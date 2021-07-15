 

Отели на Кипре: утро с видом на море

Досуг Вчера, 22:5452
Отели на Кипре: утро с видом на море

Чтобы обрести безмятежность, отправляйтесь на Средиземное море, теплыми водами которого омывается огромный остров. Инфраструктура и отели на Кипре понравятся вам ненавязчивым сервисом и спокойным, но в то же время насыщенным отдыхом.

Выбираем курорт

Если вы хотите узнать Кипр в его лучших чертах, выбирайте курорт Айя-Напа, расположенный в восточной части острова. Помимо качественного пляжного отдыха, вы насладитесь городскими прогулками по древнему поселению.

Айя-Напа известна и ночной жизнью. Курорт выбирает молодежь, ведь в ночное время на побережье сливается множество музыкальных ритмов. Практически все гостиницы на Кипре предлагают гостям тематические развлечения как в дневное время, так и после заката.

Просматриваем отели

Отдых на Кипре может обретать самые разные оттенки, и во многом их сочетание зависит от выбранной гостиницы. Прежде чем забронировать отель на Кипре, просмотрите самые посещаемые варианты, по мнению менеджеров Poehalisnami.by. 

Например, Piere Anne, расположенный на первой береговой линии. Пляж здесь песчано-галечный, а заход в море плавный. Вы сможете заниматься водными видами спорта, йогой и волейболом, а также арендовать велосипед, чтобы прокатиться по античному городу.

Найти отличный резорт можно и в городе. Остановитесь в Anthea Hotel Apts, расположенном неподалеку от парка развлечений. Отель находится в нескольких минутах ходьбы от моря, а на территории гостиницы есть несколько бассейнов, национальный ресторан и детская зона. Преимущество отеля — русскоговорящий персонал.

Если вы решили заказать номер в бюджетном отеле с достойным обслуживанием и неплохими условиями для проживания, выбирайте Evabelle Napa Hotel Apartments 3*. Последнее обновление номерного фонда здесь проводилось в 2017 году, и сегодня постояльцы получают продуманный сервис со всеми удобствами для отдыха. Рядом с отелем находятся музей и старинный монастырь. В шаговой доступности от гостиницы есть несколько муниципальных пляжей.

Любителям понежиться в бассейне стоит выбрать Tasia Maris Oasis — четырехзвездочный отель на второй береговой линии. На территории расположено несколько бассейнов, в том числе и джакузи на открытом воздухе. В отеле понравится семьям с детьми, ведь для юных постояльцев здесь предусмотрено отдельное меню, детский клуб и площадки для игр.

Отдохнуть в тени пальм вы сможете в Christofinia Hotel, территория которого буквально утопает в зелени. Какими бы удобными ни были шезлонги, иногда покидайте их, чтобы испытать свои силы в водных видах спорта. На побережье займитесь снорклингом, прокатитесь на лодке или прогуляйтесь вдоль берега, чтобы изучить местные пещеры и сделать фото у подножья скал. 

Отзывы об отеле свидетельствуют про сотни довольных посетителей, влюбившихся в пляж Latchi Adams Beach, расположенный неподалеку от отеля.

Цена на отдых на Кипре зависит от сезона, однако лето здесь длится практически круглый год. Поэтому, когда бы вы ни просматривали туры на Средиземноморский отдых, вас ждут солнечные каникулы в атмосфере релакса и наслаждения жизнью.

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Теги: news, новости, Украина, Кипр, 7dniv, 7dnivinfo, отели  
Отели на Кипре: утро с видом на море
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Отели на Кипре: утро с видом на море
Отели на Кипре: утро с видом на море
Чтобы обрести безмятежность, отправляйтесь на Средиземное море, теплыми водами которого омывается огромный остров. Инфраструктура и отели на Кипре понравятся вам ненавязчивым сервисом и спокойным, но в то же время насыщенным отдыхом.
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