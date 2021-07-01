Одежда для бега: как выбрать и на что ориентироваться?

Многие люди ввели бег в свою жизнь на регулярной основе, но еще большее количество людей периодически делает попытки начать бегать, но не преуспевает в этом. Пользу бега нельзя отрицать: он укрепляет сердечно-сосудистую систему, увеличивает объем легких. Бег запускает обмен веществ, улучшает кровообращение и противостоит образованию тромбов.

Выбор неподходящей одежды для бега может привести к неприятным последствиям, например к простуде и переохлаждению организма. Не всегда спортивного костюма достаточно для комфортной пробежки. Грамотный выбор беговой формы критически важен для качественных тренировок и позитивного опыта.

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Что одевать в разные времена года

Ни для кого не секрет, что выходить на тридцатиградусный мороз в шортах не стоит. Также и с формой для бега — её стоит выбирать по сезону и соответственно погодным условиям.

Лето

В жаркую погоду одежда должна быть дышащей, хорошо вентилируемой, легкой и отводящей влагу. Оптимальный комплект для бега летом включает в себя:

шорты/легинсы/тайтсы

майка/футболка/топ для девушек

носки

бейсболка для защиты от солнца

Для бега в жару лучше всего выбирать комплекты с сетчатыми и вентиляционными вставками, с технолонией влагоотведения. Существует также ткань, которая обработана специальным материалом и способна защитить вас от УФ излучения.

Общие советы по бегу в летнюю пору — выбирайте одежду в светлых тонах, используйте солнцезащитный крем и поддерживайте водный баланс в организме. Не стоит выходить на пробежку в самый солнцепёк и бегать по местности, где отсутствует тень. Не надевайте одежду из натуральных материалов, поскольку они быстро впитывают влагу и долго сохнут, пробежка в мокрой и тяжелой футболке вряд ли принесет вам позитивные эмоции.

Осень и весна

Фактически, в осенне-весенний сезон, очень трудно подобрать одежду для пробежки по погоде. Непонятно, на улице тепло или холодно? Одеваться потеплее, или вам станет жарко? На улице пронизывающий ветер,или приятный теплый воздух? В такое время года важно придерживаться правила многослойности при выборе одежды для бега, поскольку только миксуя между собой сочетания, вы сможете подготовиться к любому погодному раскладу.

Если температура ниже +10, вам необходимо тщательно подобрать одежду, иначе есть риск простудиться. Первый слоем лучше всего надеть термобелье, сверху можно надеть толстовку или спортивный джемпер, а в качестве последнего слоя выбрать ветровку, перчатки, теплые гетры и шапку.

Если же температура держится в пределах +15, подойдут тайтсы и футболка/лонгслив.

Отличным вариантом для пробежек осенью и весной является спортивный костюм. Мягкая и приятная ткань хорошо отводит влагу, при этом сохраняя тепло и комфорт бегуна.

Зима

Несмотря на глобальное потепление, зимы все еще бывают суровыми, и часто бегуны думают что в это время года лучше прекратить тренировки. К счастью, это лишь заблуждение, и если хорошо подготовится к пробежке, можно чувствовать себя вполне комфортно даже при -15.

В чем лучше бегать зимой? Оптимальной комбинацией станет термобелье, спортивный костюм и куртка. Дополнительные аксессуары в виде шапки, балаклавы, бафа, перчаток или шарфа, надежно защитят вас от морозов и не дадут заболеть. Можно надевать тайтсы, а поверх них — спортивные штаны для дополнительного утепления. Также, можно миксовать термобелье и флисовую кофту. В то же время, не стоит одеваться слишком тепло — через несколько минут активного бега вы начнете потеть, и вам будет жарко.

Важным аспектом также является подбор беговой обуви — выбирайте кроссовки с резиновой подошвой и шипами, которые смогут обеспечить эффект антискольжения.

Материалы и ткани

На рынке представлено огромное количество спортивной одежды, поэтому многие люди впадают в ступор и не знают как правильно подобрать экипировку для бега и какой материал будет оптимальным для занятий спортом.

Одежда для бега должна быть удобной, легкой, не сковывающей движения и хорошо отводящей влагу.

Натуральные

Худшим вариантом для любых спортивных тренировок является одежда из натуральных материалов, например из хлопка. Такие ткани легко впитывают влагу, при этом растягиваясь и намокая, а высыхание занимает значительное время. В холодную погоду пробежка в хлопковой футболке может обернуться для вас простудой.

Синтетические

Синтетическая ткань считается лучшим материалом не только для беговой, но и для любой спортивной формы. Забудьте стереотип о том, что синтетика — это всегда плохое качество и дешевая ткань. Синтетический материал отлично вентилируется, помогает в терморегуляции, выводит на поверхность влагу, при этом не впитывая ее. Этот высокотехнологичный материал может поддерживать нужный микроклимат, не давая переохладиться вам зимой, и создавая прохладительный эффект в теплую пору.

Компрессионные

Компрессионная форма для бега работает по принципу сжатия, сдавливая конечности и сосуды. При длительных и интенсивных нагрузках, ухудшается кровообращение и сосуды теряют форму. Компрессионные комплекты идеально подходят для бега, поскольку помогает улучшить кровоснабжение и повысить выносливость бегуна.