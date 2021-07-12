 

Полипропиленовые мешки – экологичная тара нового поколения

Досуг Вчера, 20:5259
Полипропиленовые мешки – экологичная тара нового поколения

Полипропилен – это один из новейших материалов, который широко используется в разных сферах. О нем узнали не так давно. Но, за время существования, он успел завоевать доверие многих потребителей. Все дело в улучшенных характеристиках полипропилена, которые ставят его на порядок выше, чем обычный пластик.

Из материала изготавливается много разных вещей, но наиболее популярными являются полипропиленовые мешки (примеры представлены по ссылке: https://vialplus.com.ua/category/polipropilenovye_meshki/). Они являются универсальным и наиболее безопасным видом упаковки.

Какие бывают полипропиленовые мешки?

Главным критерием классификации представленных емкостей является вид используемого сырья. В зависимости от его типа, все мешки разделяют на следующие разновидности:

  •   Белые. В эту категорию входят изделия, для производства которых применяется исключительно первичное сырье. Они идеально подходят для транспортировки и хранения пищевых продуктов. Это могут быть сыпучие товары, овощи и фрукты.
  •       Зеленые. Для изготовления полипропиленовых мешков зеленого цвета используется вторичное сырье. Их нельзя использовать для продуктов питания – изделия подходят только для утилизации разных видов мусора.
  •     Серые. Емкости указанного цвета – это идеальное решение для транспортировки и хранения строительных материалов, удобрений, а также химических веществ.

Кроме сырья классифицировать мешки можно также по критерию вместительности. В продаже можно найти самые разные варианты. Потребителю доступные маленькие объемы от 5 до 10 кг, большие мешки вместимостью 70 кг, а также средние емкости на 25 и 50 кг. Производители также могут выпускать иные варианты.

Но, наиболее востребованными из них являются средние полипропиленовые мешки, рассчитанные на 50 кг. Различают также пищевые и технические изделия, которые соответственно подходят для продуктов и непищевых предметов. При классификации могут также учитываться дополнительные элементы конструкции. Это может быть ламинирование, корды, фальцы, вкладыши, клапаны, перефорация и т.д.

Полипропиленовые мешки – экологичная тара нового поколения

В чем преимущества полипропиленовых мешков?

Указанные емкости постепенно вытесняют устаревшие мешки из плотных нитей и другие неудобные виды упаковок. Это связано с целым рядом преимуществ, которыми характеризуются емкости из полипропилена.

Универсальность и способность к биоразлагаемости

Мешки из полипропилена существенно превосходят упаковку из обычного пластика. Прежде всего, это касается экологичности. Ни один материал не сравниться с полипропиленом по уровню безопасности. Он не выделяет ядовитых веществ, не влияет на качество содержимого и способен быстро разрушаться, не причиняя вред окружающей среде. Для бизнесменов – это лучший способ внести свой вклад в уменьшение отходов.

Экономия

Выбирая полипропиленовые мешки, вы сможете сэкономить существенную сумму. Это связано в первую очередь с особенностями самого материала. В полипропилене товары будут храниться намного дольше, чем в обычном пластике. При этом вероятность порчи снижается. Другие упаковки не способны обеспечивать подобные условия хранения, и их приходиться часто менять. Это способствует дополнительным расходам.

Высокая прочность

Во время многочисленных испытаний, было доказано, что полипропиленовые мешки способны стойко переносить даже экстремальные температуры. Это делает их идеальным решением для длительного хранения и транспортировки в грузовиках на дальние расстояния летом. Прочность повышается за счет ламинирования, нанесенного на поверхность изделия.

Стойкость к вредителям и плесени

Еще одним достоинством мешков является специальная конструкция, препятствующая попаданию внутрь вредителей и паразитов. Особенно это касается зерна и продуктов питания. Недостаточная герметичность упаковки с таким содержимым автоматически означает появление вредителей. Полипропиленовые мешки сделаны так, что эта вероятность полностью исключена. Плесень внутри мешков тоже не появиться, поскольку материал не пропускает влагу.

Стойкость к электрическим и химическим нагрузкам

Благодаря указанным особенностям ассортимент содержимого существенно расширяется. В таких мешках можно перевозить и хранить химические вещества и удобрения. Материал емкостей не поддается воздействию такого содержимого. Кроме этого, полипропилен обладает стойкостью к теплу и повышенным температурам. Это исключает порчу под воздействием этих факторов.

Указанные преимущества делают мешки довольно востребованным товаром. Сегодня они широко применяются в сельском хозяйстве, строительстве, пищевой и химической промышленностях. Кроме этого, емкости могут использоваться в других сферах. Все зависит от типа содержимого. 

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