваги приватного житла в умовах пандемії

Епідеміологічна ситуація по всьому світу внесла цілий ряд коректив в розмірене життя середньостатистичної людини. Багато жителів міст скептично подивилися на свої упорядковані квартири в багатоквартирних будинках, які перестали бути надійним захистом, вирушили в спеціалізовані компанії замовляти проекти приватних будинків.

Реалії сьогоднішнього дня: переваги приватного домоволодіння

Життя в окремому котеджі в умовах пандемії набагато безпечніше, ніж спільне проживання в багатоповерховому будинку. Порівняння невеликого заміського котеджу і дворівневої просторої квартири виявиться не на користь останньої.

Дотримуватися правил особистої гігієни та порядок дезінфекції рук необхідно незалежно від місця проживання. Але масковий режим на території приватного домоволодіння можна скасувати, особливо якщо всі члени сім'ї пройшли вакцинацію. До цих незначним правилам все вже звикли. Значні незручності і неприємності приносять заборони карантину.

Більшість обмежень, пов'язаних з локдауном, в приватному будинку переносяться простіше, а деякі зовсім втрачають сенс. Випадкові зустрічі з численними сусідами йдуть на другий план, в пріоритеті залишаються прогулянки за власним саду, їм не страшний ніякий заборона. Навіть при необхідності самоізоляції, її краще пройти в приватному будинку. Тут більше простору, а наявність окремої кімнати для кожного члена сім'ї і декількох санвузлів, захистить від необхідності спілкування з домочадцями.

В окремий котедж можна запросити друзів або родичів, без ризику отримати зараження. Замість походу в ресторан або нічний клуб, пропонується влаштувати круту вечірку на території присадибної ділянки, нагодувавши гостей смачним і соковитим шашликом, зробленим своїми руками.

Спілкування з дітьми не обмежиться грою в комп'ютері або спільним переглядом телевізора. На подвір'ї власного будинку можна провести футбольний матч, перетворивши газон в ігровий майданчик. Просто організувати гойдалку або фітнес, виділивши для цього підсобне приміщення або провести тренування на свіжому повітрі.

Як показує практика, попит на приватне житло в 2020 році значно зріс, не змінилися тенденції і в 2021. Популярністю користуються не тільки сучасні котеджі і елітні особняки, але і скромні заміські будинки для постійного проживання. Головною умовою вважається простір, площа будівлі повинна бути до 200 квадратів, а ділянка не менш ніж 10 соток.

Автор матеріалу: https://ua.dom4m.com.ua/. Кращі проекти будинків від професіоналів!