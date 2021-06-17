 

Кухни на заказ - создайте себе красивый стильный интерьер

Досуг Вчера, 23:4433
Кухни на заказ - создайте себе красивый стильный интерьер

Изготовление мебели на заказ – это прекрасная возможность создать в квартире удобную и комфортную кухню, находиться в которой будет очень приятно и хозяйке, и другим членам семьи, и гостям.

Дизайн мебели

Облик каждого отдельного предмета и всего гарнитура в целом должен соответствовать общей идее интерьера. Геометрическая форма, рисунки, цветовая гамма, основные материалы, покрытие (в первую очередь фасады), фурнитура, крепеж, дополнительные вставки, декор – все это должно гармонировать друг с другом.

Помещение

Красивый современный стильный комплект мебели можно изготовить для любого объекта (дома, квартиры), независимо от того, какие размеры и форму имеет помещение. Кухни на заказ изготавливают прямыми, П- или Г-образными, угловыми. Даже если кухня находится в нестандартном помещении (с разными аппендиксам, нишами, скошенными потолками, кладовыми, антресолями и т.д.) – то все равно можно изготовить такой комплект, который прекрасно впишется в этот интерьер, не создавая неудобств и нагромождения.

Рекомендации

Если вы намерены заказать кухню, то сначала ответьте себе на несколько вопросов:

  • нужен ли помещению капитальный ремонт, если да – то его нужно сделать до заказа мебели (проект нужно составить заранее);
  • какими должны быть форма и размеры каждого отдельного предмета, как они должны располагаться друг относительно друга, чтобы были максимально удобными, вместительными, функциональными, но чтобы при этом не занимали много места в помещении;
  • какие конкретно виды кухонной техники планируется установить;
  • нужно ли изменить схему прокладки коммуникаций – газо- и водопровода, электричества, вытяжки, фановых труб;
  • сколько потребуется шкафчиков и тумбочек для хранения продуктов, кухонных электроаппаратов, посуды, столовых приборов и т.д.;
  • понадобится ли зонирование помещения, как будет использоваться помещение – только как кухня или как кухня и столовая одновременно;
  • требуется ли установить только стационарные столы, стулья, диваны, или понадобятся еще раскладные мобильные предметы;
  • какое освещение на кухне, есть ли предметы декора на стенах;
  • сколько времени планируется тратить на приготовление и прием пищи;
  • сколько продуктов будет храниться;
  • для чего будет использоваться помещение – только для ежедневного приема пищи или для праздничного приема гостей тоже.

Мебель для кухни под заказ можно изготовить по-разному:

  • полностью по типовому проекту;
  • по типовому проекту, измененному под требования и условия конкретного заказчика;
  • по эксклюзивному необычному проекту.

Все делается в полном соответствии с пожеланиями клиента https://corf-mebel.ua/kuhni/.

Особенности современных кухонь

Долговечность каждого комплекта зависит от того, из какого материала сделаны основная часть и покрытие. Кухонные гарнитуры, в отличие от тех комплектов, которые устанавливаются в жилых комнатах, подвергаются более серьезным испытаниям в процессе эксплуатации. На кухне постоянные перепады температур, много влаги, запахов, пара. На столешницы падают капельки воды, раскаленного масла и других жидкостей, ставится посуда (в том числе грязная), ставятся кухонные приборы, кладутся продукты. Все это может привести к быстрому разрушению материалов. Поэтому при изготовлении кухни под заказ используются только самые надежные материалы, которые гарантируют устойчивость ко всем этим вредным факторам, чтобы ничего не проникало внутрь, не впитывалось, не скапливалось, не оставляло пятен или каких-либо повреждений.

Изготовить мебель для кухни можно в любом популярном сегодня стиле:

  • classic;
  • provence;
  • country;
  • Art Deco;
  • modern;
  • country;
  • high tech;
  • минимализм.

Можно изготовить мебель и в формате эклектики, смешав несколько отдельных стилей и направлений.

