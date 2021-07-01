 

Одежда для бега: как выбрать и на что ориентироваться?

Досуг Сегодня, 13:3651
Одежда для бега: как выбрать и на что ориентироваться?

Многие люди ввели бег в свою жизнь на регулярной основе, но еще большее количество людей периодически делает попытки начать бегать, но не преуспевает в этом. Пользу бега нельзя отрицать: он укрепляет сердечно-сосудистую систему, увеличивает объем легких. Бег запускает обмен веществ, улучшает кровообращение и противостоит образованию тромбов.

Выбор неподходящей одежды для бега может привести к неприятным последствиям, например к простуде и переохлаждению организма. Не всегда спортивного костюма достаточно для комфортной пробежки. Грамотный выбор беговой формы критически важен для качественных тренировок и позитивного опыта.

Подобирать спортивную одежду, о которой мы будем рассказывать ниже, рекомендуем в официальном магазине Europaw.

Что одевать в разные времена года

Ни для кого не секрет, что выходить на тридцатиградусный мороз в шортах не стоит. Также и с формой для бега — её стоит выбирать по сезону и соответственно погодным условиям.

Лето

В жаркую погоду одежда должна быть дышащей, хорошо вентилируемой, легкой и отводящей влагу. Оптимальный комплект для бега летом включает в себя:

  • шорты/легинсы/тайтсы

  • майка/футболка/топ для девушек

  • носки

  • бейсболка для защиты от солнца

Для бега в жару лучше всего выбирать комплекты с сетчатыми и вентиляционными вставками, с технолонией влагоотведения. Существует также ткань, которая обработана специальным материалом и способна защитить вас от УФ излучения.

Общие советы по бегу в летнюю пору — выбирайте одежду в светлых тонах, используйте солнцезащитный крем и поддерживайте водный баланс в организме. Не стоит выходить на пробежку в самый солнцепёк и бегать по местности, где отсутствует тень. Не надевайте одежду из натуральных материалов, поскольку они быстро впитывают влагу и долго сохнут, пробежка в мокрой и тяжелой футболке вряд ли принесет вам позитивные эмоции.

Одежда для бега: как выбрать и на что ориентироваться?

Осень и весна

Фактически, в осенне-весенний сезон, очень трудно подобрать одежду для пробежки по погоде. Непонятно, на улице тепло или холодно? Одеваться потеплее, или вам станет жарко? На улице пронизывающий ветер,или приятный теплый воздух? В такое время года важно придерживаться правила многослойности при выборе одежды для бега, поскольку только миксуя между собой сочетания, вы сможете подготовиться к любому погодному раскладу.

Если температура ниже +10, вам необходимо тщательно подобрать одежду, иначе есть риск простудиться. Первый слоем лучше всего надеть термобелье, сверху можно надеть толстовку или спортивный джемпер, а в качестве последнего слоя выбрать ветровку, перчатки, теплые гетры и шапку.

Если же температура держится в пределах +15, подойдут тайтсы и футболка/лонгслив.

Отличным вариантом для пробежек осенью и весной является спортивный костюм. Мягкая и приятная ткань хорошо отводит влагу, при этом сохраняя тепло и комфорт бегуна.

Зима

Несмотря на глобальное потепление, зимы все еще бывают суровыми, и часто бегуны думают что в это время года лучше прекратить тренировки. К счастью, это лишь заблуждение, и если хорошо подготовится к пробежке, можно чувствовать себя вполне комфортно даже при -15.

В чем лучше бегать зимой? Оптимальной комбинацией станет термобелье, спортивный костюм и куртка. Дополнительные аксессуары в виде шапки, балаклавы, бафа, перчаток или шарфа, надежно защитят вас от морозов и не дадут заболеть. Можно надевать тайтсы, а поверх них — спортивные штаны для дополнительного утепления. Также, можно миксовать термобелье и флисовую кофту. В то же время, не стоит одеваться слишком тепло — через несколько минут активного бега вы начнете потеть, и вам будет жарко.

Важным аспектом также является подбор беговой обуви — выбирайте кроссовки с резиновой подошвой и шипами, которые смогут обеспечить эффект антискольжения.

Одежда для бега: как выбрать и на что ориентироваться?

Материалы и ткани

На рынке представлено огромное количество спортивной одежды, поэтому многие люди впадают в ступор и не знают как правильно подобрать экипировку для бега и какой материал будет оптимальным для занятий спортом.

Одежда для бега должна быть удобной, легкой, не сковывающей движения и хорошо отводящей влагу.

Натуральные

Худшим вариантом для любых спортивных тренировок является одежда из натуральных материалов, например из хлопка. Такие ткани легко впитывают влагу, при этом растягиваясь и намокая, а высыхание занимает значительное время. В холодную погоду пробежка в хлопковой футболке может обернуться для вас простудой.

