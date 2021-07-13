Нанесение маркировки на жестяные банки: особенности производства

Современная пищевая промышленность использует жестяные банки для выпуска разнообразных напитков, в том числе и алкогольных. Эта тара довольно удобна для продавца и покупателя, поскольку является одноразовой, легко утилизируется, занимает минимум места и хорошо охлаждается в холодильниках. Согласно с требованиями законодательства, на нее, как и на другую упаковку, должна наноситься маркировка, идентифицирующая товар и сообщающая потенциальному покупателю его свойства.
Печать на жестяных банках осуществляется при помощи специальных принтеров, заказать которые можно по ссылке https://domino-kiev.com.ua/ru/productions/zhestyanaya-banka/products. Маркировка выполняет две цели. Она сообщает покупателю техническую информацию о продукте, дате производства, составе и пр., а также рекламирует товар. Является мощным маркетинговым инструментом, поэтому игнорировать ее не стоит.
Что должно быть указано на банке
Согласно с требованиями ГОСТа, на продукцию наносят:
- Данные о производителе, его адрес и товарный знак.
- Название продукта, а также его состав в процентном содержании.
- Дату выпуска, смену изготовления.
- Вместимость тары, символ «Для пищевой продукции».
- Значок, который показывает, как тара должна быть утилизирована.
Дополнительно нужно указать содержание алкоголя (при его наличии), предупреждение о том, кто может употреблять продукт, пищевую ценность, срок годности, а также другую важную информацию. Надписи и графика должны быть сделаны максимально качественно, чтобы они не стерлись при складировании, транспортировке и продаже продукции.
Методы нанесения информации
Современная промышленность предлагает покупателям несколько способов маркировки жестяных банок. Чаще всего используются:
- Термоструйные принтеры. Они работают бесконтактным способом, то есть, печатающий элемент не касается поверхности. При этом надпись наносится максимально четко, она не течет и не расплывается. С их помощью можно печатать буквы, цифры, штриховые коды и несложную графику. Идеально подходят для маркировки алюминиевых банок. Отличаются высокой производительностью, что позволяет использовать их на скоростных линиях.
- Струйные непрерывные принтеры. Тоже работают бесконтактным способом, скорость печати может достигать девяти метров в секунду. Этому оборудованию требуются чернила. Оно позволяет создавать не только числа и буквы, но и довольно сложную графику. Может использоваться на производственных линиях, в том числе и во влажных помещениях.
- Лазерные принтеры СО2. Отличаются максимальной производительностью и считаются универсальными. Могут печатать как на металле, так и на стекле, бумаге, что позволяет использовать их для выпуска разной продукции. Скорость достигает 10 метров в секунду. С помощью этого оборудования можно наносить как числовые и буквенные значения, так и штриховые коды, графику.
Подбор печатающего устройства следует проводить, исходя из потребностей и возможностей производства. Обязательно продумайте, какую продукцию и в каких объемах планируется выпускать в будущем, чтобы затем не менять аппарат на новый.
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