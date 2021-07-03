 

Вилла «Кристина» в Трускавце: прекрасное место для отдыха всей семьей

Досуг Сегодня, 15:4041
Вилла «Кристина» в Трускавце: прекрасное место для отдыха всей семьей

В нашей стране есть много красивых мест, где природа так и манит своими потрясающими пейзажами. Многие предпочитают именно такой отдых, когда есть лес, горы и свежий воздух. Трускавец - это место, где можно отдохнуть всей семьей, а еще оздоровиться.

Вилла Кристина в Трускавце - популярное место, куда приезжают для отдыха всей семьей. Расположена она в самом центре города, а также недалеко от бювета с природной минеральной водой. Также рядом есть городские достопримечательности и уютный парк, где можно гулять вечерами и наслаждаться тишиной и чистым воздухом.

Про отдых на вилле «Кристина»

Вилла «Кристина» была открыта для посетителей в 2008 году. Здесь много комфортабельных номеров, где каждый посетитель будет себя чувствовать уютно. Также есть все условия для отдыха с детьми, а именно детские кроватки.

Здесь можно не только отдыхать, но и оздоровиться. На территории виллы работает врач, который распишет для вас курс приема минеральной воды из бювета, а также составит диетическое меню. Также гости могут посетить оздоровительно-реабилитационный комплекс «Мед-Палас», расположенный в отеле «Миротель».

Посетив виллу «Кристина», вам будут предложены такие услуги:

  • разнообразное меню в ресторане отеля «Миротель». Также вам могут предложить диетическую меню, которое вам составит врач;

  • на территории отеля «Миротель» имеется СПА-комплекс, где все желающие могут посещать массажиста, плавать в бассейне, парится в бане или сауне;

  • на территории виллы имеется прачечная. Здесь вам могут почистить одежду и обувь.

Пока родители будут заняты своим отдыхом и оздоровлением, детям тоже не придется скучать. Малышами будут заниматься няни и воспитатели. На территории виллы «Кристина» имеются детские комнаты и все необходимое, чтобы детки не скучали и с пользой проводили время.

В городе Трускавец есть много исторических мест, которые обязательно стоит посетить. Также вы можете заказать различные экскурсии по окрестностям района - здесь много достопримечательностей, красивых горных и лесных пейзажей.

Все, кто предпочитает спокойный и тихий отдых, выбирают виллу «Кристина». Здесь можно отдохнуть душой и телом, насладиться высококлассным сервисом, посетить СПА-комплекс, подлечить организм природной минеральной водой и лечебными процедурами, которые будут назначены высококвалифицированным врачом. Приезжать в Трускавец можно и летом, и зимой.

 

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