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Работа украинцам в Польше

В последнее время в Украине в сложных экономических реалиях стало проблематично устроиться на работу по специальности, образованию, опыту. Все больше желающих к поиску вакансий за рубежом. Одной из самых привлекательных в этом плане стран стала Польша. Она охотно принимает мигрантов на работу в связи с нехваткой рабочих рук, квалифицированных специалистов, уехавших за границу. Трудоустройство в Польше выгодно обеим сторонам. Агентство Марисюка поможет найти достойную вакансию, ознакомит с отзывами, проконсультирует по вопросу трудоустройство в Польше.

Привлекательные стороны работы в Польше

Польша завлекает иностранных мигрантов законодательными гарантиями и социальной защищенностью.

Трудоустройство в Польше украинцам имеет ряд преимуществ:

  • широкие возможности людям разного уровня – квалифицированных и без опыта;
  • высокая зарплата, в сравнении с родиной;
  • социальное обеспечение, медицинское обслуживание;
  • близкое расположение, малые затраты на переезд;
  • возможность повышать квалификацию, совершенствовать язык;
  • последующая эмиграция.

Конечно, далеко не каждый чувствует себя уютно в чужой стране. Однако постепенное ознакомление с традициями, культурой, соблюдение законов, изучение языка позволит в будущем улучшить жизнь и работу в стране.

Способы устройства

Легальное оформление в Польше возможно двумя способами: самостоятельно, бесплатно или платно, с помощью посредников. Чтобы быстрее найти нужную вакансию, лучше обратиться к специальным сайтам. Для этого достаточно минимально владеть польским, разместить свое резюме. Прежде всего, регистрироваться на платформах интернета, созваниваться с агентствами, проходить собеседования в Skype.

Для иностранных работников создан на государственном уровне портал Centralna Baza Ofert Pracу, с базой предложений от прямых работодателей, воеводств. Фирмы по трудоустройству помогают быстрее найти работодателей, оформить бумаги. Их услуги будут стоить 100 - 300 евро. Обращаясь в компанию в поисках работы в Польше, стоит сначала ознакомиться с отзывами о посреднике, как давно находится на рынке услуг.

Направления трудоустройства

Трудовые мигранты, совершая официальный поиск работы в Польше, порой сталкиваются с трудностями, потому, что не готовы к условиям работы, жизни в чужом государстве. При выборе вакансии, стоит уточнить нормы работы, требования к соискателю, условия проживания. Популярны различные направления работы:

  1. Мужчинам: строительство – сварщики, монтажники, электрики, токари и другие, водителями автобусов, фур и другого транспорта. Требуются специалисты квалифицированные – программисты, технологи, финансовые работники. Спрос на рабочих без опыта.
  2. Женщинам. Предлагают должности в сфере обслуживания: горничными, уборщицами, социальными работницами – нянями, сиделками, сотрудницы на заводы и фабрики. Нужны профессионалы с высшим образованием, такие как врачи, преподаватели. Можно найти вакансию репетитором, если есть знание языков.
  3. Работа в Польше без посредников предлагается в области общественного питания – официантами, разносчиками еды, барменами, подсобным персоналом. Много предложений для семейных пар на фермы, в теплицы, на склады, на сезонные работы на 1-3 месяца. Сезон длится с апреля по октябрь. Заработать можно в пределах 2500 злотых в месяц.

Поиск вакансий на работу в Польше – дело не сложное, но кропотливое, требующее внимания, времени, а иногда и помощи профессионалов.

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