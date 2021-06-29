 

Чем хороши женские боди – практичность не в ущерб стилю

Досуг Сегодня, 16:2238
Чем хороши женские боди – практичность не в ущерб стилю

Те, кто ни разу в жизни не пробовал носить боди, очень удивляются, что такой элемент женского гардеробы становится год от года все более популярным. Раньше женские боди представляли собой цельнокроеные купальники с рукавами. Такую модель можно было надеть исключительно через низко вырезанную эластичную горловину. Наряды носили гимнастки и танцовщицы, а обычные девушки даже и не думали о том, чтобы включить их в свой гардероб.

Сегодня боди с успехом утвердились на модных подиумах и в гардеробах большинства девушек, ценящих удобство и комфорт. Модели претерпели настолько кардинальные изменения, что часто отличить боди от обычной блузы, водолазки или рубашки просто невозможно. Да и надевать такую одежду стало намного удобнее, ведь модельеры предусмотрели специальные застежки в нижней части трусиков.

Что хорошего в женских боди

Сколько бы ни говорилось об удобстве и практичности такой одежды, оценить ее по-достоинству вы сможете только тогда, когда испытаете на себе всю ее прелесть.

  • Наверняка каждая девушка на собственном опыте почувствовала, как неудобно бывает носить штаны с заниженной посадкой. При малейшем наклоне или приседании из-за пояса предательски выглядывает край трусиков, колготок или выдергивается подол майки или блузки, заправленной внутрь. С боди такое просто невозможно – как бы активно вы ни двигались, верхняя часть наряда точно останется на своем месте.
  • В прохладную погоду боди отлично защищает от ветра и сквозняков нижнюю часть спины. Отдавая предпочтение такой одежде, вы будете болеть намного реже, особенно это касается чисто женских заболеваний.
  • С боди ваш образ всегда будет идеальным. Только представьте – ничего не морщит, не торчит и не выскакивает из штанов или юбки! Прелесть, правда?

При желании можно отыскать еще множество причин, побуждающих девушек отдавать предпочтение боди. Попробовав хотя бы один раз, вы сможете на себе испытать их все!

Каким бывает женское боди

Моделей такой одежды ровно столько же, сколько и обычных маек, футболок, блуз и рубашек. Боди от них отличается только тем, что к привычному всем изделию снизу пришиваются трикотажные трусики с застежкой, расположенной между ногами.

Для строгих офисных комплектов легко подобрать блузу-боди или вариант с верхом, выполненным в виде традиционной рубашки.

Полупрозрачные кофточки-боди хорошо использовать в вечерних look`ах. В сочетании с короткими шортиками или стильными брюками такая модель смотрится невероятно. Хотите добавить образу скромности – наденьте поверх стильный кардиган или оригинальный удлиненный жилет.

Вариантов использования боди – невероятное количество. Правильно подобрав модель, легко создать подходящий образ и чувствовать себя комфортно в любой ситуации.

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