Фабрика кухонь оказывает полный комплекс услуг – от первого обсуждения идеи с клиентом до установки готового комплекта на месте. Каждый заказчик может рассчитывать на любую помощь опытных профессионалов, которые всегда подскажут, как сделать лучше.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Кухня, дизайн, 7dniv, 7dnivinfo  
Кухни на заказ - создайте себе красивый стильный интерьер
Кухни на заказ - создайте себе красивый стильный интерьер
Вилла «Кристина» в Трускавце: прекрасное место для отдыха всей семьей
Вилла «Кристина» в Трускавце: прекрасное место для отдыха всей семьей
Одежда для бега: как выбрать и на что ориентироваться?
Одежда для бега: как выбрать и на что ориентироваться?
Где в г. Вишневое быстрая доставка суши и роллов – обзор заведений
Где в г. Вишневое быстрая доставка суши и роллов – обзор заведений
Нанесение маркировки на жестяные банки: особенности производства
Нанесение маркировки на жестяные банки: особенности производства
Автомобильные пленки - оптимальный вариант тюнинга автомобиля
Автомобильные пленки - оптимальный вариант тюнинга автомобиля
Что такое Dedicated Server
Что такое Dedicated Server
Фисташковое дерево – чудеса в саду
Фисташковое дерево – чудеса в саду
Краткий обзор интернет-магазина Kalibri
Краткий обзор интернет-магазина Kalibri
Переваги приватного житла в умовах пандемії
Переваги приватного житла в умовах пандемії
Торговая марка vs бренд. В чем разница понятий?
Торговая марка vs бренд. В чем разница понятий?
Руководство для парней по наполнителям и нейротоксинам
Руководство для парней по наполнителям и нейротоксинам

Новости по теме

Стильные фотообои в современном интерьере квартир и домов
Стильные фотообои в современном интерьере квартир и домов
17-июн-2021, 18:51
Для чего и когда нужно обращаться в БТИ
Для чего и когда нужно обращаться в БТИ
10-июн-2021, 11:53
Narnia Sushi: самые вкусные суши с открытой кухней теперь в Киеве
Narnia Sushi: самые вкусные суши с открытой кухней теперь в Киеве
3-июн-2021, 16:11
Химчистка мягкой мебели на дому
Химчистка мягкой мебели на дому
3-июн-2021, 14:18
Где заказать вкусные суши в Одессе онлайн?
Где заказать вкусные суши в Одессе онлайн?
31-мая-2021, 12:11

Последние новости

Вчера, 2021-07-15
21:37
События
У Жеваго опровергли, что его объявили в международный розыск по запросу ГБР
21:32
События
Что украинизируют с 16 июля
19:14
События
Как в правительстве хотят проверить всех получателей субсидий и пособий
19:03
События
Сколько детей в Украине появляются на свет с помощью технологий сообщил демограф
18:54
События
Правнук поэта Тютчева умер после столкновения с самокатом в Москве
18:48
События
Условия хранения американской вакцины изменили после скандала с Pfizer в Украине
18:44
События
Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск по запросу ГБР
15:39
Политика
Рада разрешила лицеи во всех населенных пунктах Украины
14:52
События
Почему в разгар жары от украинцев требуют авансы за отопление
14:49
События
У посетителя ресторана в центре Киева вытащили 30 тысяч долларов
14:46
События
Каждый пятый ребенок в Украине не рождается из-за аборта
11:43
События
Олег Сенцов возмутился, что ему не дали бюджетных денег на фильм "Кай"
11:28
События
Сиделку из Украины арестовали в Италии за пьяное избиение больной старушки
11:23
События
Пьяного вора, который не смог завести авто и уснул разбудили полицейские
10:39
События
Кто после отставки Авакова будет контролировать националистов и полк "Азов"
10:38
Экономика
После синхронного подорожания доллар и евро подешевели
09:39
События
CNN заявило что Трамп после поражения на выборах планировал устроить госпереворот, но его остановили "парни с оружием"
09:37
События
На Гаити арестовали еще двух убийц президента Моиза. При них были винтовки и гранаты
09:34
События
Под Киевом сын забил мать до смерти гантелей, позвонил в полицию и перерезал себе горло
08:39
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 июля 2021