Синтетические

Синтетическая ткань считается лучшим материалом не только для беговой, но и для любой спортивной формы. Забудьте стереотип о том, что синтетика — это всегда плохое качество и дешевая ткань. Синтетический материал отлично вентилируется, помогает в терморегуляции, выводит на поверхность влагу, при этом не впитывая ее. Этот высокотехнологичный материал может поддерживать нужный микроклимат, не давая переохладиться вам зимой, и создавая прохладительный эффект в теплую пору.

Компрессионные

Компрессионная форма для бега работает по принципу сжатия, сдавливая конечности и сосуды. При длительных и интенсивных нагрузках, ухудшается кровообращение и сосуды теряют форму. Компрессионные комплекты идеально подходят для бега, поскольку помогает улучшить кровоснабжение и повысить выносливость бегуна.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, одежда, бег, 7dniv, 7dnivinfo  
Вилла «Кристина» в Трускавце: прекрасное место для отдыха всей семьей
Вилла «Кристина» в Трускавце: прекрасное место для отдыха всей семьей
Одежда для бега: как выбрать и на что ориентироваться?
Одежда для бега: как выбрать и на что ориентироваться?
Где в г. Вишневое быстрая доставка суши и роллов – обзор заведений
Где в г. Вишневое быстрая доставка суши и роллов – обзор заведений
Нанесение маркировки на жестяные банки: особенности производства
Нанесение маркировки на жестяные банки: особенности производства
Автомобильные пленки - оптимальный вариант тюнинга автомобиля
Автомобильные пленки - оптимальный вариант тюнинга автомобиля
Что такое Dedicated Server
Что такое Dedicated Server
Фисташковое дерево – чудеса в саду
Фисташковое дерево – чудеса в саду
Краткий обзор интернет-магазина Kalibri
Краткий обзор интернет-магазина Kalibri
Переваги приватного житла в умовах пандемії
Переваги приватного житла в умовах пандемії
Торговая марка vs бренд. В чем разница понятий?
Торговая марка vs бренд. В чем разница понятий?
Руководство для парней по наполнителям и нейротоксинам
Руководство для парней по наполнителям и нейротоксинам
Локатор – украинский онлайн-справочник для пользователей и владельцев бизнеса
Локатор – украинский онлайн-справочник для пользователей и владельцев бизнеса

Новости по теме

Какой должна быть хорошая прогулочная коляска?
Какой должна быть хорошая прогулочная коляска?
1-июл-2021, 14:34
Элегантные платья в горошек
Элегантные платья в горошек
11-июн-2021, 14:47
Загадочный второй элемент: что входит в классический женский костюм?
Загадочный второй элемент: что входит в классический женский костюм?
8-июн-2021, 17:17
Гель или порошок - что лучше для стирки вещей?
Гель или порошок - что лучше для стирки вещей?
18-мая-2021, 16:25
Как определить размер одежды новорожденных детей
Как определить размер одежды новорожденных детей
17-мая-2021, 18:49

Последние новости

15:39
Политика
Рада разрешила лицеи во всех населенных пунктах Украины
14:52
События
Почему в разгар жары от украинцев требуют авансы за отопление
14:49
События
У посетителя ресторана в центре Киева вытащили 30 тысяч долларов
14:46
События
Каждый пятый ребенок в Украине не рождается из-за аборта
11:43
События
Олег Сенцов возмутился, что ему не дали бюджетных денег на фильм "Кай"
11:28
События
Сиделку из Украины арестовали в Италии за пьяное избиение больной старушки
11:23
События
Пьяного вора, который не смог завести авто и уснул разбудили полицейские
10:39
События
Кто после отставки Авакова будет контролировать националистов и полк "Азов"
10:38
Экономика
После синхронного подорожания доллар и евро подешевели
09:39
События
CNN заявило что Трамп после поражения на выборах планировал устроить госпереворот, но его остановили "парни с оружием"
09:37
События
На Гаити арестовали еще двух убийц президента Моиза. При них были винтовки и гранаты
09:34
События
Под Киевом сын забил мать до смерти гантелей, позвонил в полицию и перерезал себе горло
08:39
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 июля 2021
Вчера, 2021-07-14
23:34
События
Железнодорожную колею в Чернобыльскую зону отчуждения построила "Укрзализныця"
22:44
События
Раскрыть формулу расчета допначислений должникам за коммуналку отказалось "Киевтеплоэнерго"
20:02
События
Что означает для украинской политики и улицы отставка главы МВД
20:01
События
Незаконную партию техники Apple и драгоценностей на 30 миллионов нашли в "Борисполе"
19:58
События
Дело об убийстве пешехода в центре Киева. Родня таксиста пытается откупиться денежными переводами
17:10
События
Что означает включение Украины в "белый ковидный список" Евросоюза
17:08
События
День защитника Украины переименовала Рада

