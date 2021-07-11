Фисташковое дерево – чудеса в саду

Фисташковое дерево растет в тропических лесах, культивируют его только в субтропическом климате. Это вечнозеленое дерево, которое приносит урожай два раза в год. Селекционеры, благодаря своей работе добились впечатляющих результатов – сейчас можно вырастить такое растение в умеренном климате. Правда, это уже листопадное дерево, урожайностью один раз в год.

Саженцы фисташек приживаются легко в любом грунте. Но в первую зиму их нужно укрыть от мороза.

Плоды небольшие, созревают в сентябре. Цветет фисташка красивыми белыми цветами, которые отличаются чудным ароматом.

Дерево растет в высоту до пяти метров, оно раскидистое. Ветви нуждаются в профилактической обрезке. Специальный полив дерево не требует, ему достаточно и природной влаги. Легко переносит засуху. Может расти даже на каменистом грунте.

Подкармливать дерево нужно один раз в год весной, путем внесения большого количества минеральных удобрений.

Фисташка не склонна к болезням. В очень редких случаях подвержена нападению мучнистой росы. Ядра фисташкового дерева полезны, они содержат большое количество питательных и полезных веществ.

Полезные свойства фисташки

Фисташка содержит марганец, медь и рибофлавин, и эти вещества очень полезны при производстве энергии. Нужно употреблять фисташки в пищу, если нужно подкрепиться при физических нагрузках или на работе.

Улучшает здоровье кожи - отличный источник витамина Е и антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами и уменьшают воспаление, защищая кожу лица. Исследования показали, что фисташка содержит большое количество эпикатехинов, катехинов, кескетина, изорамнетина и кемпферола. Все эти вещества являются антиоксидантами, которые могут бороться с УФ-излучением и повреждениями, вызванными плохим питанием кожи. Эти вещества также предотвращают рак кожи.

Почему фисташка лучше других орехов?

Помимо перечисленных преимуществ, эти орехи также являются идеальным перекусом. Они создают ощущение сытости, и являются идеальной заменой выпечки и калорийных десертов.

Например, одно исследование показало, что полдник из 28 граммов фисташек снижает потребление пищи за обедом и ужином.

По сравнению с другими орехами в нём меньше жира. С другой стороны, он содержит гораздо больше кальция, железа, магния, фосфора и цинка, чем другие орехи.

Включите фисташку в свой ежедневный рацион и убедитесь сами, какие результаты он дает.