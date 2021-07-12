Что такое Dedicated Server

Выделенный или dedicated server – это отдельно стоящая мощная машина, полностью отданная в распоряжение одного клиента. Обычно на таких хостятся высоконагруженные, большие проекты, когда виртуального хостинга или виртуального сервера уже мало, и есть смысл потратить больше денег ради надежности и удобства.

Хостер держит серверы в специальном дата-центре, потому что им нужно особое питание и бесперебойное охлаждение. Центров может быть несколько, в разных странах, чтобы можно было расположиться ближе к целевой аудитории проекта. Арендатор выбирает конфигурацию сервера – количество ядер, емкость диска, процессор и так далее. Затем сервер собирают и устанавливают в дата-центре. Работают с таким сервером через удаленный доступ, выбирая одну из панелей управления, платную или бесплатную.

Чем это отличается от VPS

Отличие от виртуального выделенного сервера у просто выделенного сервера одно – он физический. Виртуальные серверы имитируют отдельно стоящие компьютеры, а располагаются по нескольку на одном физическом. С физической выделенной машиной все проще: один клиент – один сервер. Но из этого обстоятельства вытекают и другие отличия выделенного сервера от VPS:

ресурсы, которые не нужно постоянно докупать. Если проект перерастает VPS, то вполне можно расширить диск, добавить трафика или производительности. Но это может быть недешево, если расширение существенное или нужно часто. Зачем нужен dedicated server – чтобы сократить расходы. О переезде часто задумываются, обнаружив, что физический сервер обойдется дешевле, чем в очередной раз добавленные ресурсы VPS;

полный контроль. Покупая VPS, клиент получает права root, но dedicated server – это еще более широкие возможности, свобода выбирать операционную систему, настраивать машину как угодно. Помимо прав root, будет еще и доступ к ядру, файловой системе;

отсутствие соседей. Все виды виртуального хостинга, в том числе и виртуальный выделенный сервер VPS, предполагают, что на одном физическом сервере хостится множество виртуальных. Они не только делят ресурсы, но и могут пострадать, если соседи подверглись DDoS-атаке.

Обычно проекты, для которых выбирают виртуальный сервер, меньше по масштабу и не требуют сложных настроек. Выделенный сервер – это выбор для случаев, когда доступных возможностей VPS не хватает.

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Преимущества и недостатки

Из того, что значит dedicated server, следуют два его основных недостатка.

Если отдельно стоящую машину арендуют полностью, это стоит обычно дороже, чем стандартные виртуальные пакеты. Однако для крупного проекта, как сказано было выше, такая трата вполне может быть оправдана.

Арендованный сервер также кто-то должен администрировать, и для управления нужен опыт. Если в команде специалиста нет, можно выбрать хостера, который предоставляет такую услугу за дополнительную плату или в составе тарифного пакета.

Зато dedicated server – это:

надежность, в том числе с точки зрения защиты персональных данных пользователей: вы точно знаете, где они хранятся;

гибкость настроек. Можно подобрать нужную конфигурацию из того, что есть у хостера, установить любой дистрибутив, как Linux, так и Windows, и полностью контролировать сервер;

много ресурсов. Современный сервер обычно мощный, с большим дисковым пространством, и все это в распоряжении арендатора, не нужно делиться с соседями.

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Кому подойдет

Как правило, выделенные сервера – это решение для проектов, которым нужна либо большая мощность, либо много дискового пространства, либо полная свобода. А чаще всего требуется все сразу.

Dedicated сервер выбирают для:

больших интернет-магазинов;

игровых серверов;

стримов;

работы с 1С для крупных предприятий;

разработки программного обеспечения;

очень посещаемых сайтов

приложений, которым для стабильной работы нужен отдельный сервер.

Виртуальный выделенный сервер может решить множество задач, но существуют такие, для которых он все же не подходит. И чем масштабнее проект, тем вероятней, что это будет так.

Обычно о переезде задумываются тогда, когда один раз арендовать выделенный сервер оказывается дешевле, чем искать соответствующий тариф у хостера и расширять его возможности.