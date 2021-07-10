Автомобильные пленки - оптимальный вариант тюнинга автомобиля

Стайлинговая пленка транспортных средств на сегодня осуществляется самыми разными способами. Оклейка автомобиля виниловой пленкой является одним из самых распространенных вариантов. Данный материал выпускается огромным количеством производителей. Приобрести его на выгодных условиях можно в интернет-магазине Vissbon. В представленной ниже информации подробно описаны все преимущества этой пленки, а также главные особенности его применения.

Уникальные свойства виниловой плёнки

Главным преимуществом этого продукта является его большое разнообразие. При желании можно подобрать такой вариант, который полностью сменит основной цвет транспортного средства. Единственным важным моментом, на который необходимо обратить внимание это то, что оклеивать автомобиль пленкой необходимо в специализированном салоне. Сделать это своими силами практически невозможно.

Прежде чем совершить покупку, в обязательном порядке, необходимо обратить внимание на основные виды пленки, которые бывают на сегодняшний момент. Определившись с категорией пленки можно будет обращаться к профессионалам. Они наклеют именно то, что нужно.

Основные виды пленки

На данный момент современная промышленность выпускает следующие виды и категории пленки:

Антигравийная. Она способна защитить транспортные средства от каких-либо царапин. Эффективно смягчает удар от гравийных элементов, также от мелкого мусора. Сможет предотвратить потертости. Кроме того, такая пленка эффективно защищает от реагентов и характеризуется высокими показателями эластичности. Тонировочная. Предназначена для того чтобы защитить автомобиль от ультрафиолетовых лучей. Идеально предотвращает возгорание всех элементов салона под прямым солнцем, так как защищает от перегрева. Подобное покрытие приглушает лучи, когда погода слепит водителя. Оклейка автомобиля позволяет скрыть все что происходит. При этом можно будет сохранить полную видимость. Карбоновые. Нужны чтобы имитировать карбоновый материал. Полностью повторяются его узоры, общую текстуру теплопленки. Помимо декоративной функции она обладает защитными уникальными свойствами, оптимально уберегает покрытие от царапин. Для оптики. Несмотря на то, что данная пленка относительно дорогая, она очень быстро окупается способностью защищать дорогостоящие цветовые элементы автомобиля от потертостей. С эффектами. Пленка имитирует разнообразные фактуры. Кроме того, открывает перед пользователем огромное количество идей для проведения автомобильного тюнинга. Стоимость обойдется намного дешевле, чем в салоне. Матовые и глянцевые. Характеризуется большим количеством всевозможных критериев. Материалы дают идеальные блики, играют под лучами солнца. Матовая пленка характеризуется не меньшей популярностью. Ее тона придают холеный внешний вид. Отлично скрывает мелкие дефекты, а также разные царапины.

Большое разнообразие выбора может вызвать определенные затруднения у владельца автомобиля. Выбор в данной ситуации необходимо осуществлять исключительно на личных предпочтениях.

Сопутствующие аксессуары

На данный момент вместе с пленкой можно приобрести большое разнообразие иных автомобильных товаров, предназначенных для ремонта и тюнинга. Магазин предлагает пленки и автохимию, также разнообразные инструменты.

Все многообразие представленной в каталоге продукции всегда есть в наличии. Компания сотрудничает только с проверенными поставщиками материалов и аксессуаров. Клиентам предлагаются лучшее. Можно получить самые положительные отзывы. Среди самых популярных материалов, которые представлены вниманию на данном портале, можно выделить следующие:

ножи, лезвия, чтобы раскрывать материал;

скребки, валики для оклейки;

специальные бесконтактные термометры для регулирования температуры;

наборы инструментов для автомобильного салона;

жидкая резина в цветовых решениях;

автохимия - для очистки кузова для снятия клея;

маркеры для надписей.

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