Новости ТОП-7

Кучма признался, что украинцев обманывали перед распадом СССР6535
Кто такой Денис Монастырский, которого хотят сделать главой МВД2054
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 июля 20212011
Кто после отставки Авакова будет контролировать националистов и полк "Азов"1875
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 июля 20211556
Как Рада хочет поменять "мовный" закон1309
Почему подал в отставку Арсен Аваков и кто его заменит во главе МВД478

Досуг

Кухни на заказ - создайте себе красивый стильный интерьер
Кухни на заказ - создайте себе красивый стильный интерьер
Преимущества современной мебели для кухни, изготавливаемой на заказ.
Вчера, 23:4435
Вилла «Кристина» в Трускавце: прекрасное место для отдыха всей семьей
Вилла «Кристина» в Трускавце: прекрасное место для отдыха всей семьей
В нашей стране есть много красивых мест, где природа так и манит своими потрясающими пейзажами. Многие предпочитают именно такой отдых, когда есть лес, горы и свежий воздух. Трускавец - это место, где можно отдохнуть всей семьей, а еще оздоровиться.
Вчера, 15:4078
Одежда для бега: как выбрать и на что ориентироваться?
Одежда для бега: как выбрать и на что ориентироваться?
Многие люди ввели бег в свою жизнь на регулярной основе, но еще большее количество людей периодически делает попытки начать бегать, но не преуспевает в этом. Пользу бега нельзя отрицать: он укрепляет сердечно-сосудистую систему, увеличивает объем легких.
Вчера, 13:3677
Где в г. Вишневое быстрая доставка суши и роллов – обзор заведений
Где в г. Вишневое быстрая доставка суши и роллов – обзор заведений
Испытываете искреннюю любовь к блюдам японской кухни? Тогда стоит оценить предложение популярных заведений, которые предлагают вкусные суши в Вишневом.
Вчера, 12:3178
Нанесение маркировки на жестяные банки: особенности производства
Нанесение маркировки на жестяные банки: особенности производства
Современная пищевая промышленность использует жестяные банки для выпуска разнообразных напитков, в том числе и алкогольных. Эта тара довольно удобна для продавца и покупателя, поскольку является одноразовой, легко утилизируется, занимает минимум места и хорошо охлаждается в холодильниках.
Вчера, 11:4485
Автомобильные пленки - оптимальный вариант тюнинга автомобиля
Автомобильные пленки - оптимальный вариант тюнинга автомобиля
Стайлинговая пленка транспортных средств на сегодня осуществляется самыми разными способами. Оклейка автомобиля виниловой пленкой является одним из самых распространенных вариантов. Данный материал выпускается огромным количеством производителей.
14-июл-2021, 09:39162

События

У Жеваго опровергли, что его объявили в международный розыск по запросу ГБР
У Жеваго опровергли, что его объявили в международный розыск по запросу ГБР
Представители Константина Жеваго опровергли заявление ГБР об объявлении народного депутата Верховной Рады III-VIII созывов в международный розыск по запросу этого ведомства.
Вчера, 21:3763
Что украинизируют с 16 июля
Что украинизируют с 16 июля
В пятницу 16 июля в Украине вступают в силу новые нормы закона об украинизации.
Вчера, 21:3266
Как в правительстве хотят проверить всех получателей субсидий и пособий
Как в правительстве хотят проверить всех получателей субсидий и пособий
В Украине готовятся масштабные проверки получателей социальной помощи.
Вчера, 19:1475
Сколько детей в Украине появляются на свет с помощью технологий сообщил демограф
Сколько детей в Украине появляются на свет с помощью технологий сообщил демограф
Двое-трое детей из каждой сотни новорожденных в Украине появляются на свет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.
Вчера, 19:0367
Правнук поэта Тютчева умер после столкновения с самокатом в Москве
Правнук поэта Тютчева умер после столкновения с самокатом в Москве
В Москве в ДТП с участием самоката и велосипеда был смертельно травмирован доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна, правнук поэта Федора Тютчева Иван Пигарёв. Ему было 80 лет.
Вчера, 18:5472
Условия хранения американской вакцины изменили после скандала с Pfizer в Украине
Условия хранения американской вакцины изменили после скандала с Pfizer в Украине
В Украине по просьбе компании-производителя изменили условия хранения американской вакцины от коронавируса Pfizer.
Вчера, 18:4872
7 Днів