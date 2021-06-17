Кухни на заказ - создайте себе красивый стильный интерьер

Изготовление мебели на заказ – это прекрасная возможность создать в квартире удобную и комфортную кухню, находиться в которой будет очень приятно и хозяйке, и другим членам семьи, и гостям.

Дизайн мебели

Облик каждого отдельного предмета и всего гарнитура в целом должен соответствовать общей идее интерьера. Геометрическая форма, рисунки, цветовая гамма, основные материалы, покрытие (в первую очередь фасады), фурнитура, крепеж, дополнительные вставки, декор – все это должно гармонировать друг с другом.

Помещение

Красивый современный стильный комплект мебели можно изготовить для любого объекта (дома, квартиры), независимо от того, какие размеры и форму имеет помещение. Кухни на заказ изготавливают прямыми, П- или Г-образными, угловыми. Даже если кухня находится в нестандартном помещении (с разными аппендиксам, нишами, скошенными потолками, кладовыми, антресолями и т.д.) – то все равно можно изготовить такой комплект, который прекрасно впишется в этот интерьер, не создавая неудобств и нагромождения.

Рекомендации

Если вы намерены заказать кухню, то сначала ответьте себе на несколько вопросов:

нужен ли помещению капитальный ремонт, если да – то его нужно сделать до заказа мебели (проект нужно составить заранее);

какими должны быть форма и размеры каждого отдельного предмета, как они должны располагаться друг относительно друга, чтобы были максимально удобными, вместительными, функциональными, но чтобы при этом не занимали много места в помещении;

какие конкретно виды кухонной техники планируется установить;

нужно ли изменить схему прокладки коммуникаций – газо- и водопровода, электричества, вытяжки, фановых труб;

сколько потребуется шкафчиков и тумбочек для хранения продуктов, кухонных электроаппаратов, посуды, столовых приборов и т.д.;

понадобится ли зонирование помещения, как будет использоваться помещение – только как кухня или как кухня и столовая одновременно;

требуется ли установить только стационарные столы, стулья, диваны, или понадобятся еще раскладные мобильные предметы;

какое освещение на кухне, есть ли предметы декора на стенах;

сколько времени планируется тратить на приготовление и прием пищи;

сколько продуктов будет храниться;

для чего будет использоваться помещение – только для ежедневного приема пищи или для праздничного приема гостей тоже.

Мебель для кухни под заказ можно изготовить по-разному:

полностью по типовому проекту;

по типовому проекту, измененному под требования и условия конкретного заказчика;

по эксклюзивному необычному проекту.

Все делается в полном соответствии с пожеланиями клиента https://corf-mebel.ua/kuhni/.

Особенности современных кухонь

Долговечность каждого комплекта зависит от того, из какого материала сделаны основная часть и покрытие. Кухонные гарнитуры, в отличие от тех комплектов, которые устанавливаются в жилых комнатах, подвергаются более серьезным испытаниям в процессе эксплуатации. На кухне постоянные перепады температур, много влаги, запахов, пара. На столешницы падают капельки воды, раскаленного масла и других жидкостей, ставится посуда (в том числе грязная), ставятся кухонные приборы, кладутся продукты. Все это может привести к быстрому разрушению материалов. Поэтому при изготовлении кухни под заказ используются только самые надежные материалы, которые гарантируют устойчивость ко всем этим вредным факторам, чтобы ничего не проникало внутрь, не впитывалось, не скапливалось, не оставляло пятен или каких-либо повреждений.

Изготовить мебель для кухни можно в любом популярном сегодня стиле:

classic;

provence;

country;

Art Deco;

modern;

country;

high tech;

минимализм.

Можно изготовить мебель и в формате эклектики, смешав несколько отдельных стилей и направлений.

Фабрика кухонь оказывает полный комплекс услуг – от первого обсуждения идеи с клиентом до установки готового комплекта на месте. Каждый заказчик может рассчитывать на любую помощь опытных профессионалов, которые всегда подскажут, как сделать лучше.