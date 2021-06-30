Свойства эластичных водостойких клеев под плитку

Эластичные клеи для работы с плиткой являются универсальными в применении. Их отличает большой перечень положительных свойств.
Характеристики
Без таких материалов как водостойкие эластичные клеи для плитки сложно представить отделку поверхностей, которые регулярно подвергаются вибрационных, механическим нагрузкам. С помощью таких составов осуществляется укладка на такие основания:
- гипсокартон, гипс;
- стяжки, созданные на антигидриде, бетоне, штукатурке;
- пол, оснащенный системой подогрева;
- старые любые покрытия;
- участки из гипсовых, цементно-песчаных смесей.
Причина повсеместной эксплуатации эластичных смесей легко объяснима. Они применяются при обустройстве поверхностей с «теплыми полами». При использовании до недавних пор привычного для многих клея-цемента на облицовочную зону передавалось усиленное возрастающее напряжение. В результате рабочая плитка теряла свою целостность. Не удивительно, что современные производители дополняют линейки своих товаров эластичными описываемыми клеями. С их помощью монтируется:
- стеклянная или керамическая мозаика;
- плитка, выполненная из мраморного камня, натурального гранита;
- облицовка, представленная керамогранитом, кафелем.
Особенности
Клеящие составы эластичного типа в процессе эксплуатации проявляют высокую степень адгезии. Они хорошо задерживают влагу, быстро при работе схватываются и подсыхают. К тому же такие вещества остаются экологически безопасными, они полностью безвредны.
В случае правильного подбора плиточного клея можно не сомневаться, что созданная облицовка продержится длительный период и будет оставаться надежной, прочной. Обязательно учитываются особенности вещества, предполагаемые условия, в которых он будет задействован.
В реализацию эластичные описываемые продукты поступают в сухом состоянии. Перед непосредственным использованием выбранный клей разбавляется с водой со строгим соблюдением указанных изготовителем пропорций. Непосредственно перед работой участок очищается от пыли с грязью, которые существенно снижают адгезионные показатели клея. Увеличение сцепляемости с одновременным снижением поглощения влаги обеспечивается предварительно проведенной грунтовкой.
При выборе эластичного клея под плитку стоит детальнее рассмотреть имеющиеся варианты и предложения. Только так на руках окажется отделочный материал, подходящий для конкретного случая.
Преимущества приобретения
Представляемые на сегодняшнем рынке компоненты для укладки плитки используются повсеместно. Они подходят для отделки объектов промышленного и общественного значения, уместны при внутренних и внешних работах. Покупка эластичных клеев несет следующие положительные моменты:
- Быстрая доставка товара компанией, его реализующей. Этот аспект очень важен, когда нужно получить интересующий товар в предельно короткие сроки. Так предупреждаются простои в осуществлении строительных, ремонтных мероприятий.
- При необходимости возможность получения квалифицированной консультации. Специалисты, представляющие компанию по продаже эластичных клеев, всегда владеют полезной информацией, которая станет актуальна для покупателей.
- Неоспоримый плюс – доступная стоимость клеев эластичного типа под плитку.
- Надежные компании дорожат своей репутацией, не удивительно, что на реализуемый товар предоставляется гарантия качества.
Нужно понимать, что в случае оптовой покупки существенно экономятся средства. Ремонт или строительство выполняется в полном объеме и с применением только качественного сырья.