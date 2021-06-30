 

Свойства эластичных водостойких клеев под плитку

Досуг Сегодня, 19:4848
Свойства эластичных водостойких клеев под плитку

Эластичные клеи для работы с плиткой являются универсальными в применении. Их отличает большой перечень положительных свойств.

Характеристики

Без таких материалов как водостойкие эластичные клеи для плитки сложно представить отделку поверхностей, которые регулярно подвергаются вибрационных, механическим нагрузкам. С помощью таких составов осуществляется укладка на такие основания:

  • гипсокартон, гипс;
  • стяжки, созданные на антигидриде, бетоне, штукатурке;
  • пол, оснащенный системой подогрева;
  • старые любые покрытия;
  • участки из гипсовых, цементно-песчаных смесей.

Причина повсеместной эксплуатации эластичных смесей легко объяснима. Они применяются при обустройстве поверхностей с «теплыми полами». При использовании до недавних пор привычного для многих клея-цемента на облицовочную зону передавалось усиленное возрастающее напряжение. В результате рабочая плитка теряла свою целостность. Не удивительно, что современные производители дополняют линейки своих товаров эластичными описываемыми клеями. С их помощью монтируется:

  • стеклянная или керамическая мозаика;
  • плитка, выполненная из мраморного камня, натурального гранита;
  • облицовка, представленная керамогранитом, кафелем.

Особенности   

Клеящие составы эластичного типа в процессе эксплуатации проявляют высокую степень адгезии. Они хорошо задерживают влагу, быстро при работе схватываются и подсыхают. К тому же такие вещества остаются экологически безопасными, они полностью безвредны.

В случае правильного подбора плиточного клея можно не сомневаться, что созданная облицовка продержится длительный период и будет оставаться надежной, прочной. Обязательно учитываются особенности вещества, предполагаемые условия, в которых он будет задействован.  

В реализацию эластичные описываемые продукты поступают в сухом состоянии. Перед непосредственным использованием выбранный клей разбавляется с водой со строгим соблюдением указанных изготовителем пропорций. Непосредственно перед работой участок очищается от пыли с грязью, которые существенно снижают адгезионные показатели клея. Увеличение сцепляемости с одновременным снижением поглощения влаги обеспечивается предварительно проведенной грунтовкой.  

При выборе эластичного клея под плитку стоит детальнее рассмотреть имеющиеся варианты и предложения. Только так на руках окажется отделочный материал, подходящий для конкретного случая.

Преимущества приобретения

Представляемые на сегодняшнем рынке компоненты для укладки плитки используются повсеместно. Они подходят для отделки объектов промышленного и общественного значения, уместны при внутренних и внешних работах. Покупка эластичных клеев несет следующие положительные моменты:

  1. Быстрая доставка товара компанией, его реализующей. Этот аспект очень важен, когда нужно получить интересующий товар в предельно короткие сроки. Так предупреждаются простои в осуществлении строительных, ремонтных мероприятий.
  2. При необходимости возможность получения квалифицированной консультации. Специалисты, представляющие компанию по продаже эластичных клеев, всегда владеют полезной информацией, которая станет актуальна для покупателей.
  3. Неоспоримый плюс – доступная стоимость клеев эластичного типа под плитку.
  4. Надежные компании дорожат своей репутацией, не удивительно, что на реализуемый товар предоставляется гарантия качества.

Нужно понимать, что в случае оптовой покупки существенно экономятся средства. Ремонт или строительство выполняется в полном объеме и с применением только качественного сырья.

 

 

  

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Свойства эластичных водостойких клеев под плитку
Свойства эластичных водостойких клеев под плитку
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Свойства эластичных водостойких клеев под плитку
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