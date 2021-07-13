Нанесение маркировки на жестяные банки: особенности производства

Современная пищевая промышленность использует жестяные банки для выпуска разнообразных напитков, в том числе и алкогольных. Эта тара довольно удобна для продавца и покупателя, поскольку является одноразовой, легко утилизируется, занимает минимум места и хорошо охлаждается в холодильниках. Согласно с требованиями законодательства, на нее, как и на другую упаковку, должна наноситься маркировка, идентифицирующая товар и сообщающая потенциальному покупателю его свойства.

Печать на жестяных банках осуществляется при помощи специальных принтеров, заказать которые можно по ссылке https://domino-kiev.com.ua/ru/productions/zhestyanaya-banka/products. Маркировка выполняет две цели. Она сообщает покупателю техническую информацию о продукте, дате производства, составе и пр., а также рекламирует товар. Является мощным маркетинговым инструментом, поэтому игнорировать ее не стоит.

Что должно быть указано на банке

Согласно с требованиями ГОСТа, на продукцию наносят:

Данные о производителе, его адрес и товарный знак. Название продукта, а также его состав в процентном содержании. Дату выпуска, смену изготовления. Вместимость тары, символ «Для пищевой продукции». Значок, который показывает, как тара должна быть утилизирована.

Дополнительно нужно указать содержание алкоголя (при его наличии), предупреждение о том, кто может употреблять продукт, пищевую ценность, срок годности, а также другую важную информацию. Надписи и графика должны быть сделаны максимально качественно, чтобы они не стерлись при складировании, транспортировке и продаже продукции.

Методы нанесения информации

Современная промышленность предлагает покупателям несколько способов маркировки жестяных банок. Чаще всего используются:

Термоструйные принтеры. Они работают бесконтактным способом, то есть, печатающий элемент не касается поверхности. При этом надпись наносится максимально четко, она не течет и не расплывается. С их помощью можно печатать буквы, цифры, штриховые коды и несложную графику. Идеально подходят для маркировки алюминиевых банок. Отличаются высокой производительностью, что позволяет использовать их на скоростных линиях. Струйные непрерывные принтеры. Тоже работают бесконтактным способом, скорость печати может достигать девяти метров в секунду. Этому оборудованию требуются чернила. Оно позволяет создавать не только числа и буквы, но и довольно сложную графику. Может использоваться на производственных линиях, в том числе и во влажных помещениях. Лазерные принтеры СО2. Отличаются максимальной производительностью и считаются универсальными. Могут печатать как на металле, так и на стекле, бумаге, что позволяет использовать их для выпуска разной продукции. Скорость достигает 10 метров в секунду. С помощью этого оборудования можно наносить как числовые и буквенные значения, так и штриховые коды, графику.

Подбор печатающего устройства следует проводить, исходя из потребностей и возможностей производства. Обязательно продумайте, какую продукцию и в каких объемах планируется выпускать в будущем, чтобы затем не менять аппарат на новый.

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