Свойства эластичных водостойких клеев под плитку

Эластичные клеи для работы с плиткой являются универсальными в применении. Их отличает большой перечень положительных свойств.

Характеристики

Без таких материалов как водостойкие эластичные клеи для плитки сложно представить отделку поверхностей, которые регулярно подвергаются вибрационных, механическим нагрузкам. С помощью таких составов осуществляется укладка на такие основания:

гипсокартон, гипс;

стяжки, созданные на антигидриде, бетоне, штукатурке;

пол, оснащенный системой подогрева;

старые любые покрытия;

участки из гипсовых, цементно-песчаных смесей.

Причина повсеместной эксплуатации эластичных смесей легко объяснима. Они применяются при обустройстве поверхностей с «теплыми полами». При использовании до недавних пор привычного для многих клея-цемента на облицовочную зону передавалось усиленное возрастающее напряжение. В результате рабочая плитка теряла свою целостность. Не удивительно, что современные производители дополняют линейки своих товаров эластичными описываемыми клеями. С их помощью монтируется:

стеклянная или керамическая мозаика;

плитка, выполненная из мраморного камня, натурального гранита;

облицовка, представленная керамогранитом, кафелем.

Особенности

Клеящие составы эластичного типа в процессе эксплуатации проявляют высокую степень адгезии. Они хорошо задерживают влагу, быстро при работе схватываются и подсыхают. К тому же такие вещества остаются экологически безопасными, они полностью безвредны.

В случае правильного подбора плиточного клея можно не сомневаться, что созданная облицовка продержится длительный период и будет оставаться надежной, прочной. Обязательно учитываются особенности вещества, предполагаемые условия, в которых он будет задействован.

В реализацию эластичные описываемые продукты поступают в сухом состоянии. Перед непосредственным использованием выбранный клей разбавляется с водой со строгим соблюдением указанных изготовителем пропорций. Непосредственно перед работой участок очищается от пыли с грязью, которые существенно снижают адгезионные показатели клея. Увеличение сцепляемости с одновременным снижением поглощения влаги обеспечивается предварительно проведенной грунтовкой.

При выборе эластичного клея под плитку стоит детальнее рассмотреть имеющиеся варианты и предложения. Только так на руках окажется отделочный материал, подходящий для конкретного случая.

Преимущества приобретения

Представляемые на сегодняшнем рынке компоненты для укладки плитки используются повсеместно. Они подходят для отделки объектов промышленного и общественного значения, уместны при внутренних и внешних работах. Покупка эластичных клеев несет следующие положительные моменты:

Быстрая доставка товара компанией, его реализующей. Этот аспект очень важен, когда нужно получить интересующий товар в предельно короткие сроки. Так предупреждаются простои в осуществлении строительных, ремонтных мероприятий. При необходимости возможность получения квалифицированной консультации. Специалисты, представляющие компанию по продаже эластичных клеев, всегда владеют полезной информацией, которая станет актуальна для покупателей. Неоспоримый плюс – доступная стоимость клеев эластичного типа под плитку. Надежные компании дорожат своей репутацией, не удивительно, что на реализуемый товар предоставляется гарантия качества.

Нужно понимать, что в случае оптовой покупки существенно экономятся средства. Ремонт или строительство выполняется в полном объеме и с применением только качественного сырья.