Новости ТОП-7

Кучма признался, что украинцев обманывали перед распадом СССР6245
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 июля 20211880
Кто такой Денис Монастырский, которого хотят сделать главой МВД1804
Как Рада хочет поменять "мовный" закон1249
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 июля 20211039
Кто после отставки Авакова будет контролировать националистов и полк "Азов"987
Зачем Рада хочет принять закон о легализации конопли893

Досуг

Вилла «Кристина» в Трускавце: прекрасное место для отдыха всей семьей
Вилла «Кристина» в Трускавце: прекрасное место для отдыха всей семьей
В нашей стране есть много красивых мест, где природа так и манит своими потрясающими пейзажами. Многие предпочитают именно такой отдых, когда есть лес, горы и свежий воздух. Трускавец - это место, где можно отдохнуть всей семьей, а еще оздоровиться.
Сегодня, 15:4043
Одежда для бега: как выбрать и на что ориентироваться?
Одежда для бега: как выбрать и на что ориентироваться?
Многие люди ввели бег в свою жизнь на регулярной основе, но еще большее количество людей периодически делает попытки начать бегать, но не преуспевает в этом. Пользу бега нельзя отрицать: он укрепляет сердечно-сосудистую систему, увеличивает объем легких.
Сегодня, 13:3652
Где в г. Вишневое быстрая доставка суши и роллов – обзор заведений
Где в г. Вишневое быстрая доставка суши и роллов – обзор заведений
Испытываете искреннюю любовь к блюдам японской кухни? Тогда стоит оценить предложение популярных заведений, которые предлагают вкусные суши в Вишневом.
Сегодня, 12:3158
Нанесение маркировки на жестяные банки: особенности производства
Нанесение маркировки на жестяные банки: особенности производства
Современная пищевая промышленность использует жестяные банки для выпуска разнообразных напитков, в том числе и алкогольных. Эта тара довольно удобна для продавца и покупателя, поскольку является одноразовой, легко утилизируется, занимает минимум места и хорошо охлаждается в холодильниках.
Сегодня, 11:4464
Автомобильные пленки - оптимальный вариант тюнинга автомобиля
Автомобильные пленки - оптимальный вариант тюнинга автомобиля
Стайлинговая пленка транспортных средств на сегодня осуществляется самыми разными способами. Оклейка автомобиля виниловой пленкой является одним из самых распространенных вариантов. Данный материал выпускается огромным количеством производителей.
Вчера, 09:39136
Что такое Dedicated Server
Что такое Dedicated Server
Выделенный или dedicated server – это отдельно стоящая мощная машина, полностью отданная в распоряжение одного клиента.
13-июл-2021, 22:39156

События

Почему в разгар жары от украинцев требуют авансы за отопление
Почему в разгар жары от украинцев требуют авансы за отопление
Тариф "Летний" и рост платежки до 70%.
Сегодня, 14:5247
У посетителя ресторана в центре Киева вытащили 30 тысяч долларов
У посетителя ресторана в центре Киева вытащили 30 тысяч долларов
В среду, 14 июля, крупная кража произошла в заведении "Eshak", расположенном на улице Большая Васильковская в Печерском районе столицы.
Сегодня, 14:4948
Каждый пятый ребенок в Украине не рождается из-за аборта
Каждый пятый ребенок в Украине не рождается из-за аборта
Число абортов в Украине составляет 22-25 случаев в расчете на 100 живорождений.
Сегодня, 14:4656
Олег Сенцов возмутился, что ему не дали бюджетных денег на фильм "Кай"
Олег Сенцов возмутился, что ему не дали бюджетных денег на фильм "Кай"
Режиссер Олег Сенцов собирается снимать новый фильм под названием "Кай".
Сегодня, 11:4376
Сиделку из Украины арестовали в Италии за пьяное избиение больной старушки
Сиделку из Украины арестовали в Италии за пьяное избиение больной старушки
В Италии арестовали гражданку Украины, которая поехала туда на заработки в качестве сиделки.
Сегодня, 11:2872
Пьяного вора, который не смог завести авто и уснул разбудили полицейские
Пьяного вора, который не смог завести авто и уснул разбудили полицейские
В среду, 14 июля около 5 часов утра в Киеве, на экстренную линию вызова полиции "102" поступил вызов о подозрительном человеке, который разбил окно в припаркованном автомобиле Ford.
Сегодня, 11:2359
7 Днів