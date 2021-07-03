 

В Healthy&Happy рассказали об особенностях отделения проктологии

Досуг Сегодня, 20:1049
В Healthy&Happy рассказали об особенностях отделения проктологии

Проктологические заболевания стремительно молодеют. Врачи связывают это с малоподвижным образом жизни, сидячей работой за компьютером и экологическими факторами. В медицинской сети Healthy&happy оказывают полный спектр медицинских услуг, направленных на диагностику и лечение болезней прямой кишки и ануса.

Когда необходимо получить консультацию проктолога

Одна из самых распространенных проктологических болезней - геморрой.

По статистике, каждый второй человек на планете хотя бы раз в своей жизни ощущал боли в области ануса. Небольшие трещины могут возникать вследствие хронических запоров, при длительной травматизации трещин могут возникать геморроидальные узелки, которые характеризуются болезненностью и кровоточивостью.

К врачу проктологу стоит обратиться, если у вас периодически или хронически присутствуют следующие симптомы:

  • боль в области ануса во время и после дефекации;
  • ощущение инородного тела в прямой кишке после опорожнения;
  • кровь или слизь в кале;
  • зуд и жжение ануса.

Также поводом записаться на консультацию к врачу являются периодическая или хроническая боль в кишечнике, расстройства пищеварения и стула, примеси крови и слизи в кале. Эти симптомы могут говорить о других проктологических заболеваниях, таких как полипы, хронических колит, болезнь Крона и другие.

Диагностика

В медицинской сети healthy&Happy есть все необходимое для проведения полной и максимально точной диагностики для выявления заболеваний прямой или ободочной кишки и ануса (Узнать больше...).

Опытные проктологи медицинской сети проведут осмотр, соберут информацию об образе жизни и сопутствующих заболеваниях, сопоставят текущее состояние с жалобами пациента.

Для уточнения диагноза и разработки тактики лечения наши специалисты имеют возможность провести комплексную лабораторную и инструментальную диагностику:

  • анализ крови на скрытый кал;
  • копрограмму;
  • колоноскопию;
  • ректоскопию;
  • УЗИ органов брюшной полости.

Лечение

Специалисты медицинской сети Healthy&Happy владеют всеми современными методиками лечения проктологических заболеваний, утвержденные международными протоколами.

Мы используем методы лечения:

  • консервативные;
  • физиотерапевтические;
  • хирургические.

Часто для полного излечения болезни необходим комплекс из нескольких методов.

В медицинской сети Healthy&Happy работает отделение “Хирургия одного дня”, где в амбулаторных условиях проведут малоинвазивную операцию по удалению геморроя различной степени. Мы используем как традиционные хирургические методы лечения, так и современные методики: легирование, радиоволновую, лазерную.

В случае необходимости, при выявлении сопутствующих заболеваний, в сети можно получить рекомендации смежного специалиста.

Дружелюбный персонал поможет составить график посещения процедур и врачей в наиболее удобное для вас время. Все медицинские центры Healthy&Happy работают семь дней в неделю, и расположены в доступных районах столицы. Ознакомиться с перечнем центров и выбрать наиболее подходящий для посещения можно на сайте Healthy&Happy.

Сайт медицинского центра - www.hh.com.ua

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Теги: news, новости, Украина, Проктология, 7dniv, 7dnivinfo  
В Healthy&Happy рассказали об особенностях отделения проктологии
В Healthy&Happy рассказали об особенностях отделения проктологии
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В Healthy&Happy рассказали об особенностях отделения проктологии
В Healthy&Happy рассказали об особенностях отделения проктологии
Проктологические заболевания стремительно молодеют. Врачи связывают это с малоподвижным образом жизни, сидячей работой за компьютером и экологическими факторами. В медицинской сети Healthy&happy оказывают полный спектр медицинских услуг, направленных на диагностику и лечение болезней прямой
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