Заправка картриджа для лазерного принтера - экономия и забота об экологии

Лазерные принтеры — это устройства, которые отлично подойдут не только в офисе, но и дома. Хотя их цена обычно выше, чем у струйных вариантов, в конечном итоге покупка этого типа оборудования может оказаться лучшим вложением средств. Все потому, что принтер с тонером имеет много преимуществ: пользователь может напечатать больше страниц с помощью одного картриджа. Кроме того, пигмент не высыхает — это большая проблема для струйных принтеров, которые не используются регулярно.

Также легко можно увидеть большую разницу в качестве печати. При использовании влажных аппликаторов чернила могут размазываться, создавая неприглядные полосы. Эта проблема не возникает с принтерами с сухим пигментом.

Картриджи - когда необходима замена

Каждый владелец принтера наверняка не раз сталкивался с необходимостью замены чернил или тонера на новый. Однако не все знают, что при этом нужно быть осторожным, потому что кассета с порошком не на 100% пуста. Когда принтер сигнализирует о том, что тонер закончился, на самом деле это означает, что уровень пигмента настолько низкий, что устройство не может его использовать. В этом случае нужно позаботиться о новом тонере. Но нужно ли покупать новый картридж? Необязательно. Заправка лазерных картриджей в Киеве — это возможность сэкономить на печати, не теряя в качестве. Можно использовать восстановленный тонер, то есть заправленный порошком. Как заправляются картриджи для принтера?

Что нужно для регенерации тонера?

Для регенерации лазерного картриджа понадобится качественный тонер, специальный набор и специально предназначенное для этого помещение. Человек, заполняющий тонер, должен иметь профессиональные инструменты для регенерации картриджей. У лучших компаний по восстановлению также есть специальное оборудование, оснащенное вентилируемыми рабочими камерами с пылевыми фильтрами. Благодаря этому можно свести к минимуму количество пыли, негативно влияющей на окружающую среду. Также пригодятся пылесос для сбора остатков пыли от порошка для светочувствительных барабанов и основные чистящие средства. Перезаправка картриджа должна проходить в хорошо проветриваемом помещении и с очень хорошим освещением. Дополнительно специалист должен надеть защитную одежду и специальную респираторную маску. Работа заключается в тщательной очистке кассеты и заполнении ее новым порошком — тонером.

Почему стоит выбрать заправку картриджа?

Заправка картриджа — обычная практика, и многие клиенты предпочитают приобретать эти расходные материалы. Восстановленные расходные материалы дешевле, но стоит выбирать тонеры от известных производителей и имеющие гарантию качества.

Выбор восстановленного картриджа — это до половины стоимости оригинального тонера. Неисправный картридж может даже разрушить принтер, что повлечет за собой необходимость покупки нового оборудования. Поэтому любой, кто регенерирует тонеры, должен соответствовать вышеупомянутым требованиям, а также должен использовать действительно высококачественное сырье. Поскольку компании по заправке тонера работают с перерабатываемыми материалами, они должны иметь соответствующие разрешения. Дело в том, что в Интернете можно найти множество инструкций по заправке тонера самостоятельно. Однако, чтобы быть уверенным, что тонер не высыпется из кассеты и не испачкает оборудование, стоит нанять специалиста. Стоит иметь в виду, что регенерация может быть проведена только при соблюдении правильных условий. Заправка тонера дома никогда не сможет сравниться с качественным восстановленным картриджем.





