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Краткий обзор интернет-магазина Kalibri

С давних времен взрослые должны были покупать своим детям игрушки, которые могли бы поднимать им настроение и занимать их игрой. Однако современные непоседы уже не так заинтересованы в простых машинках и куклах - им нужно что-то новое. К счастью, специалисты придумали светящиеся игрушки, которые в наше время настолько популярны, что их то и дело покупают оптом для детских садов или детских домов. При этом интернет-магазинов, продающих такую продукцию, довольно много, поэтому рассказать о них всех - не хватит времени, но выделить один из них можно, и Kalibri, который можно найти по ссылке https://kalibri.top/, этого точно заслуживает.

Главное о компании

Ассортимент Kalibri всегда обновляется, поскольку ведущие мировые фабрики по изготовлению игрушек не стоят никогда на месте. По этой причине сотрудники компании неустанно отслеживают новинки, анализируют все тренды и спешат познакомить с детей с ними. Интернет-магазин отличается профессионализмом своих работников и их умением компетентно и дружелюбно общаться с клиентами.

Сайт компании представляется довольно простым и при этом действительно удобным, да настолько, что сделать заказ без помощи технической поддержки может даже клиент, который попал на него в первый раз.

Что можно найти в интернет-магазине

При этом ассортимент Kalibri можно смело назвать не просто большим, а огромным. Там можно найти следующие игрушки:

  • Светящиеся палочки;
  • Светящиеся мечи;
  • Слаймы, лизуны;
  • Игрушка прикол;
  • Летающие игрушки;
  • Светящиеся браслеты;
  • Светящиеся микрофоны;
  • Детские светящиеся обручи для волос;
  • Светящиеся пистолеты;
  • Светящиеся очки.

О трудолюбивых сотрудниках компании

Специалисты, которые работают в Kalibri, всегда отличались своим умением добывать полезную информацию, и по сей день в этом плане ничего не поменялось. Эти люди постоянно ездят в Китай, чтобы узнавать, какие появились новинки, после чего они делают так, чтобы клиенты могли приобрести самую качественную продукцию и по самой лояльной цене. В интернет-магазине можно найти игрушки как дешевые, так и дорогие, но это вовсе не означает, что первый вариант отличается плохим качеством. При этом следует понимать, что Kalibri занимается исключительно оптовой продажей игрушек.

Доставка

Интернет-магазин может осуществить доставку продукции в любые дни при помощи самовывоза сотрудничества с работниками "Новой Почты". Каждый клиент также имеет возможность получить товар адресной доставкой - прямо к дверям дома клиента.

Оплата

Оплачивать покупки на Kalibri можно наличным расчетом и при помощи карты "Приват Банка". Имеется также в соответствующем списке и система наложенного платежа.

Возврат продукции

Любой клиент имеет право на то, чтобы вернуть игрушки, если они чем-то не угодили, но в таким случае нужно будет аргументировать данное решение. Причина должна быть веской, и тогда интернет-магазин обязательно пойдет навстречу. Но осуществить возврат продукции можно лишь в том случае, если со дня ее получения прошло не больше четырнадцати дней.

Техническая поддержка

Техподдержка на сайте находится онлайн постоянно. По любым вопросам клиенты могут обращаться к консультантам, что делается при помощи специального чата, который можно открыть нажатием специальной кнопки, находящейся в правой части экрана. Для этого нужно представиться - указать свое имя, номер телефона или электронную почту. Телефон в самом низу сайта тоже представлен, поэтому и его можно применить в любое время, чтобы проконсультироваться с представителями компании Kalibri или сделать заказ.

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