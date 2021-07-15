Где заказать суши на дом?

Японская кухня является одной из популярнейших в мире, в частности, сердца миллионов гурманов завоевало такое вкуснейшее блюдо, как суши, широкое разнообразие которых просто-напросто впечатляет.

К счастью, чтобы побаловать себя ролами, вовсе не нужно отправляться в Японию, данным блюдом можно полакомится и в Украине, в частности, лучшие предложения вы сможете найти в онлайн-ресторане «Таймаунт», который к тому же предлагает услугу суши на дом – что, конечно же, порадует большинство клиентов, которые шумным заведениям общепита предпочитают спокойный домашний уют.

Почему именно «Таймаут»

Хотя доставка блюд, в том числе японской кухни, в последнее время стала очень востребованной, и учреждений, предлагающих подобные услуги, увеличилось в арифметической прогрессии, именно «Таймаут» заслуживает особого внимания, и вот почему:

Во-первых, ресторан предлагает богатейший выбор суши и прочих вкусных блюд, от которых вы будете в восторге;

Во-вторых, в «Таймаут» работают профессиональные повара, имеющие богатейший опыт приготовления блюд, особенно японской и азиатской кухни;

В-третьих, для приготовления суши и других блюд используют исключительно натуральные и качественные ингредиенты от проверенных и надежных поставщиков;

В-четвертых, максимально быстрая доставка. Этому вопросу в онлайн-ресторане уделяют максимум внимания – чтобы каждый клиент получал свой заказ четко в указанный строк;

В-пятых, интуитивно понятный веб-сайт, которым удобно пользоваться. Посетив «Таймаут», клиент сможет запросто осуществить заказ суши и прочих блюд – данный процесс, как правило, занимает считанные минуты.

Более того, в случае возникновения каких-либо вопросов служба клиентской поддержки всегда рада прийти на помочь, предоставить рекомендации и другую интересующую клиента информацию.

Как заказать суши на «Таймаут»

На самом деле оформления заказа - дело весьма несложное. В первую очередь нужно выбрать любимые суши (или, возможно, те, которые еще не пробовали), указать количество порций и добавить в корзину. Следующий этап – оформление заказа, где указываем имя и телефон, адрес доставки, электронную почту и способ оплаты. Можно также добавить комментарий к заказу. Как видите, все легко и просто.

Если вы хотите побаловать себя и близким вкуснейшими сушами, онлайн-ресторан «Таймаут» - именно то, что вам нужно! Приятного аппетита!